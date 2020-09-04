Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|2
|0.33
|2.
|Карасёв Павел
|1
|0.17
|3.
|Панченко Кирилл
|1
|0.17
|4.
|Чуперка Валерий
|1
|0.17
|5.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|6.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|7.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.17
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.17
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.17
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.17
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.17
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|2.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0
|3.
|Чичерин Никита
|1
|0
|4.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|5.
|Шляков Евгений
|1
|0
|6.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|7.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|8.
|Костюков Михаил
|1
|0
|9.
|Карапетян Александр
|1
|0
|10.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|11.
|Онугха Герман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|2
|0
|2.
|Аликин Павел
|2
|0
|3.
|Безденежных Игорь
|2
|0
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|6.
|Сухов Александр
|1
|0
|7.
|Алиев Азер
|1
|0
|8.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|9.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|10.
|Тилль Оливье
|1
|0
|11.
|Голубев Артём
|1
|0
|12.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|13.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки
ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Тамбов - Уфа
Исход игры
Тамбов
26.6% (21)
Ничья
51.9% (41)
Уфа
21.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
15.79% (12)
Меньше
84.21% (64)
Обе команды забьют
Да
57.89% (44)
Нет
42.11% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (32)
1:0 Тамбов
19% (15)
0:0 Ничья
8.9% (7)
0:1 Уфа
7.6% (6)
2:1 Тамбов
6.3% (5)
1:2 Уфа
6.3% (5)
0:2 Уфа
3.8% (3)
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