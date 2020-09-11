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Ягеллония
2:2
Конец матча

Стадион:
Подбескидзе
0'
0:1
18' Гол
Билиньски Камил
0:2
37' Гол
Michal Rzuchowski
1:2
49' Гол
Пульич Яков
2:2
51' Гол
Имас Хесус
69' Желтая карточка
Rafal Figiel
90' Желтая карточка
Рундич Милан
90'+6
1
Стейнбор
Павел
38
Ольшевски
Павел
17
Рунье
Иван
3
Августин
Блажей
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
16
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
1
Полачек
Мартин
16
Szymon
Mroczko
3
Aleksander
Komor
4
Рундич
Милан
22
Kacper
Gach
7
Rafal
Figiel
19
Michal
Rzuchowski
8
Karol
Danielak
6
Новак
Томаш
11
Lukasz
Sierpina
9
Билиньски
Камил
Ягеллония
4-2-3-1
Подбескидзе
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Билиньски Камил
(Новак Томаш)
21'
Цэру Богдан
Рунье Иван
 
37'
0:2
Michal Rzuchowski
(Lukasz Sierpina)
49'
Пульич Яков
(Макушевски Мацей)
1:2
51'
Имас Хесус
(Ольшевски Павел)
2:2
61'
 
Maksymilian Sitek
Szymon Mroczko
61'
 
Bartosz Jaroch
Lukasz Sierpina
69'
 
Rafal Figiel
69'
Бида Бартош
Мыстковски Пшемыслав
 
71'
 
Кочиш Гергё
Rafal Figiel
84'
Борысюк Ариэль
Макушевски Мацей
 
84'
Кадлец Андрей
Поспишил Мартин
 
87'
 
Уббинк Корнелис
Новак Томаш
88'
 
Mateusz Marzec
Karol Danielak
90'
 
Рундич Милан

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 2 0.67
2. Имас Хесус 2 0.67
3. Макушевски Мацей 1 0.33
4. Ольшевски Павел 0 0
5. Пржикрыл Томаш 0 0
6. Поспишил Мартин 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 3 1
2. Michal Rzuchowski 1 0.33
3. Karol Danielak 1 0.33
4. Aleksander Komor 1 0.33
5. Lukasz Sierpina 0 0
6. Новак Томаш 0 0
7. Уббинк Корнелис 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Szymon Sobczak 1 0
2. Камара Хуан 1 0
3. Арсенич Зоран 1 0
4. Бида Бартош 1 0
5. Вдовик Бартломей 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 2 0
2. Michal Rzuchowski 1 0
3. Рундич Милан 1 0
4. Rafal Figiel 1 0
5. Башлай Дмитрий 1 0
6. Уббинк Корнелис 1 0
7. Szymon Mroczko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 60% (3) 0 40% (2) 0 0
 Подбескидзе 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония
Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -
Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков
Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Подбескидзе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Ягеллония 3:2 Подбескидзе Экстракласса Ягеллония 0:3 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Ягеллония Экстракласса Подбескидзе 1:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 4:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Ягеллония Экстракласса Подбескидзе 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Подбескидзе Экстракласса Ягеллония 0:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Краковия 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
12. Лех 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Michal Rzuchowski бьет в цель!
  • 21'
    Рунье Иван уходит с поля. Цэру Богдан выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Билиньски Камил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.95 1.67 7.00
2.00 3.74 3.52
1.81 3.60 4.18
4.27 1.50 6.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
8.20 1.05 10.00 1.03 6.50 1.09 3.15 1.32 5.55 1.12 1.90 1.90 1.65 2.20 2.08 1.70 1.20 4.30 1.80 1.95 1.05 8.50 1.11 5.80 1.13 5.40 1.02 11.00
11.25 1.00 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
8.16 1.05 7.60 1.06 3.55 1.26 2.85 1.38 1.96 1.77 1.56 2.30 1.37 2.90 1.17 4.54 1.13 5.26 1.04 8.81 1.04 8.81
4.37 1.24 2.57 1.55 5.64 1.15 1.90 1.96 1.67 2.29 2.73 1.47 2.19 1.71 1.90 1.96 1.59 2.40 1.44 2.84 1.60 2.39 1.37 3.19 1.14 6.06 1.59 2.42 1.43 2.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.20 1.62 2.17 1.70 1.22 4.00 1.16 4.80 1.03 10.00
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53
2.94 1.36 2.00 1.74 1.45 2.60 1.15 4.87 1.10 6.03 1.02 12.17 1.01 12.79
3.26 1.35 2.69 1.49 2.11 1.76 1.68 2.25 1.47 2.73 1.28 3.72 1.15 5.69
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.33 1.82 1.91 1.37 2.95
3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
1.75 1.99
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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