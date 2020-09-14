Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Арсенал Тула
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансНападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|4
|0.67
|2.
|Дзюба Артём
|1
|0.17
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.17
|4.
|Дуглас Сантос
|1
|0.17
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.17
|6.
|Ловрен Деян
|1
|0.17
|7.
|Малком Филипе
|1
|0.17
|8.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|9.
|Мостовой Андрей
|0
|0
|10.
|Круговой Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.33
|2.
|Луценко Евгений
|1
|0.17
|3.
|Кангва Кингс
|1
|0.17
|4.
|Кангва Эванс
|1
|0.17
|5.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.17
|6.
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|7.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|2
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|6.
|Малком Филипе
|1
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кангва Эванс
|2
|1
|2.
|Чаушич Горан
|3
|0
|3.
|Бауэр Роберт
|3
|0
|4.
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|5.
|Кангва Кингс
|1
|1
|6.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|7.
|Сокол Артём
|2
|0
|8.
|Громыко Валерий
|2
|0
|9.
|Денисов Александр
|1
|0
|10.
|Григалава Гиа
|1
|0
|11.
|Беляев Максим
|1
|0
|12.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|13.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|Арсенал Тула
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана
Последние игры между собой
Зенит: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 4
|11
|7.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Зенит - Арсенал Тула
Исход игры
Зенит
94.5% (155)
Ничья
3.7% (6)
Арсенал Тула
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
33.54% (54)
Нет
66.46% (107)
Популярный счёт
2:0 Зенит
47% (77)
3:0 Зенит
13.4% (22)
3:1 Зенит
12.8% (21)
2:1 Зенит
11% (18)
1:0 Зенит
3% (5)
4:1 Зенит
2.4% (4)
1:1 Ничья
2.4% (4)
4:0 Зенит
1.8% (3)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.05
|8.90
|16.25
|1.01
|14.50
|1.02
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.25
|1.79
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.20
|4.55
|1.16
|5.40
|1.05
|10.00
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|3.89
|1.23
|3.17
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.77
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.18
|4.31
|1.13
|4.90
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|4.49
|1.22
|—
|—
|2.68
|1.50
|2.25
|1.68
|2.00
|1.87
|1.74
|2.16
|1.57
|2.48
|1.46
|2.78
|—
|—
|1.17
|5.48
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.19
|4.65
|1.13
|5.90
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.75
|—
|—
|1.50
|2.63
|—
|—
|1.15
|4.62
|1.10
|5.36
|1.02
|13.28
|1.02
|13.99
|3.45
|1.33
|2.96
|1.43
|2.30
|1.65
|1.76
|2.14
|1.53
|2.61
|1.35
|3.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—