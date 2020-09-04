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Динамо Москва
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.33
2. Игбун Сильвестр 1 0.17
3. Шунич Тони 1 0.17
4. Комличенко Николай 1 0.17
5. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.17
6. Шиманьски Себастиан 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макаров Денис 4 0.67
2. Деспотович Джордже 2 0.33
3. Игнатьев Иван 2 (2) 0.33
4. Ин-Бём Хван 1 0.17
5. Бакаев Солтмурад 1 0.17
6. Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 3 0
2. Каборе Шарль 3 0
3. Нжи Клинтон Муа 2 0
4. Моро Никола 2 0
5. Евгеньев Роман 2 0
6. Скопинцев Дмитрий 0 1
7. Шунин Антон 1 0
8. Плиев Заурбек 1 0
9. Игбун Сильвестр 1 0
10. Фомин Даниил 1 0
11. Филипп Максимилиан 1 0
12. Грулёв Вячеслав 1 0
13. Шиманьски Себастиан 1 0
14. Слепов Сергей 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 4 0
2. Меркулов Михаил 1 1
3. Бегич Сильвие 1 1
4. Шатов Олег 1 0
5. Деспотович Джордже 1 0
6. Зуев Александр 1 0
7. Игнатьев Иван 1 0
8. Макаров Денис 1 0
9. Самошников Илья 1 0
10. Кварацхелия Хвича 1 0
11. Ин-Бём Хван 1 0
12. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 83.33% (5) 16.67% (1) 0 0
 Рубин 0 0 30% (3) 20% (2) 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов
Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин
Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Рубин 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Рубин 1:0 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 4:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Рубин Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 73
    Динамо Москва 71.2% (52)
    X 23.3% (17)
    Рубин 5.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Рубин
    2.20
    3.35
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин

    Исход игры
    Динамо Москва
    71.2% (52)
    Ничья
    23.3% (17)
    Рубин
    5.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (32)
    Меньше
    54.29% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (45)
    Нет
    35.71% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    34.2% (25)
    1:0 Динамо Москва
    27.4% (20)
    1:1 Ничья
    17.8% (13)
    2:0 Динамо Москва
    5.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    1:2 Рубин
    2.7% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.20 3.20 3.60
    2.11 3.25 3.95
    2.18 3.35 4.05

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.50 1.07 5.60 1.13 2.60 1.48 2.01 1.85 1.74 2.18 1.55 2.50 1.25 3.90 1.18 4.80 1.05 8.50 1.04 9.20 0.00 16.00
    6.55 1.07 5.45 1.12 2.60 1.50 1.97 1.85 1.61 2.62 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.60 1.03 9.10 1.00 19.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.57 2.41 1.27 3.70 1.06 8.90
    2.43 1.56 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.50 1.05 9.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.80
    3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.16 5.40 1.11 6.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.70
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
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