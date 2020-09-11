Висла Плоцк
0:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Легия
0:1
30' ГолПекхарт Томаш
34' Желтая карточкаУрига Алан
42' Желтая карточкаСлиш Бартош
50' Желтая карточкаГарсия Анхель
61' Желтая карточкаШвох Матеуш
76' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
80' Желтая карточкаМладенович Филип
84' Желтая карточкаЛима Лукас II
30
Жук
Павел
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
44
Реми
Вильям
99
Слиш
Бартош
20
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Жук ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Коцыля ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
Ход матча
30'
34'
42'
50'
61'
76'
80'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.67
|2.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.33
|3.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|4
|1.33
|2.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|3.
|Младенович Филип
|0
|0
|4.
|Капустка Бартош
|0
|0
|5.
|Лима Лукас II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|2
|0
|2.
|Урига Алан
|2
|0
|3.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|4.
|Лесняк Филип
|1
|0
|5.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|6.
|Михальски Дамян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|2
|0
|2.
|Лима Лукас II
|2
|0
|3.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|4.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|5.
|Енджейчик Артур
|1
|0
|6.
|Роша Луис
|1
|0
|7.
|Слиш Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Легия
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд
Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Легия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Краковия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|12.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.09
|9.60
|1.04
|1.18
|4.50
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.84
|1.96
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.17
|4.50
|1.04
|9.00
|1.04
|9.00
|1.04
|10.00
|11.25
|1.01
|10.25
|1.02
|3.98
|1.23
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.17
|4.60
|1.12
|4.95
|1.03
|8.60
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.60
|1.06
|3.55
|1.26
|—
|—
|2.85
|1.38
|—
|—
|1.95
|1.78
|—
|—
|1.55
|2.33
|—
|—
|1.37
|2.90
|1.17
|4.54
|1.13
|5.26
|1.04
|8.81
|1.04
|8.81
|—
|—
|—
|—
|1.90
|1.96
|1.58
|2.44
|1.27
|3.87
|1.92
|1.95
|1.15
|5.64
|1.44
|2.85
|1.35
|3.26
|1.57
|2.47
|1.16
|5.39
|—
|—
|1.14
|5.88
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.65
|2.15
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.15
|4.90
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.36
|—
|—
|1.99
|1.75
|—
|—
|1.45
|2.60
|—
|—
|1.14
|5.06
|1.10
|6.03
|1.02
|12.33
|1.01
|12.94
|2.72
|1.48
|2.23
|1.69
|1.73
|2.16
|1.46
|2.77
|1.47
|2.75
|1.26
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—