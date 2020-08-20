Вентспилс
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Стадион: Олимпийский стадион
Динамо-Авто
Предыдущие игры
Вентспилс Последние 20 матчей: + = -Вентспилс 2:0 Даугавпилс Вентспилс 5:0 Елгава Лиепая 1:1 Вентспилс Вентспилс 1:1 Спартак Юрмала
Валмиера Гласс 3:0 Вентспилс Тукумс-2000 0:0 Вентспилс Вентспилс 3:2 РФШ Рига Рига 1:0 Вентспилс Вентспилс 0:0 Метта Даугавпилс 3:1 Вентспилс Елгава 1:0 Вентспилс Вентспилс 2:1 Лиепая Спартак Юрмала 1:3 Вентспилс Вентспилс 2:2 Валмиера Гласс Вентспилс 3:0 Тукумс-2000 РФШ Рига 1:0 Вентспилс Ахмат 0:1 Вентспилс Динамо Москва 2:1 Вентспилс Вентспилс 0:1 Лиепая РФШ Рига 2:1 Вентспилс
Динамо-Авто Последние 20 матчей: + = -Милсами 1:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:1 Зимбру Шериф 6:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 0:1 Сфынтул Георге
Сперанца 1:2 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:0 Дачия-Буюкань Петрокуб 3:1 Динамо-Авто Динамо-Авто 3:1 FC Floresti Динамо-Авто 2:1 Сфынтул Георге Милсами 0:2 Динамо-Авто Сперанца 1:1 Динамо-Авто Динамо-Авто 4:0 Зимбру Шериф 2:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 2:0 Петрокуб Кодру 0:1 Динамо-Авто Сфынтул Георге 1:0 Динамо-Авто Динамо-Авто 1:0 Милсами Динамо-Авто 3:4 Сперанца Зимбру 2:2 Динамо-Авто Динамо-Авто 0:3 Шериф
Прогнозы на матч Вентспилс - Динамо-Авто
Исход игры
Вентспилс
81% (51)
Ничья
14.3% (9)
Динамо-Авто
4.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.92% (22)
Меньше
65.08% (41)
Обе команды забьют
Да
46.03% (29)
Нет
53.97% (34)
Популярный счёт
1:0 Вентспилс
31.7% (20)
2:1 Вентспилс
27% (17)
2:0 Вентспилс
22.2% (14)
1:1 Ничья
11.1% (7)
1:2 Динамо-Авто
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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