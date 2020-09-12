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Урал
2:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Химки
0'
12' Желтая карточка
Дядюн Владимир
1:0
15' Пенальти
Бикфалви Эрик
2:0
23' Гол
Страндберг Стефан
44'
Урал - Химки. 2:0. Стефан Странд...
Урал - Химки. 1:0. Эрик Бикфалви...
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
44
Рыков
Владимир
4
Страндберг
Стефан
35
Золотов
Николай
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
58
Эль
Кабир
Отман
20
Панюков
Андрей
22
Лантратов
Илья
87
Боженов
Кирилл
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
4
Идову
Брайн
11
Ломовицкий
Александр
20
Куат
Исламбек
63
Казанцев
Данил
14
Полярус
Артём
17
Корян
Аршак
88
Дядюн
Владимир
Урал
4-2-3-1
Химки
4-4-2

Ход матча

12'
 
Дядюн Владимир
15'
Бикфалви Эрик
1:0
23'
Страндберг Стефан
(Эль Кабир Отман)
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 2 (2) 0.29
2. Страндберг Стефан 1 0.14
3. Подберёзкин Вячеслав 1 0.14
4. Егорычев Андрей 1 0.14
5. Эль Кабир Отман 0 0
6. Ефремов Дмитрий 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Данилкин Егор 1 0.14
2. Трошечкин Александр 1 0.14
3. Ломовицкий Александр 1 0.14
4. Алиев Камран 1 0.14
5. Идову Брайн 0 0
6. Полярус Артём 0 0
7. Корян Аршак 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Кулаков Денис 2 0
3. Рыков Владимир 2 0
4. Араторе Марко 2 0
5. Помазун Илья 2 0
6. Егорычев Андрей 2 0
7. Годзюр Ярослав 1 0
8. Бикфалви Эрик 1 0
9. Панюков Андрей 1 0
10. Ароян Вараздат 1 0
11. Евсеев Алексей 1 0
12. Подберёзкин Вячеслав 1 0
13. Мишкич Даниэль 1 0
14. Ефремов Дмитрий 1 0
Химки
# Игрок      
1. Боженов Кирилл 3 1
2. Трошечкин Александр 4 0
3. Идову Брайн 2 1
4. Дядюн Владимир 3 0
5. Полярус Артём 3 0
6. Казанцев Данил 1 1
7. Мурнин Андрей 1 0
8. Кухарчук Илья 1 0
9. Тихий Дмитрий 1 0
10. Корян Аршак 1 0
11. Ломовицкий Александр 1 0
12. Конате Мохамед II 1 0
13. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0
 Химки 0 75% (3) 0 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва
Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки
Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Урал 1:3 Химки Кубок Урал 2:1 Химки Кубок ФНЛ Химки 0:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Урал 5:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 0:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Урал 2:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
9. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
11. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Химки 0:2 Заявка 7 0 3 4 4 - 10 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Эль Кабир получил по ногам у центральной линии поля.
  • 44'
    И в центре поля находится мяч. Обе команды согласны перенести выяснение отношений на второй тайм и откровенно ожидают свистка.
  • 43'
    Куат на силу пробил с этой позиции, но мяч улетел на трибуны.
  • Фол, нарушение
    42'
    Потеря мяча в середине поля приводит к фолу Егорычева на Полярусе, до ворот около 28 метров.
  • 41'
    Пока острота у ворот пропала, в центре внимания - борьба за инициативу, не приносящая, впрочем, практической пользы.
  • 40'
     Интересно, что обе команды сейчас делают акцент на навесы в штрафную. "Урал", чтобы как можно быстрее доставить мяч в штрафную, а "Химки", чтобы миновать оборону хозяев.
  • Угловой
    39'
    Стремительная атака "Химок" заканчивается угловым ударом, однако последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 38'
    А Дмитрий Гунько призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен. Молодец.
  • Фол, нарушение
    37'
    Йовичич вновь в кадре, на этот раз из-за его нарушения правил в атаке.
  • 36'
    Йовичич мощно пробил по воротам с 26 метров, Лантратов не стал ловить этот мяч, а отбил его перед собой.
  • 35'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.
  • 34'
    Новая попытка "Химок" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Помазуну скучновато.
  • Офсайд
    33'
    Попытка взломать оборону хозяев по центру не прошла. Офсайдная ловушка захлопнулась вовремя. Дядюн в неё угодил.
  • Фол, нарушение
    32'
    Мишкич нарушает правила на половине поля гостей. Встреча остановлена.
  • 31'
    Футбола, скажем честно, стало маловато. "Химки" в него особо и не начинал играть, "Урал" временами вспоминает, что люди пришли на трибуны на зрелище посмотреть.
  • 30'
    Спокойно перекатывает мяч в центре поля сейчас "Урал", понимая, что торопиться ему уже некуда.
  • 29'
    Всё в порядке с защитником "Урала", Страндберг возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Корян нарушает правила, Страндберг не может подняться.
  • 27'
    Показали нам статистику по владению мячом, 67 на 33, в пользу "Урала".
  • 26'
    Зацепились гости за мяч и планомерно двигаются вперед. До полноценного удара по воротам дело не дошло, но лиха беда начало.
  • 25'
    Дмитрий Гунько, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Разобрано выглядит его команда в эти минуты.
  • 24'
    Заметно, что "Химки" в легком шоке от происходящего. Никакого белого флага мы конечно не увидим, но шансы "Урала" очень на победу хороши.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Страндберг!!!
    На угловой мяч уходит от игрока гостей. Следует подача в центр штрафной, где защита "Химок" не препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот. Страндберг в касание, с угла вратарской, вколачивает мяч под перекладину.
     
  • 22'
    Очень спокойным выглядит Юрий Матвеев, который с первых минут встречи занял место в своем тренерском кресле, откуда прямо сейчас пытается докричаться до игроков атакующей линии "Урала".
  • 21'
    Продолжается отчаянная борьба за инициативу, то одни владеют мячом, то другие основательно задержат его у себя.
  • 20'
    Корян размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • 19'
     Футболисты "Химок" с мячом. Но пройти через центральную зону довольно проблематично.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мишкич нарушает правила у центрального круга. Дядюн пострадал.
  • 17'
    Пока, вся надежда у "Химок" на то, что оборона соперника сегодня обязательно ошибется.
  • 16'
    "Химки" сразу же обозначили свои претензии парой атак по левому флангу. 
  • Пенальти
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бикфалви!!!
    Точен 10 номер "Урала", мяч отправлен в левый от себя угол.
  • Пенальти!
    14'
    Панюков падает в штрафной "Химок", судья мгновенно ставит на точку. Идову был не прав.
  • Фол, нарушение
    14'
    Корян нарушает правила на Золотове, это фол в атаке. Прав арбитр.
  • 13'
    Недовольным гулом болельщики встречают перепасовки гостей в центре поля.
  • Желтая карточка
    12'
    Дядюн получает жёлтую карточку за опасную игру в штрафной соперника.
  • Угловой
    12'
    Первый угловой зарабатывают "Химки". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • Фол, нарушение
    11'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Владимира Москалева, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Бикфалви на половине поля соперника.
  • 10'
    Помазун вступает в игру, успешно выходя на навес слева.
  • 9'
    Кажется, что немного активизировались гости. Или это "Урал" взял короткую передышку?
  • 8'
    Наконец-то мы увидели первую атаку гостей, Полярус принял решение пробить издали, но мяч летит выше створа.
  • 7'
    Подопечные Юрия Матвеева очень грамотно накрывают на чужой половине - пока мы не видели "Химки" в позиционной атаке или просто с мячом дольше, чем на секунд 15-20. Душат гостей.
  • 6'
    И продолжаются атаки "Урала". "Химки" очень стараются, но иной раз не успевают за передвижением соперника.
  • 5'
    Продолжается осада штрафной "Химок". Всем составом гости сейчас обороняются, но без какой-либо паники
  • 4'
    Нагнетают давление футболисты в оранжевой форме, перед ними остается задача реализации своего территориального преимущества.
  • Угловой
    3'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Химок" он состоялся. Последовал навес от Эль Кабира в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 2'
    На правах хозяев игроки "Урала" активнее идут вперед в эти стартовые минуты.
  • 1'
    "Урал" проводит матч в комплекте формы оранжевого цвета, в жёлто-чёрной футболисты "Химок".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ekaterinburg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Урал 2:0 Химки

Исход игры
Урал
84.6% (137)
Ничья
11.1% (18)
Химки
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.32% (47)
Меньше
69.68% (108)
Обе команды забьют
Да
39.35% (61)
Нет
60.65% (94)
Популярный счёт
1:0 Урал
46.3% (75)
2:1 Урал
24.1% (39)
1:1 Ничья
9.3% (15)
2:0 Урал
9.3% (15)
1:2 Химки
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:1 Химки
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.05 3.15
2.52 3.48 3.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
1.09 7.20 1.01 15.00
8.00 1.08 6.55 1.12 2.60 1.51 1.94 1.88 1.61 2.62 1.24 4.15 1.19 4.90 1.05 9.90 1.05 10.50 1.00 19.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.33 1.60 1.58 2.35 1.07 8.40
2.56 1.51 1.65 2.24 1.30 3.52 1.07 7.90 1.05 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.65 1.11 6.45
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