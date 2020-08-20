  1. Футбол
  2. Матчи
Вентспилс
 
Позже

Стадион:
Динамо-Авто

Предыдущие игры

Вентспилс Последние 20 матчей: + = -
Вентспилс 2:0 Даугавпилс Вентспилс 5:0 Елгава Лиепая 1:1 Вентспилс Вентспилс 1:1 Спартак Юрмала
Валмиера Гласс 3:0 Вентспилс Тукумс-2000 0:0 Вентспилс Вентспилс 3:2 РФШ Рига Рига 1:0 Вентспилс Вентспилс 0:0 Метта Даугавпилс 3:1 Вентспилс Елгава 1:0 Вентспилс Вентспилс 2:1 Лиепая Спартак Юрмала 1:3 Вентспилс Вентспилс 2:2 Валмиера Гласс Вентспилс 3:0 Тукумс-2000 РФШ Рига 1:0 Вентспилс Ахмат 0:1 Вентспилс Динамо Москва 2:1 Вентспилс Вентспилс 0:1 Лиепая РФШ Рига 2:1 Вентспилс
Динамо-Авто Последние 20 матчей: + = -
Милсами 1:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:1 Зимбру Шериф 6:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 0:1 Сфынтул Георге
Сперанца 1:2 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:0 Дачия-Буюкань Петрокуб 3:1 Динамо-Авто Динамо-Авто 3:1 FC Floresti Динамо-Авто 2:1 Сфынтул Георге Милсами 0:2 Динамо-Авто Сперанца 1:1 Динамо-Авто Динамо-Авто 4:0 Зимбру Шериф 2:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 2:0 Петрокуб Кодру 0:1 Динамо-Авто Сфынтул Георге 1:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:0 Милсами Динамо-Авто 3:4 Сперанца Зимбру 2:2 Динамо-Авто Динамо-Авто 0:3 Шериф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вентспилс - Динамо-Авто от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2020, осталось 2 дня 15 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 63
    Вентспилс 81% (51)
    X 14.3% (9)
    Динамо-Авто 4.8% (3)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Вентспилс - Динамо-Авто

    Исход игры
    Вентспилс
    81% (51)
    Ничья
    14.3% (9)
    Динамо-Авто
    4.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.92% (22)
    Меньше
    65.08% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    46.03% (29)
    Нет
    53.97% (34)
    Популярный счёт
    1:0 Вентспилс
    31.7% (20)
    2:1 Вентспилс
    27% (17)
    2:0 Вентспилс
    22.2% (14)
    1:1 Ничья
    11.1% (7)
    1:2 Динамо-Авто
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Вентспилс - Динамо-Авто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный