Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Рубин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
62 Зорин БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.33
|2.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.17
|3.
|Шунич Тони
|1
|0.17
|4.
|Комличенко Николай
|1
|0.17
|5.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.17
|6.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макаров Денис
|4
|0.67
|2.
|Деспотович Джордже
|2
|0.33
|3.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.33
|4.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.17
|5.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.17
|6.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|2.
|Каборе Шарль
|3
|0
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|4.
|Моро Никола
|2
|0
|5.
|Евгеньев Роман
|2
|0
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|1
|7.
|Шунин Антон
|1
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|10.
|Фомин Даниил
|1
|0
|11.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|12.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|13.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|14.
|Слепов Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|4
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|1
|1
|3.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|4.
|Шатов Олег
|1
|0
|5.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|6.
|Зуев Александр
|1
|0
|7.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|8.
|Макаров Денис
|1
|0
|9.
|Самошников Илья
|1
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|11.
|Ин-Бём Хван
|1
|0
|12.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|83.33% (5)
|16.67% (1)
|0
|0
|Рубин
|0
|0
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов
Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин
Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Рубин 1:0 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 4:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Рубин Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|11.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин
Исход игры
Динамо Москва
70.1% (110)
Ничья
24.8% (39)
Рубин
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
42% (63)
Меньше
58% (87)
Обе команды забьют
Да
61.33% (92)
Нет
38.67% (58)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
32.5% (51)
1:0 Динамо Москва
28.7% (45)
1:1 Ничья
18.5% (29)
2:0 Динамо Москва
5.7% (9)
1:2 Рубин
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.30
|1.05
|6.50
|1.15
|2.85
|1.42
|2.26
|1.68
|2.17
|1.74
|1.83
|2.04
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.22
|4.30
|1.07
|7.50
|1.03
|8.30
|0.00
|15.00
|6.85
|1.06
|5.20
|1.11
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.68
|2.46
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.17
|4.20
|1.06
|7.70
|1.04
|8.20
|1.00
|19.25
|7.61
|1.10
|—
|—
|2.91
|1.43
|2.55
|1.55
|2.17
|1.74
|1.83
|2.05
|1.63
|2.35
|1.46
|2.82
|—
|—
|1.21
|4.63
|—
|—
|—
|—
|—
|—