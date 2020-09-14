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Зенит
 
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Стадион:
Арсенал Тула
Зенит
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 4 0.67
2. Дзюба Артём 1 0.17
3. Ерохин Александр 1 0.17
4. Дуглас Сантос 1 0.17
5. Дриусси Себастьян 1 0.17
6. Ловрен Деян 1 0.17
7. Малком Филипе 1 0.17
8. Караваев Вячеслав 0 0
9. Мостовой Андрей 0 0
10. Круговой Данил 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лесовой Даниил 2 (1) 0.33
2. Луценко Евгений 1 0.17
3. Кангва Кингс 1 0.17
4. Кангва Эванс 1 0.17
5. Хлусевич Даниил 1 0.17
6. Ковалёв Юрий 0 0
7. Пантелеев Владислав 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 2 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Дриусси Себастьян 1 0
6. Малком Филипе 1 0
7. Ригони Эмилиано 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Эванс 2 1
2. Чаушич Горан 3 0
3. Бауэр Роберт 3 0
4. Хлусевич Даниил 3 0
5. Кангва Кингс 1 1
6. Лесовой Даниил 1 1
7. Сокол Артём 2 0
8. Громыко Валерий 2 0
9. Денисов Александр 1 0
10. Григалава Гиа 1 0
11. Беляев Максим 1 0
12. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
13. Пантелеев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)
 Арсенал Тула 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана

Последние игры между собой

Зенит: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Арсенал Тула 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 3:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:3 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 0:4 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
2. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
7. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
8. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2020, осталось 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 164
    Зенит 94.5% (155)
    X 3.7% (6)
    Арсенал Тула 1.8% (3)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.30
    6.65
    15.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Зенит - Арсенал Тула

    Исход игры
    Зенит
    94.5% (155)
    Ничья
    3.7% (6)
    Арсенал Тула
    1.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.58% (75)
    Меньше
    53.42% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    33.54% (54)
    Нет
    66.46% (107)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    47% (77)
    3:0 Зенит
    13.4% (22)
    3:1 Зенит
    12.8% (21)
    2:1 Зенит
    11% (18)
    1:0 Зенит
    3% (5)
    4:1 Зенит
    2.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (4)
    4:0 Зенит
    1.8% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.27 5.55 11.00
    1.30 6.65 15.50
    1.26 6.23 10.23
    1.26 6.20 11.86

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    1.05 8.90
    16.25 1.01 14.50 1.02 4.40 1.22 3.45 1.32 2.25 1.79 1.68 2.21 1.44 2.83 1.20 4.55 1.16 5.40 1.05 10.00
    11.22 1.03 10.16 1.04 3.89 1.23 3.17 1.35 2.11 1.77 1.64 2.31 1.42 2.88 1.18 4.31 1.13 4.90 1.05 9.29 1.05 9.29
    4.49 1.22 2.68 1.50 2.25 1.68 2.00 1.87 1.74 2.16 1.57 2.48 1.46 2.78 1.17 5.48
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.76 1.27 2.43 1.56 1.56 2.43 1.19 4.65 1.13 5.90
    3.12 1.36 2.13 1.75 1.50 2.63 1.15 4.62 1.10 5.36 1.02 13.28 1.02 13.99
    3.45 1.33 2.96 1.43 2.30 1.65 1.76 2.14 1.53 2.61 1.35 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.04 1.38 1.80 2.01 1.33 3.30 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    2.32 1.59
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