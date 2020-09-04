ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучаев Константин
|4
|0.67
|2.
|Влашич Никола
|3
|0.5
|3.
|Дзагоев Алан
|1
|0.17
|4.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.17
|5.
|Шкурин Илья
|1
|0.17
|6.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|7.
|Чалов Фёдор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|3 (1)
|0.5
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.5
|3.
|Понсе Эсекель
|2
|0.33
|4.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.17
|5.
|Жиго Самуэль
|1
|0.17
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Крал Алекс
|0
|0
|8.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|3
|0
|2.
|Влашич Никола
|2
|0
|3.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|4.
|Тикнизян Наяир
|2
|0
|5.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|6.
|Щенников Георгий
|1
|0
|7.
|Фернандес Марио
|1
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|9.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|11.
|Обляков Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|2
|0
|2.
|Максименко Александр
|2
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|4.
|Крал Алекс
|2
|0
|5.
|Умяров Наиль
|2
|0
|6.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|7.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|8.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|9.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|10.
|Маслов Павел
|1
|0
|11.
|Гапонов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|Спартак Москва
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
43% (34)
Ничья
29.1% (23)
Спартак Москва
27.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
64.94% (50)
Меньше
35.06% (27)
Обе команды забьют
Да
87.01% (67)
Нет
12.99% (10)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
30.4% (24)
1:1 Ничья
22.8% (18)
1:2 Спартак Москва
16.5% (13)
1:0 ЦСКА Москва
7.6% (6)
1:3 Спартак Москва
5.1% (4)
2:2 Ничья
5.1% (4)
3:1 ЦСКА Москва
2.5% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.50
|1.03
|7.30
|1.05
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.48
|1.57
|2.04
|1.83
|1.76
|2.10
|1.69
|2.17
|1.38
|2.95
|1.27
|3.70
|1.10
|6.50
|1.08
|6.90
|1.01
|12.50
|8.90
|1.07
|7.40
|1.10
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.43
|1.57
|—
|—
|1.85
|2.16
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.28
|3.72
|1.11
|6.65
|1.09
|7.40
|1.02
|14.50
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.31
|2.98
|1.39
|2.52
|1.52
|2.00
|1.81
|1.74
|2.09
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.27
|3.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—