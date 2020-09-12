Краковия
1:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Сталь Мелец
29' Желтая карточкаФлис Марцин
62' Желтая карточкаФорселль Петтери
67' Желтая карточкаМатрас Матеуш
0:1
82' ГолТомчук Павел
84' Желтая карточкаRobert Dadok
85' Желтая карточкаМаркес Иван
1:1
90' ГолШимонович Давид
21
Хавьер
Тиаго
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сус МартинПолузащитник
-
98 Томчук ПавелНападающий
-
-
-
96 Robert Dadok
-
-
Главный тренер: Dariusz Skrzypczak
Ход матча
29'
62'
67'
82'
0:1
84'
85'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.33
|2.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.33
|3.
|Шимонович Давид
|1
|0.33
|4.
|Ханка Серджу
|1
|0.33
|5.
|Яблонски Давид
|1
|0.33
|6.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|7.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томчук Павел
|1
|0.33
|2.
|Andreja Prokic
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0
|2.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|4.
|Маркес Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Форселль Петтери
|1
|0
|2.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|3.
|Флис Марцин
|1
|0
|4.
|Grzegorz Tomasiewicz
|1
|0
|5.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|6.
|Robert Dadok
|1
|0
|7.
|Mateusz Zyro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: + = -Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия
Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец
ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:3 Лех Сталь Мелец 0:3 Брук-Бет Термалица Нецеча
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|12.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.77
|1.97
|—
|—
|9.50
|1.04
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.83
|1.97
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.17
|4.70
|1.03
|10.00
|1.04
|9.60
|1.01
|12.60
|10.75
|1.01
|—
|—
|9.80
|1.03
|—
|—
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.17
|4.50
|1.12
|5.10
|1.02
|8.90
|—
|—
|8.16
|1.05
|—
|—
|7.12
|1.07
|—
|—
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.66
|1.43
|—
|—
|1.88
|1.84
|—
|—
|1.49
|2.48
|—
|—
|1.33
|3.09
|1.14
|5.06
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|1.50
|2.71
|1.29
|3.74
|1.77
|2.13
|1.50
|2.70
|1.36
|3.26
|1.74
|2.18
|1.47
|2.79
|1.51
|2.64
|1.29
|3.74
|1.87
|2.01
|1.63
|2.36
|1.50
|2.69
|1.41
|3.02
|—
|—
|1.15
|6.31
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.44
|2.65
|—
|—
|2.04
|1.75
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.14
|5.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.38
|—
|—
|1.91
|1.81
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.13
|5.26
|1.09
|6.35
|1.01
|12.95
|1.01
|13.56
|3.15
|1.40
|2.59
|1.54
|2.02
|1.85
|1.63
|2.38
|1.45
|2.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—