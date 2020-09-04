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Урал
 
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Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подберёзкин Вячеслав 1 0.17
2. Егорычев Андрей 1 0.17
3. Бикфалви Эрик 1 (1) 0.17
4. Ефремов Дмитрий 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Данилкин Егор 1 0.17
2. Трошечкин Александр 1 0.17
3. Ломовицкий Александр 1 0.17
4. Алиев Камран 1 0.17
5. Идову Брайн 0 0
6. Полярус Артём 0 0
7. Корян Аршак 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Емельянов Роман 1 1
2. Кулаков Денис 2 0
3. Рыков Владимир 2 0
4. Араторе Марко 2 0
5. Помазун Илья 2 0
6. Егорычев Андрей 2 0
7. Годзюр Ярослав 1 0
8. Бикфалви Эрик 1 0
9. Панюков Андрей 1 0
10. Ароян Вараздат 1 0
11. Евсеев Алексей 1 0
12. Подберёзкин Вячеслав 1 0
13. Мишкич Даниэль 1 0
14. Ефремов Дмитрий 1 0
Химки
# Игрок      
1. Боженов Кирилл 3 1
2. Трошечкин Александр 4 0
3. Идову Брайн 2 1
4. Полярус Артём 3 0
5. Казанцев Данил 1 1
6. Дядюн Владимир 2 0
7. Мурнин Андрей 1 0
8. Кухарчук Илья 1 0
9. Тихий Дмитрий 1 0
10. Корян Аршак 1 0
11. Ломовицкий Александр 1 0
12. Конате Мохамед II 1 0
13. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0
 Химки 0 75% (3) 0 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва
Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки
Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Урал 1:3 Химки Кубок Урал 2:1 Химки Кубок ФНЛ Химки 0:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Урал 5:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 0:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2020, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 76
    Урал 85.5% (65)
    X 10.5% (8)
    Химки 3.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Химки
    2.43
    3.50
    3.28
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Урал - Химки

    Исход игры
    Урал
    85.5% (65)
    Ничья
    10.5% (8)
    Химки
    3.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.73% (29)
    Меньше
    60.27% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    47.95% (35)
    Нет
    52.05% (38)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    42.1% (32)
    2:1 Урал
    30.3% (23)
    1:1 Ничья
    9.2% (7)
    2:0 Урал
    6.6% (5)
    1:2 Химки
    2.6% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.30 3.35 3.15
    2.43 3.50 3.28

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.10 1.08 6.30 1.12 2.62 1.50 1.96 1.83 1.61 2.62 1.24 4.15 1.18 5.05 1.05 9.90 1.05 11.00 1.00 19.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.65 2.24 1.30 3.52 1.07 7.90 1.05 9.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.65 1.11 6.45
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