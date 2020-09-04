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Зенит
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 4 0.67
2. Дзюба Артём 1 0.17
3. Ерохин Александр 1 0.17
4. Дуглас Сантос 1 0.17
5. Дриусси Себастьян 1 0.17
6. Ловрен Деян 1 0.17
7. Малком Филипе 1 0.17
8. Караваев Вячеслав 0 0
9. Мостовой Андрей 0 0
10. Круговой Данил 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лесовой Даниил 2 (1) 0.33
2. Луценко Евгений 1 0.17
3. Кангва Кингс 1 0.17
4. Кангва Эванс 1 0.17
5. Хлусевич Даниил 1 0.17
6. Ковалёв Юрий 0 0
7. Пантелеев Владислав 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 2 1
2. Ракицкий Ярослав 1 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Дриусси Себастьян 1 0
6. Малком Филипе 1 0
7. Ригони Эмилиано 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Эванс 2 1
2. Чаушич Горан 3 0
3. Бауэр Роберт 3 0
4. Хлусевич Даниил 3 0
5. Кангва Кингс 1 1
6. Лесовой Даниил 1 1
7. Сокол Артём 2 0
8. Громыко Валерий 2 0
9. Денисов Александр 1 0
10. Григалава Гиа 1 0
11. Беляев Максим 1 0
12. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
13. Пантелеев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)
 Арсенал Тула 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана

Последние игры между собой

Зенит: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Арсенал Тула 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 3:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:3 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 0:4 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2020, осталось 2 дня 18 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 85
    Зенит 92.9% (79)
    X 5.9% (5)
    Арсенал Тула 1.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.28
    6.13
    15.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Зенит - Арсенал Тула

    Исход игры
    Зенит
    92.9% (79)
    Ничья
    5.9% (5)
    Арсенал Тула
    1.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (39)
    Меньше
    53.57% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    36.9% (31)
    Нет
    63.1% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    45.9% (39)
    3:1 Зенит
    12.9% (11)
    2:1 Зенит
    12.9% (11)
    3:0 Зенит
    11.8% (10)
    1:1 Ничья
    3.5% (3)
    4:1 Зенит
    3.5% (3)
    1:0 Зенит
    3.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.27 5.20 14.00
    1.28 6.05 15.50
    1.27 5.71 11.76
    1.22 6.13 14.75

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    1.04 9.40
    14.00 1.02 12.25 1.03 4.05 1.25 3.10 1.38 2.19 1.83 1.64 2.29 1.42 2.91 1.20 4.75 1.15 5.55 1.05 10.50
    11.22 1.03 9.29 1.05 3.85 1.25 2.98 1.38 1.99 1.79 1.57 2.36 1.38 2.98 1.17 4.87 1.14 5.47 1.05 9.29 1.04 10.16
    3.96 1.23 2.43 1.54 2.08 1.75 1.85 1.96 1.60 2.32 1.46 2.65 1.38 2.98 1.13 5.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.50 2.59 1.18 4.90 1.12 6.15
    3.03 1.37 2.03 1.76 1.46 2.67 1.15 5.25 1.11 6.29 1.02 13.80 1.02 14.50
    3.18 1.33 2.63 1.47 2.06 1.75 1.64 2.24 1.44 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    2.46 1.53
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