Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|4
|0.67
|2.
|Дзюба Артём
|1
|0.17
|3.
|Ерохин Александр
|1
|0.17
|4.
|Дуглас Сантос
|1
|0.17
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.17
|6.
|Ловрен Деян
|1
|0.17
|7.
|Малком Филипе
|1
|0.17
|8.
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|9.
|Мостовой Андрей
|0
|0
|10.
|Круговой Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.33
|2.
|Луценко Евгений
|1
|0.17
|3.
|Кангва Кингс
|1
|0.17
|4.
|Кангва Эванс
|1
|0.17
|5.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.17
|6.
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|7.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|2
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|1
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|6.
|Малком Филипе
|1
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кангва Эванс
|2
|1
|2.
|Чаушич Горан
|3
|0
|3.
|Бауэр Роберт
|3
|0
|4.
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|5.
|Кангва Кингс
|1
|1
|6.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|7.
|Сокол Артём
|2
|0
|8.
|Громыко Валерий
|2
|0
|9.
|Денисов Александр
|1
|0
|10.
|Григалава Гиа
|1
|0
|11.
|Беляев Максим
|1
|0
|12.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|13.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|Арсенал Тула
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана
Последние игры между собой
Зенит: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Зенит - Арсенал Тула
Исход игры
Зенит
92.9% (79)
Ничья
5.9% (5)
Арсенал Тула
1.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (39)
Меньше
53.57% (45)
Обе команды забьют
Да
36.9% (31)
Нет
63.1% (53)
Популярный счёт
2:0 Зенит
45.9% (39)
3:1 Зенит
12.9% (11)
2:1 Зенит
12.9% (11)
3:0 Зенит
11.8% (10)
1:1 Ничья
3.5% (3)
4:1 Зенит
3.5% (3)
1:0 Зенит
3.5% (3)
2:2 Ничья
2.4% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.04
|9.40
|14.00
|1.02
|12.25
|1.03
|4.05
|1.25
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.19
|1.83
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.20
|4.75
|1.15
|5.55
|1.05
|10.50
|—
|—
|11.22
|1.03
|9.29
|1.05
|3.85
|1.25
|2.98
|1.38
|—
|—
|1.99
|1.79
|—
|—
|1.57
|2.36
|—
|—
|1.38
|2.98
|1.17
|4.87
|1.14
|5.47
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|3.96
|1.23
|—
|—
|2.43
|1.54
|2.08
|1.75
|1.85
|1.96
|1.60
|2.32
|1.46
|2.65
|1.38
|2.98
|—
|—
|1.13
|5.62
|—
|—
|—
|—