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Тамбов
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.33
2. Карасёв Павел 1 0.17
3. Панченко Кирилл 1 0.17
4. Чуперка Валерий 1 0.17
5. Рыбин Алексей 0 0
6. Каплиенко Александр 0 0
7. Кабахидзе Владимир 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.17
2. Аликин Павел 1 0.17
3. Кротов Вячеслав 1 0.17
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.17
5. Голубев Артём 1 0.17
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 0 1
2. Ойеволе Адессойе 1 0
3. Чичерин Никита 1 0
4. Рыбин Алексей 1 0
5. Шляков Евгений 1 0
6. Чуперка Валерий 1 0
7. Тетрашвили Гурам 1 0
8. Костюков Михаил 1 0
9. Карапетян Александр 1 0
10. Кабахидзе Владимир 1 0
11. Онугха Герман 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 2 0
2. Аликин Павел 2 0
3. Безденежных Игорь 2 0
4. Жамалетдинов Тимур 2 0
5. Кротов Вячеслав 0 1
6. Сухов Александр 1 0
7. Алиев Азер 1 0
8. Карп Кэтэлин 1 0
9. Бизяк Ловро 1 0
10. Тилль Оливье 1 0
11. Голубев Артём 1 0
12. Агаларов Гамид 1 0
13. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 40% (2) 0 20% (1) 0 0 40% (2)
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки
ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва
Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Уфа 2:1 Тамбов Премьер-лига Уфа 4:0 Тамбов Секретный матч РПЛ Тамбов 3:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 79
    Тамбов 26.6% (21)
    X 51.9% (41)
    Уфа 21.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Уфа
    3.38
    3.06
    2.62
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Тамбов - Уфа

    Исход игры
    Тамбов
    26.6% (21)
    Ничья
    51.9% (41)
    Уфа
    21.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.79% (12)
    Меньше
    84.21% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (44)
    Нет
    42.11% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (32)
    1:0 Тамбов
    19% (15)
    0:0 Ничья
    8.9% (7)
    0:1 Уфа
    7.6% (6)
    2:1 Тамбов
    6.3% (5)
    1:2 Уфа
    6.3% (5)
    0:2 Уфа
    3.8% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.05 3.00 2.55
    3.38 3.06 2.62
    2.81 3.02 2.76

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    6.35 1.12 4.80 1.20 2.43 1.69 1.73 2.14 1.43 2.88 1.18 5.05 1.14 6.05 1.03 12.75 1.03 14.00
    5.71 1.13 4.70 1.18 2.51 1.51 1.90 1.87 1.53 2.46 1.24 3.94 1.18 4.70 1.06 8.58 1.05 9.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.64 1.49 2.62 1.24 4.05 1.05 10.50 1.03 12.00
    2.41 1.55 1.58 2.34 1.29 3.51 1.07 7.97 1.05 9.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.77 1.44 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.55 1.08 8.00

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.69
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