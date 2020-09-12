Небольшая пауза у нас, свело ногу у игрока "Сочи". Это у Набиуллина проблемы. Врачи появились и вывели его с поля.

Ряд хороших навесов в штрафную площадь "Сочи", но мяч раз за разом выносится. Напряжённая концовка гостей ожидает!

Быстров навесил с правого фланга, и сразу три игрока "Ахмата" ринулись на мяч, но показалось, что этим в итоге друг и помешали.

Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.

Мощно начинает второй тайм "Сочи", два подряд угловых гости заработали, но обострить ситуацию у ворот Шелии им не удалось.

Бериша сместился со своего левого фланга, нанёс удар по воротам с линии штрафной площади, надёжно сыграл в ближнем угле Джанаев.

Понсе в борьбе за верховой мяч завалился на Нобоа, в итоге оба довольно неудачно приземлились на газон. Повезло, что без повреждений обошлось!

Ненахов прорвался по правому флангу, отлично навесил к линии вратарской, и Понсе бил практически без сопротивления! Выше перекладины!

Руденко оказался на газоне, какие-то проблемы с голеностопом у форварда "Сочи", врачи появились на поле.

Возобновилась наша игра, но темп у неё не такой высокий, как в первом тайме. С Руденко всё в порядке, игру он продолжает.

Да, надо оживлять что-то в действиях своей команды Талалаеву, во втором тайме "Сочи" во многом игру контролирует.

Быстрая атака "Сочи", Бурмистров с правого фланга выполнил зрячий навес на дальнюю штангу, а там Жоаозиньо не хватило роста, чтобы этот пас замкнуть.

Бериша сейчас поспешил, был в хорошей позиции Тимофеев, но Бернард решил пробить сам, в итоге в створ он не попал.

Довольно опасная атака "Ахмата", последовал прострел с правого фланга, но никто до мяча добраться не смог.

Около получаса осталось до конца нашего поединка, футболисты "Ахмата" обосновались на половине поля соперника, а Талалаев готовит замены.

Двойная замена в составе "Ахмата". Вместо Андреса Понсе вышел Георгий Мелкадзе, а Владимир Ильин уступил своё место на поле для Евгения Харина.

Владимир Ильин только ушёл с поля, сразу нарвался на лекцию от Талалаева. Много ударов по воротам сегодня нанёс форвард "Ахмата", но голевыми они не стали.

Длинная передача вперёд на Мелкадзе, но Георгия корпусом придержал Мевля, а Джанаев на выходе уверенно мяч в руки забрал.

Продолжает держать мяч "Ахмат", а вот контратак у "Сочи" поменьше, чем в первом тайме. Хотя счёт очень скользкий.

Угловой у ворот "Сочи". Долго расставлялись игроки "Ахмата", а в итоге пошла подача от левого флажка на дальнюю штангу, там Джанаев уверенно мяч в руки забирает.

Двойная замена в составе "Сочи". Вместо Александра Руденко на поле появился Артур Юсупов, а Егор Пруцев заменил Жоаозиньо.

Богосавац навесил с левого фланга, мяч хитро летел под перекладину, но Джанаев всё контролировал, уверенно его в руки поймал.

Вновь угловой у ворот "Сочи". Навесил Харин справа в центр штрафной площади, и Пуцко удалось пробить с линии вратарской! Получилось довольно опасно, но неточно!

А вот и третья замена в составе "Ахмата". Вместо Максима Ненахова на поле появился Олег Иванов и сразу получил капитанскую повязку.

Быстров наносил дальний удар по воротам соперника, но получилось очень неточно. Тает время, всё меньше его у хозяев поля.

Редкая атака "Сочи", Набиуллин слева забрался в штрафную площадь, и даже пробить ему удалось, но получилось выше перекладины.

Очередной угловой у ворот "Сочи". Харин навесил справа во вратарскую площадку, точно в руки Джанаеву.

Заключительная десятиминутка основного времени у нас пошла. Продолжает атаковать "Ахмат", но в последние минуты уже и гости смело идут в наступление при первой же возможности.

Угловой у ворот "Ахмата". Нобоа навесил от правого флажка к линии вратарской, Иванов выиграл борьбу на втором этаже и мяч вынес.

Двойная замена в составе "Ахмата". Артём Тимофеев и Исмаэл Силва покинули пределы поля, вместо них вышли Идрис Умаев и Антон Швец соответственно.

Вновь "Ахмат" упорно тащит мяч по центру поля в атаку, но оборонительные ряды "Сочи" не расступились и тут! Нобоа в итоге подхватил мяч и отбил его.

Быстров навесил с правого фланга в штрафную площадь соперника, вновь точно в руки Джанаеву.

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен! Сделаем паузу, встретимся через 15 минут. "Ахмат" пытается действовать первым номером, но "Сочи" хорош в отборе и на контратаках. Ближе к концу тайма хозяева смогли, наконец, завладеть инициативой, но пробить Джанева пока не удаётся. 0:1, отдыхаем!

45' Ну как же так. Такая хорошая возможность, а подачу Богосавац сорвал, отправив мяч прямиком за пределы поля.

45' Бурмитров нарушил правила у самого угла своей штрафной площади. Досталось Тимофееву, а исполнять штрафной справа будет Богосавац.

45' Четыре минуты добавлены к основному времени первого тайма. Да, остановок было много, поэтому и на перерыв мы пойдём чуть позже.

44' Трудно, конечно, поднялся Джанаев, попил водичку и всё же игру продолжил. Пожелаем здоровья голкиперу "Сочи".

43' Лёд на пояснице у Джанаева, Заболотный отправился активно разминаться. Пауза в игре, ждём вердикт врачей.

42' Повреждение получил Джанаев, врачи "Сочи" появились на поле. Проблема с поясницей у голкипера гостей. Мог и потянуть в прыжке за мячом после удара Силвы.

41' Ого, какой опасный момент! Исмаэл Силва нанёс красивый обводящий удар из-под защитника под перекладину, Джанаев в эффектном прыжке вытащил мяч!

40' Ильин после подачи Бериши смог выиграть борьбу и пробить головой, но получилось не очень сильно, Джанаев мяч в руки забрал. Куча ударов у Ильина, но пока они совсем неопасные.

39' А вот и первая карточка в нашем матче. Богосавац на скорости тащил мяч вперёд, и Бурмистров придержал оппонента, завалив в итоге на газон.

38' Атака "Ахмата", пошла передача к линии штрафной площади от Бериши, и Ильин в очередной раз пробил по воротам. Неточно, и Джанаев даже не прыгал. Всё он тут видел и понимал.

36' Цаллагов сейчас довольно опасно бросился в ноги Исмаэлу, но обошлось без повреждения. Повезло на самом деле, что не попал в плохое место игрок "Сочи" оппоненту.

34' Теперь уже "Сочи" не особо спешит. Что-то начало проклёвываться у "Ахмата", поэтому надо гостям соперника немного успокоить.

32' Хорошая атака "Ахмата"! Прошёл заброс в штрафную площадь, мяч после серии отскоков прилетел к Быстрову, который оказался перед воротами, но подстроиться как следует не получилось, потому и пробил он выше перекладины.

31' А теперь уже Ненахов приложился издали, но и ему точности тут не хватило.

29' Ильин продолжает искать свои шансы с дальней дистанции. Пуцко отыграл на ход Владимиру, который низом решил издали пробить. Поспешное решение, в общем-то и точности поэтому ему не хватило.

28' 55% на 45% по владению мячом к этой минуте. Да, "Ахмат" территориальным преимуществом владеет, но воспользоваться им не особо получается.

27' Надо сказать, что в целом всё закономерно. "Сочи" смотрится опаснее, гости не дают развернуться по-хозяйски "Ахмату", а сами весьма опасно контратакуют.

26' Да, в противоход голкиперу пробил Нобоа, а ведь Шелия в прыжке смог практически дотянуться до мяча, но всё же не получилось! Итак, "Сочи" ведёт!

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кристиан Нобоа! 0:1!

Прессинг "Сочи" принёс свои плоды! Жоаозиньо выцарапал мяч на левом фланге, отыграл дальше на Бурмистрова, а Никита продлил дальше на Нобоа, и Кристиан с подступов к штрафной отправил мяч в угол ворот Шелии!

23' Терехов оказался на газоне, в борьбе за мяч с Понсе он неудачно приземлился на поле, и теперь врачи "Сочи" вступают в игру.

22' Ильин из-за пределов штрафной площади нанёс удар по воротам соперника, Джанаев без проблем мяч поймал.

21' И ещё один неприятный штрафной для хозяев, Нобоа навесил в штрафную площадь, Тимофеев смог мяч выбить, выиграв борьбу на втором этаже.

20' Угловой заработали гости, Жоаозиньо опасно навесил от правого флажка в район вратарской, и тут получилось весьма напряжённо для хозяев. Удалось им отбиться.

18' Хорошая атака "Ахмата"! Понсе врывался в штрафную площадь соперника под передачу на ход, а вот Джанавева обыграть не удалось! Прыгнул голкипер "Сочи" в ноги сопернику и рукой смог мяч выбить!

17' А вот игроки "Сочи" наоборот сделал акцент на контратаки. При перехвате они тут же стараются убежать вперёд.

16' Игроки "Ахмата" не особо торопятся. Они стараются контролировать мяч, но без особого продвижения вперёд у них это получается.

14' Жоаозиньо неплохо забежал по левому флангу, простреливал в центр в направлении Руденко, но Нижич сыграл на перехвате. Аут в пользу "Сочи".

12' "Ахмат" пытался убежать в контратаку, но Мевля в центре поля остановил Ильина. Мешков пока решил без карточки обойтись, устно сделав словенцу предупреждение.

11' Ненахов смог на правом фланге накрутить Набиуллина, опасно отдал в центр к линии вратарской на Понсе, который принял мяч, а вот пробил с разворота высоковато. Неплохой момент.

10' Цаллагов решился на дальний удар, подкараулив отскок из штрафной площади соперника, но не лёг мяч как следует на ногу Ибрагиму.

9' Неплохо начинает "Сочи", сейчас гости активно и прессингуют соперника, так что у хозяев разбежаться никак не получается.

7' И вновь "Сочи" в атаке, Бурмистров попытался пробить с подступов к штрафной площади, но закрутить мяч в дальний угол не получилось. Шелия от ворот сыграет.

6' Ничего себе, какой момент! Руденко здорово убежал за спины защитников "Ахмата", откликнулся на заброс Жоаозиньо и вышел один на один! Обыгрывать не стал, а вот удар со входа в штрафную точным не получился!

4' Длинная передача налево на Беришу, тот подключил защитника, навес у которого откровенно не получился. Мяч улетел в аут на противоположном фланге. Это Богосавац был.

3' Шелия в игре. Первый навес к его воротам в этой игре, уверенно голкипер мяч в руки забрал.

2' Врачи "Сочи" появились на поле, но Набиуллин к тому времени уже поднялся и вместе с ними отправился за его пределы. Скоро вернётся, думаю.

1' Первая же атака "Ахмата", и уже остановка в игре. Досталось там в борьбе игроку "Сочи" Набиуллину, это Марат Быстров сыграл не очень аккуратно.