Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.17
|2.
|Егорычев Андрей
|1
|0.17
|3.
|Бикфалви Эрик
|1 (1)
|0.17
|4.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Данилкин Егор
|1
|0.17
|2.
|Трошечкин Александр
|1
|0.17
|3.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.17
|4.
|Алиев Камран
|1
|0.17
|5.
|Идову Брайн
|0
|0
|6.
|Полярус Артём
|0
|0
|7.
|Корян Аршак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Емельянов Роман
|1
|1
|2.
|Кулаков Денис
|2
|0
|3.
|Рыков Владимир
|2
|0
|4.
|Араторе Марко
|2
|0
|5.
|Помазун Илья
|2
|0
|6.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|7.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|8.
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|9.
|Панюков Андрей
|1
|0
|10.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|11.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|12.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|13.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|14.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|2.
|Трошечкин Александр
|4
|0
|3.
|Идову Брайн
|2
|1
|4.
|Полярус Артём
|3
|0
|5.
|Казанцев Данил
|1
|1
|6.
|Дядюн Владимир
|2
|0
|7.
|Мурнин Андрей
|1
|0
|8.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|9.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|10.
|Корян Аршак
|1
|0
|11.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|12.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|13.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Химки
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва
Химки Последние 20 матчей: + = -Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки
Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь Химки 5:1 Торпедо Москва Химки 7:0 Тамбов КАМАЗ 0:1 Химки Химки 1:1 Факел Урал-2 0:0 Химки Химки 2:1 Родина Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Урал - Химки
Исход игры
Урал
85.5% (65)
Ничья
10.5% (8)
Химки
3.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (29)
Меньше
60.27% (44)
Обе команды забьют
Да
47.95% (35)
Нет
52.05% (38)
Популярный счёт
1:0 Урал
42.1% (32)
2:1 Урал
30.3% (23)
1:1 Ничья
9.2% (7)
2:0 Урал
6.6% (5)
1:2 Химки
2.6% (2)
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