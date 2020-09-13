ЦСКА растопчут
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|4
|0.67
|2.
|Влашич Никола
|3
|0.5
|3.
|Дзагоев Алан
|1
|0.17
|4.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.17
|5.
|Шкурин Илья
|1
|0.17
|6.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|7.
|Чалов Фёдор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|3 (1)
|0.5
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.5
|3.
|Понсе Эсекель
|2
|0.33
|4.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.17
|5.
|Жиго Самуэль
|1
|0.17
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Крал Алекс
|0
|0
|8.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|3
|0
|2.
|Влашич Никола
|2
|0
|3.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|4.
|Тикнизян Наяир
|2
|0
|5.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|6.
|Щенников Георгий
|1
|0
|7.
|Фернандес Марио
|1
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|9.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|11.
|Обляков Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|2
|0
|2.
|Максименко Александр
|2
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|4.
|Крал Алекс
|2
|0
|5.
|Умяров Наиль
|2
|0
|6.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|7.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|8.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|9.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|10.
|Маслов Павел
|1
|0
|11.
|Гапонов Илья
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|Спартак Москва
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 4
|11
|7.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|8.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.50
|1.04
|7.00
|1.08
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.33
|1.61
|1.99
|1.89
|1.72
|2.14
|1.69
|2.17
|1.37
|3.10
|1.25
|3.90
|1.10
|6.90
|1.07
|7.77
|1.01
|13.00
|8.70
|1.07
|7.10
|1.10
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.80
|2.25
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.27
|3.84
|1.11
|6.95
|1.09
|7.90
|1.02
|15.25
|—
|—
|—
|—
|3.33
|1.35
|2.91
|1.44
|2.46
|1.58
|1.99
|1.88
|1.74
|2.16
|1.56
|2.52
|1.40
|2.99
|1.27
|3.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—