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Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Легия
0' 5'
1
Каминьски
Кжиштоф
30
Жук
Павел
33
Збозень
Дамьян
2
Михальски
Дамян
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
27
Ертсен
Торгиль
14
Швох
Матеуш
26
Шеридан
Силлиан
1
Боруц
Артур
14
Карбовник
Михал
55
Енджейчик
Артур
44
Реми
Вильям
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
82
Лима
Лукас
II
20
Канте
Хосе
9
Пекхарт
Томаш
Висла Плоцк
4-2-3-1
Легия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 1
2. Тушински Патрик 1 (1) 0.5
3. Павляк Александр 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 3 1.5
2. Енджейчик Артур 0 0
3. Капустка Бартош 0 0
4. Лима Лукас II 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 1 0
2. Швох Матеуш 1 0
3. Урига Алан 1 0
4. Лесняк Филип 1 0
5. Михальски Дамян 1 0
Легия
# Игрок      
1. Пекхарт Томаш 1 0
2. Цежняк Радослав 1 0
3. Младенович Филип 1 0
4. Лима Лукас II 1 0
5. Роша Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Легия 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд
Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Легия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Легия 3:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Легия Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:4 Висла Плоцк Экстракласса
Легия 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Легия 0:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Легия Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Легия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Краковия 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
12. Лех 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Легия
5.90
4.40
1.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 0:0 Легия онлайн

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Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.35 3.70 1.68
5.90 4.40 1.59
5.65 4.25 1.57
4.91 3.75 1.67
5.63 4.28 1.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.60 1.04 3.90 1.23 3.05 1.35 2.06 1.76 1.84 1.96 1.62 2.30 1.40 2.85 1.17 4.50 1.14 5.10 1.04 9.00 1.04 9.60
11.25 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.17 4.60 1.12 4.95 1.03 8.60
8.16 1.05 7.60 1.06 3.55 1.26 2.85 1.38 1.95 1.78 1.55 2.33 1.37 2.90 1.17 4.54 1.13 5.26 1.04 8.81 1.04 8.81
4.29 1.25 3.17 1.37 2.47 1.59 2.08 1.81 1.85 2.03 1.62 2.40 1.50 2.73 1.41 3.06 1.15 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.11 1.73 1.47 2.55 1.15 4.90
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53
2.94 1.36 1.99 1.75 1.45 2.60 1.14 5.06 1.10 6.03 1.02 12.33 1.01 12.94
3.25 1.38 2.68 1.51 2.09 1.80 1.67 2.30 1.48 2.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.82 1.90
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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