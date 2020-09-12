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Краковия
1:1
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
29' Желтая карточка
Флис Марцин
62' Желтая карточка
Форселль Петтери
67' Желтая карточка
Матрас Матеуш
0:1
82' Гол
Томчук Павел
84' Желтая карточка
Robert Dadok
85' Желтая карточка
Маркес Иван
1:1
90' Гол
Шимонович Давид
90'+18
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
5
Маркес
Иван
87
Феррарессо
Диего
4
Ханка
Серджу
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
21
Хавьер
Тиаго
7
Ривалдиньо
9
Альварес
Маркос
13
Rafal
Straczek
6
Флис
Марцин
5
Mateusz
Zyro
14
Косцельны
Камиль
23
Krystian
Getinger
10
Мак
Матеуш
20
Grzegorz
Tomasiewicz
21
Матрас
Матеуш
17
Форселль
Петтери
9
Andreja
Prokic
99
Lukasz
Zjawinski
Краковия
4-4-2
Сталь Мелец
4-5-1

Ход матча

29'
 
Флис Марцин
53'
Вдовяк Матеуш
Ривалдиньо
 
53'
Димун Милан
Хавьер Тиаго
 
62'
 
Форселль Петтери
67'
 
Матрас Матеуш
68'
 
Томчук Павел
Lukasz Zjawinski
76'
 
Доманьски Мацей
Мак Матеуш
77'
Пищек Филип
Лосаж Флорьян
 
77'
Вестеницки Томаш
Ханка Серджу
 
77'
 
Robert Dadok
Форселль Петтери
82'
0:1
Томчук Павел
84'
 
Robert Dadok
85'
Маркес Иван
 
90'
 
Damian Primel
Rafal Straczek
90'
 
Szymon Stasik
Andreja Prokic
90'
Шимонович Давид
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.33
2. Вестеницки Томаш 1 0.33
3. Шимонович Давид 1 0.33
4. Ханка Серджу 1 0.33
5. Яблонски Давид 1 0.33
6. Вдовяк Матеуш 0 0
7. Лосаж Флорьян 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томчук Павел 1 0.33
2. Andreja Prokic 1 0.33

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 1 0
2. Вестеницки Томаш 1 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
4. Маркес Иван 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Форселль Петтери 1 0
2. Матрас Матеуш 1 0
3. Флис Марцин 1 0
4. Grzegorz Tomasiewicz 1 0
5. Косцельны Камиль 1 0
6. Robert Dadok 1 0
7. Mateusz Zyro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Сталь Мелец 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия
Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец
ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:3 Лех Сталь Мелец 0:3 Брук-Бет Термалица Нецеча
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
12. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Лех 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Флис Марцин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.15 1.72 6.00
3.25 1.62 6.50
1.82 3.74 4.15
1.71 3.68 4.64
4.53 1.43 8.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.77 1.97 9.50 1.04 1.12 5.55 2.90 1.38 1.13 5.40 1.83 1.97 1.61 2.31 1.02 11.00 1.17 4.70 1.03 10.00 1.04 9.60 1.01 12.60
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.15 1.36 2.10 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
8.16 1.05 7.12 1.07 3.40 1.28 2.66 1.43 1.88 1.84 1.49 2.48 1.33 3.09 1.14 5.06 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
1.50 2.71 1.29 3.74 1.77 2.13 1.50 2.70 1.36 3.26 1.74 2.18 1.47 2.79 1.51 2.64 1.29 3.74 1.87 2.01 1.63 2.36 1.50 2.69 1.41 3.02 1.15 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.44 2.65 2.04 1.75 1.03 10.00 1.14 5.20 1.02 11.00
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 12.95 1.01 13.56
3.15 1.40 2.59 1.54 2.02 1.85 1.63 2.38 1.45 2.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.36 1.75 1.96 1.32 3.20
3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.85 1.87
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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