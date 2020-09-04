Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.33
|2.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.17
|3.
|Шунич Тони
|1
|0.17
|4.
|Комличенко Николай
|1
|0.17
|5.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.17
|6.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макаров Денис
|4
|0.67
|2.
|Деспотович Джордже
|2
|0.33
|3.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.33
|4.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.17
|5.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.17
|6.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|2.
|Каборе Шарль
|3
|0
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|4.
|Моро Никола
|2
|0
|5.
|Евгеньев Роман
|2
|0
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|1
|7.
|Шунин Антон
|1
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|10.
|Фомин Даниил
|1
|0
|11.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|12.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|13.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|14.
|Слепов Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|4
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|1
|1
|3.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|4.
|Шатов Олег
|1
|0
|5.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|6.
|Зуев Александр
|1
|0
|7.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|8.
|Макаров Денис
|1
|0
|9.
|Самошников Илья
|1
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|11.
|Ин-Бём Хван
|1
|0
|12.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|83.33% (5)
|16.67% (1)
|0
|0
|Рубин
|0
|0
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов
Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин
Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Рубин 1:0 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 4:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Рубин Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин
Исход игры
Динамо Москва
71.2% (52)
Ничья
23.3% (17)
Рубин
5.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (32)
Меньше
54.29% (38)
Обе команды забьют
Да
64.29% (45)
Нет
35.71% (25)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
34.2% (25)
1:0 Динамо Москва
27.4% (20)
1:1 Ничья
17.8% (13)
2:0 Динамо Москва
5.5% (4)
2:2 Ничья
4.1% (3)
1:2 Рубин
2.7% (2)
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