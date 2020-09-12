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Краковия
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Сталь Мелец
0'
29' Желтая карточка
Флис Марцин
56'
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
5
Маркес
Иван
87
Феррарессо
Диего
4
Ханка
Серджу
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
21
Хавьер
Тиаго
7
Ривалдиньо
9
Альварес
Маркос
13
Rafal
Straczek
6
Флис
Марцин
5
Mateusz
Zyro
14
Косцельны
Камиль
23
Krystian
Getinger
10
Мак
Матеуш
20
Grzegorz
Tomasiewicz
21
Матрас
Матеуш
17
Форселль
Петтери
9
Andreja
Prokic
99
Lukasz
Zjawinski
Краковия
4-4-2
Сталь Мелец
4-5-1

Ход матча

29'
 
Флис Марцин
52'
Вдовяк Матеуш
Ривалдиньо
 
53'
Димун Милан
Хавьер Тиаго
 

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.33
2. Вестеницки Томаш 1 0.33
3. Ханка Серджу 1 0.33
4. Яблонски Давид 1 0.33
5. Вдовяк Матеуш 0 0
6. Лосаж Флорьян 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andreja Prokic 1 0.33

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 1 0
2. Вестеницки Томаш 1 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 1 0
2. Grzegorz Tomasiewicz 1 0
3. Косцельны Камиль 1 0
4. Mateusz Zyro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Сталь Мелец 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия
Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец
ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:3 Лех Сталь Мелец 0:3 Брук-Бет Термалица Нецеча
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
12. Сталь Мелец 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Лех 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Флис Марцин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Сталь Мелец
2.03
3.74
5.00
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Где смотреть матч Краковия 0:0 Сталь Мелец онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.05 4.40
2.01 2.60 5.00
1.82 3.74 4.15
1.71 3.68 4.64
2.03 2.90 4.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.05 1.20 9.50 1.04 1.82 1.92 2.90 1.38 1.23 3.90 1.83 1.97 1.61 2.31 1.05 8.50 1.17 4.70 1.03 10.00 1.04 9.60 1.01 12.60
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.15 1.36 2.10 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
8.16 1.05 7.12 1.07 3.40 1.28 2.66 1.43 1.88 1.84 1.49 2.48 1.33 3.09 1.14 5.06 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
5.10 1.18 3.62 1.31 2.45 1.59 2.00 1.88 1.74 2.18 1.47 2.79 1.51 2.64 1.29 3.74 1.87 2.01 1.63 2.36 1.50 2.69 1.41 3.02 1.15 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.44 2.65 2.04 1.75 1.03 10.00 1.14 5.20 1.02 11.00
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 12.95 1.01 13.56
3.15 1.40 2.59 1.54 2.02 1.85 1.63 2.38 1.45 2.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.36 1.75 1.96 1.32 3.20
3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
1.85 1.87
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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