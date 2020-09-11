Ягеллония
2:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Подбескидзе
0:1
18' ГолБилиньски Камил
0:2
37' ГолMichal Rzuchowski
1:2
49' ГолПульич Яков
2:2
51' ГолИмас Хесус
69' Желтая карточкаRafal Figiel
90' Желтая карточкаРундич Милан
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Кочиш ГергёЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
99 Martín Iván1
-
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
Ход матча
18'
0:1
37'
49'
1:2
51'
2:2
69'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|2
|0.67
|2.
|Имас Хесус
|2
|0.67
|3.
|Макушевски Мацей
|1
|0.33
|4.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|5.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|3
|1
|2.
|Michal Rzuchowski
|1
|0.33
|3.
|Karol Danielak
|1
|0.33
|4.
|Aleksander Komor
|1
|0.33
|5.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|6.
|Новак Томаш
|0
|0
|7.
|Уббинк Корнелис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|2.
|Камара Хуан
|1
|0
|3.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|4.
|Бида Бартош
|1
|0
|5.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|2
|0
|2.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|3.
|Рундич Милан
|1
|0
|4.
|Rafal Figiel
|1
|0
|5.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|6.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|7.
|Szymon Mroczko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|60% (3)
|0
|40% (2)
|0
|0
|Подбескидзе
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония
Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков
Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Подбескидзе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Ягеллония 4:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Ягеллония Экстракласса Подбескидзе 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Подбескидзе Экстракласса Ягеллония 0:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|12.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.20
|1.05
|10.00
|1.03
|6.50
|1.09
|3.15
|1.32
|—
|—
|5.55
|1.12
|1.90
|1.90
|1.65
|2.20
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.20
|4.30
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.13
|5.40
|1.02
|11.00
|11.25
|1.00
|10.25
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.42
|2.78
|—
|—
|1.18
|4.33
|—
|—
|1.13
|4.95
|—
|—
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.60
|1.06
|3.55
|1.26
|2.85
|1.38
|—
|—
|1.96
|1.77
|—
|—
|1.56
|2.30
|—
|—
|1.37
|2.90
|—
|—
|1.17
|4.54
|—
|—
|1.13
|5.26
|—
|—
|1.04
|8.81
|—
|—
|1.04
|8.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.37
|1.24
|—
|—
|2.57
|1.55
|5.64
|1.15
|1.90
|1.96
|1.67
|2.29
|2.73
|1.47
|2.19
|1.71
|1.90
|1.96
|1.59
|2.40
|1.44
|2.84
|1.60
|2.39
|1.37
|3.19
|1.14
|6.06
|1.59
|2.42
|1.43
|2.91
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.17
|1.70
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.16
|4.80
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.36
|—
|—
|2.00
|1.74
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.15
|4.87
|1.10
|6.03
|—
|—
|1.02
|12.17
|1.01
|12.79
|3.26
|1.35
|2.69
|1.49
|2.11
|1.76
|1.68
|2.25
|1.47
|2.73
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.15
|5.69
|—
|—
|—
|—