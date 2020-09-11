Сённерйюск
2:0
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 2210
Митьюлланд
48' Желтая карточкаКоолс Дион
1:0
57' ГолAlexander Bah
2:0
90' ГолРайт Хаджи
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
40
Каюсте
Йенс
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Nicolas Dyhr
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
48'
57'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alexander Bah
|1
|1
|2.
|Райт Хаджи
|1
|1
|3.
|Victor Ekani
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Коолс Дион
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск
Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд
Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Вайле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.90
|1.38
|—
|—
|9.10
|1.04
|—
|—
|2.11
|1.68
|—
|—
|3.00
|1.36
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.78
|2.03
|1.60
|2.41
|—
|—
|1.01
|12.60
|1.16
|4.60
|1.04
|9.00
|1.03
|9.60
|1.03
|9.90
|11.75
|1.04
|—
|—
|9.90
|1.06
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.19
|5.25
|1.14
|5.90
|1.04
|11.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.25
|—
|—
|2.90
|1.37
|—
|—
|1.97
|1.76
|—
|—
|1.56
|2.30
|—
|—
|1.38
|2.85
|1.17
|4.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.94
|1.26
|3.33
|1.34
|2.70
|1.48
|2.01
|1.85
|1.86
|2.00
|1.53
|2.55
|1.22
|4.45
|1.56
|2.49
|1.12
|6.61
|1.85
|2.03
|1.61
|2.42
|1.49
|2.76
|1.17
|5.25
|—
|—
|1.14
|6.41
|—
|—
|—
|—