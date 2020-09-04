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Ростов
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 2 0.33
2. Мамаев Павел 1 0.17
3. Норманн Матиас 1 0.17
4. Осипенко Максим 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.33
2. Смолов Фёдор 1 0.17
3. Крыховяк Гжегож 1 0.17
4. Баринов Дмитрий 1 0.17
5. Мурило Серкейра 1 0.17
6. Миранчук Антон 1 (1) 0.17
7. Рыбчинский Дмитрий 0 0
8. Живоглядов Дмитрий 0 0
9. Лисакович Виталий 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Попов Ивелин 1 0
5. Ерёменко Роман 1 0
6. Байрамян Хорен 1 0
7. Шомуродов Элдор 1 0
8. Хаджикадунич Деннис 1 0
9. Тошевски Давид 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Баринов Дмитрий 3 0
3. Чорлука Ведран 2 0
4. Гилерме Маринато 2 0
5. Жемалетдинов Рифат 2 0
6. Рыбчинский Дмитрий 2 0
7. Игнатьев Владислав 1 0
8. Крыховяк Гжегож 1 0
9. Живоглядов Дмитрий 1 0
10. Эдер Лопеш 1 0
11. Куликов Даниил 1 0
12. Магкеев Станислав 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Локомотив Москва 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов
Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ростов 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 3:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Локомотив Москва Кубок
Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 83
    Ростов 20.5% (17)
    X 49.4% (41)
    Локомотив Москва 30.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.73
    3.28
    3.02
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ростов
    20.5% (17)
    Ничья
    49.4% (41)
    Локомотив Москва
    30.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.75% (23)
    Меньше
    71.25% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (60)
    Нет
    25% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.6% (37)
    1:2 Локомотив Москва
    15.7% (13)
    1:0 Ростов
    10.8% (9)
    0:1 Локомотив Москва
    8.4% (7)
    2:1 Ростов
    8.4% (7)
    0:2 Локомотив Москва
    3.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.60 3.25 2.85
    2.73 3.28 3.02
    2.68 3.03 2.92

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.20 1.08 6.70 1.11 2.96 1.41 2.21 1.68 1.73 2.35 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.08 8.50 1.01 16.50
    3.03 1.37 2.64 1.47 2.25 1.63 1.87 1.94 1.65 2.22 1.48 2.61 1.21 4.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.59 1.50 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
    2.66 1.46 2.18 1.67 1.69 2.15 1.43 2.75 1.31 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
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