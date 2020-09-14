Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Локомотив Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Лысов МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Николич Марко
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|2
|0.33
|2.
|Мамаев Павел
|1
|0.17
|3.
|Норманн Матиас
|1
|0.17
|4.
|Осипенко Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.33
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|0.17
|3.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.17
|4.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.17
|5.
|Мурило Серкейра
|1
|0.17
|6.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.17
|7.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Евгений
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Норманн Матиас
|2
|0
|4.
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|7.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|8.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|9.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|2.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|4.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0
|8.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|1
|0
|11.
|Куликов Даниил
|1
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Локомотив Москва
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов
Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|2:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 4
|11
|7.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва
Исход игры
Ростов
25% (41)
Ничья
48.2% (79)
Локомотив Москва
26.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
30.82% (49)
Меньше
69.18% (110)
Обе команды забьют
Да
75.47% (120)
Нет
24.53% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.3% (71)
1:2 Локомотив Москва
15.2% (25)
1:0 Ростов
12.2% (20)
2:1 Ростов
9.8% (16)
0:1 Локомотив Москва
7.9% (13)
2:2 Ничья
3% (5)
0:2 Локомотив Москва
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.60
|1.05
|6.70
|1.11
|2.90
|1.41
|—
|—
|2.23
|1.71
|1.86
|2.00
|1.67
|2.30
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.23
|4.20
|1.07
|7.30
|1.06
|8.00
|1.01
|14.50
|—
|—
|8.00
|1.08
|6.60
|1.12
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.73
|2.35
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.24
|4.15
|1.09
|7.80
|1.07
|8.70
|1.01
|17.00
|—
|—
|5.95
|1.08
|5.18
|1.11
|2.96
|1.40
|—
|—
|2.27
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.19
|—
|—
|1.35
|3.17
|1.24
|3.82
|1.08
|5.93
|1.07
|6.62
|1.02
|13.49
|1.02
|13.96
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.40
|2.63
|1.52
|2.25
|1.68
|1.88
|1.99
|1.67
|2.28
|1.49
|2.71
|—
|—
|1.22
|4.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—