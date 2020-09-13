Нет, фола последней надежды не было, ЦСКА в полном составе продолжает встречу! А вот штрафной у "Спартака" не получился. Стенка приняла на себя мяч.

"Спартак" больше владеет мячом на первых минутах, но не думаю, что ЦСКА это устроит.

А вот и атака ЦСКА! Фернандес справа отыграл на Кучаева, Константин попытался навесить в штрафную площадь, но попал в Зобнина!

У Бакаева не прошла передача в штрафную на Понсе, зато Ларссон подкараулил отскок из штрафной площади и нанёс удар с её подступов! Неточно получилось.

Уже ЦСКА впереди. Удалось заработать угловой армейцам, но обострить игру не удалось после подачи слева. Но мяч сохранили хозяева поля.

Поехали! Игра началась! С центра поля стартовал "ЦСКА"! В традиционной красно-синей форме сегодня хозяева, а "Спартак" сыграет в белых майках и гетрах, красных трусах.

Интересное начало! Быстрая атака "Спартака" после длинной передачи, Ларссон врывался в штрафную, и на самом её входе Карпов правила нарушил! Это карточка и опасный момент! Пенальти не будет, лишь штрафной!

Тедеско с первых минут чуть не напросился на предупреждение. После фола Карпова запрыгал он вдоль бровки поля с требованием удаления!

Кстати говоря, Карасёв слушает своих коллег по ВАР на предмет возможной красной карточки. Ну что, был там фол последней надежды?

До матча

— Главный судья - Сергей Карасёв.

Помощники судьи: Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Чельцов (Москва);

Резервный арбитр - Анатолий Жабченко (Краснодар).

ВАР: Евгений Турбин, Антон Аверьянов.

— Обращает на себя внимание появления в заявке "Спартака" Александра Кокорина. Пока он лишь в запасе, и как сказал Доменико Тедеско до матча, они стараются осторожно подводить экс-форварда "Динамо" и "Зенита" к выходу на поле! Посмотрим, выйдет ли он сегодня?

— В неплохом состоянии подходят к этому матчу оба коллектива, но сегодня в дело может вмешаться погода. Сильный дождь и весьма приличный ветер в Москве! Посмотрим, как приспособятся к этому играющие сегодня футболисты.