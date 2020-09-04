Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|2
|0.33
|2.
|Мамаев Павел
|1
|0.17
|3.
|Норманн Матиас
|1
|0.17
|4.
|Осипенко Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.33
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|0.17
|3.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.17
|4.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.17
|5.
|Мурило Серкейра
|1
|0.17
|6.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.17
|7.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Евгений
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Норманн Матиас
|2
|0
|4.
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Ерёменко Роман
|1
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|7.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|8.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|9.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|2.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|4.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0
|8.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|1
|0
|11.
|Куликов Даниил
|1
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Локомотив Москва
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов
Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва
Исход игры
Ростов
20.5% (17)
Ничья
49.4% (41)
Локомотив Москва
30.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
28.75% (23)
Меньше
71.25% (57)
Обе команды забьют
Да
75% (60)
Нет
25% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (37)
1:2 Локомотив Москва
15.7% (13)
1:0 Ростов
10.8% (9)
0:1 Локомотив Москва
8.4% (7)
2:1 Ростов
8.4% (7)
0:2 Локомотив Москва
3.6% (3)
2:2 Ничья
2.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.20
|1.08
|6.70
|1.11
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.73
|2.35
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.09
|7.60
|1.08
|8.50
|1.01
|16.50
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.37
|2.64
|1.47
|2.25
|1.63
|1.87
|1.94
|1.65
|2.22
|1.48
|2.61
|—
|—
|1.21
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—