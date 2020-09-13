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ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Спартак Москва
0' 1'
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
23
Магнуссон
Хёрдур
62
Карпов
Вадим
42
Щенников
Георгий
71
Тикнизян
Наяир
22
Марадишвили
Константин
20
Кучаев
Константин
8
Влашич
Никола
98
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
14
Джикия
Георгий
2
Жиго
Самуэль
6
Айртон
Лукас
54
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
10
Бакаев
Зелимхан
19
Понсе
Эсекель
11
Ларссон
Джордан
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Спартак Москва
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 4 0.67
2. Влашич Никола 3 0.5
3. Дзагоев Алан 1 0.17
4. Бистрович Кристиян 1 0.17
5. Шкурин Илья 1 0.17
6. Сигурдссон Арнор 0 0
7. Чалов Фёдор 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 3 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 3 0.5
3. Понсе Эсекель 2 0.33
4. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.17
5. Жиго Самуэль 1 0.17
6. Зобнин Роман 0 0
7. Крал Алекс 0 0
8. Умяров Наиль 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 3 0
2. Влашич Никола 2 0
3. Дивеев Игорь 2 0
4. Тикнизян Наяир 2 0
5. Акинфеев Игорь 1 0
6. Щенников Георгий 1 0
7. Фернандес Марио 1 0
8. Сигурдссон Арнор 1 0
9. Чалов Фёдор 1 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
11. Обляков Иван 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 2 0
2. Максименко Александр 2 0
3. Соболев Александр Сергеевич 2 0
4. Крал Алекс 2 0
5. Умяров Наиль 2 0
6. Ещенко Андрей 1 0
7. Бакаев Зелимхан 1 0
8. Жиго Самуэль 1 0
9. Ларссон Джордан 1 0
10. Маслов Павел 1 0
11. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 10% (1) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2)
 Спартак Москва 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Кубок Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер
Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 5 15
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
7. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
8. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    7'
    Уже ЦСКА впереди. Удалось заработать угловой армейцам, но обострить игру не удалось после подачи слева. Но мяч сохранили хозяева поля.
  • 6'
    У Бакаева не прошла передача в штрафную на Понсе, зато Ларссон подкараулил отскок из штрафной площади и нанёс удар с её подступов! Неточно получилось.
  • 5'
    А вот и атака ЦСКА! Фернандес справа отыграл на Кучаева, Константин попытался навесить в штрафную площадь, но попал в Зобнина!
  • 4'
    "Спартак" больше владеет мячом на первых минутах, но не думаю, что ЦСКА это устроит.
  • 3'
    Нет, фола последней надежды не было, ЦСКА в полном составе продолжает встречу! А вот штрафной у "Спартака" не получился. Стенка приняла на себя мяч.
  • Видеоповтор
    3'
    Кстати говоря, Карасёв слушает своих коллег по ВАР на предмет возможной красной карточки. Ну что, был там фол последней надежды?
  • 2'
    Тедеско с первых минут чуть не напросился на предупреждение. После фола Карпова запрыгал он вдоль бровки поля с требованием удаления!
  • Желтая карточка
    1'
    Интересное начало! Быстрая атака "Спартака" после длинной передачи, Ларссон врывался в штрафную, и на самом её входе Карпов правила нарушил! Это карточка и опасный момент! Пенальти не будет, лишь штрафной!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовал "ЦСКА"! В традиционной красно-синей форме сегодня хозяева, а "Спартак" сыграет в белых майках и гетрах, красных трусах.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VEB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва

Исход игры
ЦСКА Москва
42.3% (74)
Ничья
29.7% (52)
Спартак Москва
28% (49)
Тотал 2.5
Больше
64.67% (108)
Меньше
35.33% (59)
Обе команды забьют
Да
87.43% (146)
Нет
12.57% (21)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
28.6% (50)
1:1 Ничья
22.3% (39)
1:2 Спартак Москва
19.4% (34)
1:0 ЦСКА Москва
8% (14)
2:2 Ничья
5.1% (9)
1:3 Спартак Москва
2.3% (4)
3:1 ЦСКА Москва
2.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.75 3.30 2.85
2.45 3.25 2.90
2.70 3.34 3.06
2.42 3.29 3.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.04 7.00 1.08 3.05 1.37 2.33 1.61 1.99 1.89 1.72 2.14 1.69 2.17 1.37 3.10 1.25 3.90 1.10 6.90 1.07 7.77 1.01 13.00
8.70 1.07 7.10 1.10 3.10 1.38 2.38 1.60 1.80 2.25 1.38 3.10 1.27 3.84 1.11 6.95 1.09 7.90 1.02 15.25
3.33 1.35 2.91 1.44 2.46 1.58 1.99 1.88 1.74 2.16 1.56 2.52 1.40 2.99 1.27 3.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.77 2.06 1.35 3.15 1.10 7.00
2.65 1.48 1.79 2.02 1.37 3.10 1.12 6.35 1.07 8.10
2.83 1.46 2.32 1.65 1.81 2.08 1.51 2.67 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.41 1.57 1.59 2.35 1.22 3.95
3.52 1.30 2.40 1.57 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
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