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Сённерйюск
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2210
Митьюлланд
0'
48' Желтая карточка
Коолс Дион
1:0
57' Гол
Alexander Bah
2:0
90' Гол
Райт Хаджи
90'+5
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
9
Alexander
Bah
77
Хассан
Рилван
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
5
Хенде
Марк-Даль
7
Julius
Eskesen
10
Anders
Jacobsen
II
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Виктор
Паулу
IV
40
Каюсте
Йенс
43
Мадсен
Николас
36
Дрейер
Андерс
15
Краев
Божидар
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Сённерйюск
3-5-2
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

48'
 
Коолс Дион
57'
Alexander Bah
1:0
63'
Райт Хаджи
Julius Eskesen
 
63'
 
Брумадо Жуниор
Краев Божидар
67'
 
Феррейра Эвандер
Мадсен Николас
67'
 
Систо Пионе
Дрейер Андерс
78'
 
Исаксен Густав
Мабиль Авер
78'
Rasmus Vinderslev
Хассан Рилван
 
84'
Абсалонсен Йохан
Anders Jacobsen II
 
90'
Райт Хаджи
(Victor Ekani)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alexander Bah 1 1
2. Райт Хаджи 1 1
3. Victor Ekani 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
Митьюлланд
# Игрок      
1. Коолс Дион 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Митьюлланд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск
Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд
Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Хорсенс Ольборг 0:3 Митьюлланд Ольборг 0:3 Митьюлланд Раннерс 0:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании
Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Вайле 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 2 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.22 4.50 36.00
1.50 3.30 9.20
3.82 3.75 1.92
5.33 4.04 1.58
1.43 3.64 13.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.90 1.38 9.10 1.04 2.11 1.68 3.00 1.36 1.18 4.50 1.78 2.03 1.60 2.41 1.01 12.60 1.16 4.60 1.04 9.00 1.03 9.60 1.03 9.90
11.75 1.04 9.90 1.06 3.75 1.28 2.91 1.42 2.00 1.90 1.55 2.49 1.37 3.15 1.19 5.25 1.14 5.90 1.04 11.50
3.64 1.25 2.90 1.37 1.97 1.76 1.56 2.30 1.38 2.85 1.17 4.54
3.94 1.26 3.33 1.34 2.70 1.48 2.01 1.85 1.86 2.00 1.53 2.55 1.22 4.45 1.56 2.49 1.12 6.61 1.85 2.03 1.61 2.42 1.49 2.76 1.17 5.25 1.14 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.07 1.78 1.03 10.00 1.15 5.00 1.02 11.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.16 5.40 1.11 6.70
2.94 1.36 2.00 1.74 1.45 2.60
1.26 3.90 1.14 6.01 1.26 3.92 1.65 2.34 1.47 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.36 1.78 2.01 1.31 3.10
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
1.85 1.87
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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