Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Казимеж Гурски
Легия
30
Жук
Павел
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
44
Реми
Вильям
99
Слиш
Бартош
20
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Жук ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Коцыля ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|1
|2.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.5
|3.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|3
|1.5
|2.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|3.
|Капустка Бартош
|0
|0
|4.
|Лима Лукас II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|2.
|Швох Матеуш
|1
|0
|3.
|Урига Алан
|1
|0
|4.
|Лесняк Филип
|1
|0
|5.
|Михальски Дамян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|2.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|3.
|Младенович Филип
|1
|0
|4.
|Лима Лукас II
|1
|0
|5.
|Роша Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Легия
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд
Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Легия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|12.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.60
|1.04
|3.90
|1.23
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.06
|1.76
|1.84
|1.96
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.40
|2.85
|1.17
|4.50
|1.14
|5.10
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|11.25
|1.01
|10.25
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.17
|4.60
|1.12
|4.95
|1.03
|8.60
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.60
|1.06
|3.55
|1.26
|2.85
|1.38
|—
|—
|1.95
|1.78
|—
|—
|1.55
|2.33
|—
|—
|1.37
|2.90
|1.17
|4.54
|1.13
|5.26
|1.04
|8.81
|1.04
|8.81
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.25
|3.17
|1.37
|2.47
|1.59
|2.08
|1.81
|1.85
|2.03
|1.62
|2.40
|1.50
|2.73
|1.41
|3.06
|—
|—
|1.15
|6.13
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.47
|2.55
|1.15
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.36
|—
|—
|1.99
|1.75
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.14
|5.06
|1.10
|6.03
|1.02
|12.33
|1.01
|12.94
|3.25
|1.38
|2.68
|1.51
|2.09
|1.80
|1.67
|2.30
|1.48
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—