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Висла Плоцк
0:1
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
0:1
30' Гол
Пекхарт Томаш
34' Желтая карточка
Урига Алан
42' Желтая карточка
Слиш Бартош
50' Желтая карточка
Гарсия Анхель
61' Желтая карточка
Швох Матеуш
76' Желтая карточка
Енджейчик Артур
80' Желтая карточка
Младенович Филип
84' Желтая карточка
Лима Лукас II
90'+5
1
Каминьски
Кжиштоф
30
Жук
Павел
33
Збозень
Дамьян
2
Михальски
Дамян
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
27
Ертсен
Торгиль
14
Швох
Матеуш
26
Шеридан
Силлиан
1
Боруц
Артур
14
Карбовник
Михал
55
Енджейчик
Артур
44
Реми
Вильям
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
82
Лима
Лукас
II
20
Канте
Хосе
9
Пекхарт
Томаш
Висла Плоцк
4-2-3-1
Легия
4-4-2

Ход матча

30'
0:1
Пекхарт Томаш
(Младенович Филип)
34'
Урига Алан
 
42'
 
Слиш Бартош
46'
Лагатор Душан
Ертсен Торгиль
 
46'
Коцыля Давид
Жук Павел
 
50'
Гарсия Анхель
 
61'
Швох Матеуш
 
66'
Тушински Патрик
Шеридан Силлиан
 
66'
 
Столярски Павел
Карбовник Михал
70'
 
Гвилия Валериане
Канте Хосе
76'
 
Енджейчик Артур
80'
 
Младенович Филип
84'
 
Росолек Мацей
Мартинш Андре
84'
 
Лопеш Рафаэл
Капустка Бартош
84'
 
Лима Лукас II
87'
Амбросевич Мацей
Швох Матеуш
 
87'
Пырдол Пётр
Расак Дамиан
 

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.67
2. Тушински Патрик 1 (1) 0.33
3. Павляк Александр 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 4 1.33
2. Енджейчик Артур 0 0
3. Младенович Филип 0 0
4. Капустка Бартош 0 0
5. Лима Лукас II 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 2 0
2. Урига Алан 2 0
3. Жезничак Якуб 1 0
4. Лесняк Филип 1 0
5. Гарсия Анхель 1 0
6. Михальски Дамян 1 0
Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 2 0
2. Лима Лукас II 2 0
3. Пекхарт Томаш 1 0
4. Цежняк Радослав 1 0
5. Енджейчик Артур 1 0
6. Роша Луис 1 0
7. Слиш Бартош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Легия 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд
Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Легия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Легия 3:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Легия Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:4 Висла Плоцк Экстракласса
Легия 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Легия 0:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Легия Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Легия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
12. Лех 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Слиш Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Урига Алан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Висла Плоцк 0:1 Легия онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
47.00 6.70 1.12
71.00 10.00 1.04
5.65 4.25 1.57
4.91 3.75 1.67
38.40 6.99 1.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.09 9.60 1.04 1.18 4.50 3.05 1.35 1.20 4.20 1.84 1.96 1.62 2.30 1.02 11.00 1.17 4.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.04 10.00
11.25 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.17 4.60 1.12 4.95 1.03 8.60
8.16 1.05 7.60 1.06 3.55 1.26 2.85 1.38 1.95 1.78 1.55 2.33 1.37 2.90 1.17 4.54 1.13 5.26 1.04 8.81 1.04 8.81
1.90 1.96 1.58 2.44 1.27 3.87 1.92 1.95 1.15 5.64 1.44 2.85 1.35 3.26 1.57 2.47 1.16 5.39 1.14 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.65 2.15 2.11 1.73 1.07 7.50 1.15 4.90 1.09 6.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53
2.94 1.36 1.99 1.75 1.45 2.60 1.14 5.06 1.10 6.03 1.02 12.33 1.01 12.94
2.72 1.48 2.23 1.69 1.73 2.16 1.46 2.77 1.47 2.75 1.26 3.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
1.82 1.90
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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