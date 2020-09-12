Пока острота у ворот пропала, в центре внимания - борьба за инициативу, не приносящая, впрочем, практической пользы.

Потеря мяча в середине поля приводит к фолу Егорычева на Полярусе, до ворот около 28 метров.

Куат на силу пробил с этой позиции, но мяч улетел на трибуны.

И в центре поля находится мяч. Обе команды согласны перенести выяснение отношений на второй тайм и откровенно ожидают свистка.

Эль Кабир получил по ногам у центральной линии поля.

40' Интересно, что обе команды сейчас делают акцент на навесы в штрафную. "Урал", чтобы как можно быстрее доставить мяч в штрафную, а "Химки", чтобы миновать оборону хозяев.

39' Стремительная атака "Химок" заканчивается угловым ударом, однако последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

38' А Дмитрий Гунько призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен. Молодец.

37' Йовичич вновь в кадре, на этот раз из-за его нарушения правил в атаке.

36' Йовичич мощно пробил по воротам с 26 метров, Лантратов не стал ловить этот мяч, а отбил его перед собой.

35' Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.

34' Новая попытка "Химок" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Помазуну скучновато.

33' Попытка взломать оборону хозяев по центру не прошла. Офсайдная ловушка захлопнулась вовремя. Дядюн в неё угодил.

32' Мишкич нарушает правила на половине поля гостей. Встреча остановлена.

31' Футбола, скажем честно, стало маловато. "Химки" в него особо и не начинал играть, "Урал" временами вспоминает, что люди пришли на трибуны на зрелище посмотреть.

30' Спокойно перекатывает мяч в центре поля сейчас "Урал", понимая, что торопиться ему уже некуда.

29' Всё в порядке с защитником "Урала", Страндберг возвращается на поле.

28' Корян нарушает правила, Страндберг не может подняться.

27' Показали нам статистику по владению мячом, 67 на 33, в пользу "Урала".

26' Зацепились гости за мяч и планомерно двигаются вперед. До полноценного удара по воротам дело не дошло, но лиха беда начало.

25' Дмитрий Гунько, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.

24' Заметно, что "Химки" в легком шоке от происходящего. Никакого белого флага мы конечно не увидим, но шансы "Урала" очень на победу хороши.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Страндберг!!!

На угловой мяч уходит от игрока гостей. Следует подача в центр штрафной, где защита "Химок" не препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот. Страндберг в касание, с угла вратарской, вколачивает мяч под перекладину.



22' Очень спокойным выглядит Юрий Матвеев, который с первых минут встречи занял место в своем тренерском кресле, откуда прямо сейчас пытается докричаться до игроков атакующей линии "Урала".

21' Продолжается отчаянная борьба за инициативу, то одни владеют мячом, то другие основательно задержат его у себя.

20' Корян размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

19' Футболисты "Химок" с мячом. Но пройти через центральную зону довольно проблематично.

18' Мишкич нарушает правила у центрального круга. Дядюн пострадал.

17' Пока, вся надежда у "Химок" на то, что оборона соперника сегодня обязательно ошибется.

16' "Химки" сразу же обозначили свои претензии парой атак по левому флангу.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бикфалви!!!

Точен 10 номер "Урала", мяч отправлен в левый от себя угол.

14' Панюков падает в штрафной "Химок", судья мгновенно ставит на точку. Идову был не прав.

14' Корян нарушает правила на Золотове, это фол в атаке. Прав арбитр.

13' Недовольным гулом болельщики встречают перепасовки гостей в центре поля.

12' Дядюн получает жёлтую карточку за опасную игру в штрафной соперника.

12' Первый угловой зарабатывают "Химки". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

11' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Владимира Москалева, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Бикфалви на половине поля соперника.

10' Помазун вступает в игру, успешно выходя на навес слева.

9' Кажется, что немного активизировались гости. Или это "Урал" взял короткую передышку?

8' Наконец-то мы увидели первую атаку гостей, Полярус принял решение пробить издали, но мяч летит выше створа.

7' Подопечные Юрия Матвеева очень грамотно накрывают на чужой половине - пока мы не видели "Химки" в позиционной атаке или просто с мячом дольше, чем на секунд 15-20. Душат гостей.

6' И продолжаются атаки "Урала". "Химки" очень стараются, но иной раз не успевают за передвижением соперника.

5' Продолжается осада штрафной "Химок". Всем составом гости сейчас обороняются, но без какой-либо паники

4' Нагнетают давление футболисты в оранжевой форме, перед ними остается задача реализации своего территориального преимущества.

3' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Химок" он состоялся. Последовал навес от Эль Кабира в штрафную, защита играет надёжно.

2' На правах хозяев игроки "Урала" активнее идут вперед в эти стартовые минуты.

1' "Урал" проводит матч в комплекте формы оранжевого цвета, в жёлто-чёрной футболисты "Химок".