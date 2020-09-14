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Ростов
 
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Стадион:
Локомотив Москва
Ростов
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 2 0.33
2. Мамаев Павел 1 0.17
3. Норманн Матиас 1 0.17
4. Осипенко Максим 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.33
2. Смолов Фёдор 1 0.17
3. Крыховяк Гжегож 1 0.17
4. Баринов Дмитрий 1 0.17
5. Мурило Серкейра 1 0.17
6. Миранчук Антон 1 (1) 0.17
7. Рыбчинский Дмитрий 0 0
8. Живоглядов Дмитрий 0 0
9. Лисакович Виталий 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Попов Ивелин 1 0
5. Ерёменко Роман 1 0
6. Байрамян Хорен 1 0
7. Шомуродов Элдор 1 0
8. Хаджикадунич Деннис 1 0
9. Тошевски Давид 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Баринов Дмитрий 3 0
3. Чорлука Ведран 2 0
4. Гилерме Маринато 2 0
5. Жемалетдинов Рифат 2 0
6. Рыбчинский Дмитрий 2 0
7. Игнатьев Владислав 1 0
8. Крыховяк Гжегож 1 0
9. Живоглядов Дмитрий 1 0
10. Эдер Лопеш 1 0
11. Куликов Даниил 1 0
12. Магкеев Станислав 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Локомотив Москва 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов
Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ростов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 3:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Локомотив Москва Кубок
Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2:1 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
7. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
8. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 7 1 2 4 7 - 10 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2020, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 163
    Ростов 25.2% (41)
    X 47.9% (78)
    Локомотив Москва 27% (44)
    Все прогнозы
    2.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.70
    3.26
    3.08
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ростов
    25% (41)
    Ничья
    48.2% (79)
    Локомотив Москва
    26.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.82% (49)
    Меньше
    69.18% (110)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (120)
    Нет
    24.53% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.3% (71)
    1:2 Локомотив Москва
    15.2% (25)
    1:0 Ростов
    12.2% (20)
    2:1 Ростов
    9.8% (16)
    0:1 Локомотив Москва
    7.9% (13)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    0:2 Локомотив Москва
    1.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.70 3.15 2.95
    2.65 3.15 2.95
    2.69 3.25 3.08
    2.53 3.26 2.87
    2.63 3.16 2.98

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    8.60 1.05 6.70 1.11 2.90 1.41 2.23 1.71 1.86 2.00 1.67 2.30 1.32 3.40 1.23 4.20 1.07 7.30 1.06 8.00 1.01 14.50
    8.00 1.08 6.60 1.12 2.91 1.42 2.20 1.69 1.73 2.35 1.33 3.36 1.24 4.15 1.09 7.80 1.07 8.70 1.01 17.00
    5.95 1.08 5.18 1.11 2.96 1.40 2.27 1.66 1.71 2.19 1.35 3.17 1.24 3.82 1.08 5.93 1.07 6.62 1.02 13.49 1.02 13.96
    2.98 1.40 2.63 1.52 2.25 1.68 1.88 1.99 1.67 2.28 1.49 2.71 1.22 4.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.23 1.32 3.40 1.08 7.90
    2.56 1.51 1.70 2.15 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
    2.65 1.49 1.77 2.11 1.36 3.13 1.09 5.62 1.07 6.83
    2.63 1.52 2.17 1.75 1.68 2.26 1.44 2.90 1.33 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.88
    1.93 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
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