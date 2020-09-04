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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучаев Константин 4 0.67
2. Влашич Никола 3 0.5
3. Дзагоев Алан 1 0.17
4. Бистрович Кристиян 1 0.17
5. Шкурин Илья 1 0.17
6. Сигурдссон Арнор 0 0
7. Чалов Фёдор 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 3 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 3 0.5
3. Понсе Эсекель 2 0.33
4. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.17
5. Жиго Самуэль 1 0.17
6. Зобнин Роман 0 0
7. Крал Алекс 0 0
8. Умяров Наиль 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 3 0
2. Влашич Никола 2 0
3. Дивеев Игорь 2 0
4. Тикнизян Наяир 2 0
5. Акинфеев Игорь 1 0
6. Щенников Георгий 1 0
7. Фернандес Марио 1 0
8. Сигурдссон Арнор 1 0
9. Чалов Фёдор 1 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
11. Обляков Иван 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 2 0
2. Максименко Александр 2 0
3. Соболев Александр Сергеевич 2 0
4. Крал Алекс 2 0
5. Умяров Наиль 2 0
6. Ещенко Андрей 1 0
7. Бакаев Зелимхан 1 0
8. Жиго Самуэль 1 0
9. Ларссон Джордан 1 0
10. Маслов Павел 1 0
11. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 10% (1) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2)
 Спартак Москва 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Кубок Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер
Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 79
    ЦСКА Москва 43% (34)
    X 29.1% (23)
    Спартак Москва 27.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.54
    3.40
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    43% (34)
    Ничья
    29.1% (23)
    Спартак Москва
    27.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.94% (50)
    Меньше
    35.06% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    87.01% (67)
    Нет
    12.99% (10)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    30.4% (24)
    1:1 Ничья
    22.8% (18)
    1:2 Спартак Москва
    16.5% (13)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.6% (6)
    1:3 Спартак Москва
    5.1% (4)
    2:2 Ничья
    5.1% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    2.5% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.50 3.40 2.95
    2.50 3.10 3.05
    2.53 3.35 3.08
    2.54 3.10 3.10

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.03 7.30 1.05 3.10 1.35 2.48 1.57 2.04 1.83 1.76 2.10 1.69 2.17 1.38 2.95 1.27 3.70 1.10 6.50 1.08 6.90 1.01 12.50
    8.90 1.07 7.40 1.10 3.26 1.35 2.43 1.57 1.85 2.16 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.40 1.02 14.50
    3.43 1.31 2.98 1.39 2.52 1.52 2.00 1.81 1.74 2.09 1.56 2.43 1.27 3.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.03 1.39 3.10 1.10 6.80
    2.68 1.47 1.80 2.01 1.40 2.95 1.11 6.50 1.08 8.00
    2.81 1.43 2.31 1.61 1.79 2.02 1.50 2.60 1.36 3.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80
    3.60 1.29 2.45 1.55 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.04
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.29
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