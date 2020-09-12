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Ахмат
0:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Сочи
0'
0:1
24' Гол
Нобоа Кристиан
39' Желтая карточка
Бурмистров Никита
90'
Ахмат - Сочи. 0:1. Кристиан Нобо...
88
Шелия
Гиорги
24
Ненахов
Максим
55
Пуцко
Александр
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
96
Быстров
Марат
11
Исмаэл
Силва
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
9
Понсе
Андрес
35
Джанаев
Сослан
13
Терехов
Сергей
23
Мевля
Миха
24
Маммана
Эмануэль
3
Набиуллин
Эльмир
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
34
Маргасов
Тимофей
22
Жоаозиньо
Рамос
79
Руденко
Александр
Александрович
18
Бурмистров
Никита
Ахмат
4-4-2
Сочи
3-4-3

Ход матча

24'
0:1
Нобоа Кристиан
(Бурмистров Никита)
39'
 
Бурмистров Никита
65'
Мелкадзе Георгий
Понсе Андрес
 
65'
Харин Евгений
Ильин Владимир
 
73'
 
Юсупов Артур
Жоаозиньо Рамос
73'
 
Пруцев Данил
Руденко Александр Александрович
76'
Иванов Олег
Ненахов Максим
 
85'
Умаев Идрис
Тимофеев Артём
 
85'
Швец Антон
Исмаэл Силва
 

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.43
2. Роши Одисе 2 0.29
3. Тимофеев Артём 2 0.29
4. Бериша Бернард 1 0.14
5. Иванов Олег 0 0
6. Мелкадзе Георгий 0 0
7. Ненахов Максим 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 5 (1) 0.71
2. Бурмистров Никита 2 0.29
3. Мевля Миха 1 0.14
4. Миладинович Иван 1 0.14
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.14
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Заика Кирилл 0 0
8. Набиуллин Эльмир 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 3 1
2. Семёнов Андрей 4 0
3. Швец Антон 2 1
4. Исмаэл Силва 3 0
5. Бериша Бернард 3 0
6. Быстров Марат 1 1
7. Нижич Зоран 2 0
8. Роши Одисе 2 0
9. Тимофеев Артём 2 0
10. Иванов Олег 1 0
11. Кадыров Абубакар 1 0
12. Ильин Владимир 1 0
13. Понсе Андрес 1 0
14. Богосавац Мирослав 1 0
15. Адамов Арсен 1 0
16. Харин Евгений 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 3 0
2. Маргасов Тимофей 2 0
3. Бурмистров Никита 1 0
4. Нобоа Кристиан 1 0
5. Полоз Дмитрий 1 0
6. Набиуллин Эльмир 1 0
7. Маммана Эмануэль 1 0
8. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 Сочи 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор
Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин
Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат 1:1 Сочи Премьер-лига Ахмат 2:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 1:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
2. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
3. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
8. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
9. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
11. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Штрафной заработал "Ахмат" на правом фланге, Мешков кому-то на скамейке показал карточку. Горячая концовка!
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавлены к основному времени второго тайма.
  • 90'
    Быстров навесил с правого фланга, и сразу три игрока "Ахмата" ринулись на мяч, но показалось, что этим в итоге друг и помешали.
  • 89'
    Ряд хороших навесов в штрафную площадь "Сочи", но мяч раз за разом выносится. Напряжённая концовка гостей ожидает!
  • 88'
    Небольшая пауза у нас, свело ногу у игрока "Сочи". Это у Набиуллина проблемы. Врачи появились и вывели его с поля.
  • 87'
    Быстров навесил с правого фланга в штрафную площадь соперника, вновь точно в руки Джанаеву.
  • 86'
    Вновь "Ахмат" упорно тащит мяч по центру поля в атаку, но оборонительные ряды "Сочи" не расступились и тут! Нобоа в итоге подхватил мяч и отбил его.
  • Замена
    85'
    Двойная замена в составе "Ахмата". Артём Тимофеев и Исмаэл Силва покинули пределы поля, вместо них вышли Идрис Умаев и Антон Швец соответственно.
  • Угловой
    83'
    Угловой у ворот "Ахмата". Нобоа навесил от правого флажка к линии вратарской, Иванов выиграл борьбу на втором этаже и мяч вынес.
  • 82'
    Заключительная десятиминутка основного времени у нас пошла. Продолжает атаковать "Ахмат", но в последние минуты уже и гости смело идут в наступление при первой же возможности.
  • Угловой
    80'
    Очередной угловой у ворот "Сочи". Харин навесил справа во вратарскую площадку, точно в руки Джанаеву.
  • 79'
    Редкая атака "Сочи", Набиуллин слева забрался в штрафную площадь, и даже пробить ему удалось, но получилось выше перекладины.
  • 77'
    Быстров наносил дальний удар по воротам соперника, но получилось очень неточно. Тает время, всё меньше его у хозяев поля.
  • Замена
    76'
    А вот и третья замена в составе "Ахмата". Вместо Максима Ненахова на поле появился Олег Иванов и сразу получил капитанскую повязку.
  • Угловой
    75'
    Вновь угловой у ворот "Сочи". Навесил Харин справа в центр штрафной площади, и Пуцко удалось пробить с линии вратарской! Получилось довольно опасно, но неточно!
  • 74'
    Богосавац навесил с левого фланга, мяч хитро летел под перекладину, но Джанаев всё контролировал, уверенно его в руки поймал.
  • Замена
    73'
    Двойная замена в составе "Сочи". Вместо Александра Руденко на поле появился Артур Юсупов, а Егор Пруцев заменил Жоаозиньо.
  • Угловой
    71'
    Угловой у ворот "Сочи". Долго расставлялись игроки "Ахмата", а в итоге пошла подача от левого флажка на дальнюю штангу, там Джанаев уверенно мяч в руки забирает.
  • 70'
    Продолжает держать мяч "Ахмат", а вот контратак у "Сочи" поменьше, чем в первом тайме. Хотя счёт очень скользкий.
  • 68'
    Длинная передача вперёд на Мелкадзе, но Георгия корпусом придержал Мевля, а Джанаев на выходе уверенно мяч в руки забрал.
  • 67'
    Мелкадзе уже пытается обострить, простреливал Георгий с правого фланга, футболист "Сочи" мяч выбил.
  • 66'
    Владимир Ильин только ушёл с поля, сразу нарвался на лекцию от Талалаева. Много ударов по воротам сегодня нанёс форвард "Ахмата", но голевыми они не стали.
  • Замена
    65'
    Двойная замена в составе "Ахмата". Вместо Андреса Понсе вышел Георгий Мелкадзе, а Владимир Ильин уступил своё место на поле для Евгения Харина.
  • 63'
    Около получаса осталось до конца нашего поединка, футболисты "Ахмата" обосновались на половине поля соперника, а Талалаев готовит замены.
  • 61'
    Довольно опасная атака "Ахмата", последовал прострел с правого фланга, но никто до мяча добраться не смог.
  • 59'
    Бериша сейчас поспешил, был в хорошей позиции Тимофеев, но Бернард решил пробить сам, в итоге в створ он не попал.
  • 58'
    Быстрая атака "Сочи", Бурмистров с правого фланга выполнил зрячий навес на дальнюю штангу, а там Жоаозиньо не хватило роста, чтобы этот пас замкнуть.
  • 57'
    Ильин вновь нанёс удар из-за пределов штрафной площади, Джанаев прыгнул и уверенно мяч в руки забрал.
  • 55'
    Да, надо оживлять что-то в действиях своей команды Талалаеву, во втором тайме "Сочи" во многом игру контролирует.
  • 54'
    Возобновилась наша игра, но темп у неё не такой высокий, как в первом тайме. С Руденко всё в порядке, игру он продолжает.
  • 52'
    Руденко оказался на газоне, какие-то проблемы с голеностопом у форварда "Сочи", врачи появились на поле.
  • Опасный момент
    51'
    Ненахов прорвался по правому флангу, отлично навесил к линии вратарской, и Понсе бил практически без сопротивления! Выше перекладины!
  • 50'
    Понсе в борьбе за верховой мяч завалился на Нобоа, в итоге оба довольно неудачно приземлились на газон. Повезло, что без повреждений обошлось!
  • 49'
    Бериша сместился со своего левого фланга, нанёс удар по воротам с линии штрафной площади, надёжно сыграл в ближнем угле Джанаев.
  • 47'
    Мощно начинает второй тайм "Сочи", два подряд угловых гости заработали, но обострить ситуацию у ворот Шелии им не удалось.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Сделаем паузу, встретимся через 15 минут. "Ахмат" пытается действовать первым номером, но "Сочи" хорош в отборе и на контратаках. Ближе к концу тайма хозяева смогли, наконец, завладеть инициативой, но пробить Джанева пока не удаётся. 0:1, отдыхаем!
  • 45'
    Ну как же так. Такая хорошая возможность, а подачу Богосавац сорвал, отправив мяч прямиком за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    45'
    Бурмитров нарушил правила у самого угла своей штрафной площади. Досталось Тимофееву, а исполнять штрафной справа будет Богосавац.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавлены к основному времени первого тайма. Да, остановок было много, поэтому и на перерыв мы пойдём чуть позже.
  • 44'
    Трудно, конечно, поднялся Джанаев, попил водичку и всё же игру продолжил. Пожелаем здоровья голкиперу "Сочи".
  • 43'
    Лёд на пояснице у Джанаева, Заболотный отправился активно разминаться. Пауза в игре, ждём вердикт врачей.
  • Травма, повреждение
    42'
    Повреждение получил Джанаев, врачи "Сочи" появились на поле. Проблема с поясницей у голкипера гостей. Мог и потянуть в прыжке за мячом после удара Силвы.
  • Опасный момент
    41'
    Ого, какой опасный момент! Исмаэл Силва нанёс красивый обводящий удар из-под защитника под перекладину, Джанаев в эффектном прыжке вытащил мяч!
  • 40'
    Ильин после подачи Бериши смог выиграть борьбу и пробить головой, но получилось не очень сильно, Джанаев мяч в руки забрал. Куча ударов у Ильина, но пока они совсем неопасные.
  • Желтая карточка
    39'
    А вот и первая карточка в нашем матче. Богосавац на скорости тащил мяч вперёд, и Бурмистров придержал оппонента, завалив в итоге на газон.
  • 38'
    Атака "Ахмата", пошла передача к линии штрафной площади от Бериши, и Ильин в очередной раз пробил по воротам. Неточно, и Джанаев даже не прыгал. Всё он тут видел и понимал.
  • 36'
    Цаллагов сейчас довольно опасно бросился в ноги Исмаэлу, но обошлось без повреждения. Повезло на самом деле, что не попал в плохое место игрок "Сочи" оппоненту.
  • 34'
    Теперь уже "Сочи" не особо спешит. Что-то начало проклёвываться у "Ахмата", поэтому надо гостям соперника немного успокоить.
  • Опасный момент
    32'
    Хорошая атака "Ахмата"! Прошёл заброс в штрафную площадь, мяч после серии отскоков прилетел к Быстрову, который оказался перед воротами, но подстроиться как следует не получилось, потому и пробил он выше перекладины.
  • 31'
    А теперь уже Ненахов приложился издали, но и ему точности тут не хватило.
  • 29'
    Ильин продолжает искать свои шансы с дальней дистанции. Пуцко отыграл на ход Владимиру, который низом решил издали пробить. Поспешное решение, в общем-то и точности поэтому ему не хватило.
  • 28'
    55% на 45% по владению мячом к этой минуте. Да, "Ахмат" территориальным преимуществом владеет, но воспользоваться им не особо получается.
  • 27'
    Надо сказать, что в целом всё закономерно. "Сочи" смотрится опаснее, гости не дают развернуться по-хозяйски "Ахмату", а сами весьма опасно контратакуют.
  • 26'
    Да, в противоход голкиперу пробил Нобоа, а ведь Шелия в прыжке смог практически дотянуться до мяча, но всё же не получилось! Итак, "Сочи" ведёт!
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кристиан Нобоа! 0:1!
    Прессинг "Сочи" принёс свои плоды! Жоаозиньо выцарапал мяч на левом фланге, отыграл дальше на Бурмистрова, а Никита продлил дальше на Нобоа, и Кристиан с подступов к штрафной отправил мяч в угол ворот Шелии!
  • 23'
    Терехов оказался на газоне, в борьбе за мяч с Понсе он неудачно приземлился на поле, и теперь врачи "Сочи" вступают в игру.
  • 22'
    Ильин из-за пределов штрафной площади нанёс удар по воротам соперника, Джанаев без проблем мяч поймал.
  • 21'
    И ещё один неприятный штрафной для хозяев, Нобоа навесил в штрафную площадь, Тимофеев смог мяч выбить, выиграв борьбу на втором этаже.
  • Угловой
    20'
    Угловой заработали гости, Жоаозиньо опасно навесил от правого флажка в район вратарской, и тут получилось весьма напряжённо для хозяев. Удалось им отбиться.
  • Опасный момент
    18'
    Хорошая атака "Ахмата"! Понсе врывался в штрафную площадь соперника под передачу на ход, а вот Джанавева обыграть не удалось! Прыгнул голкипер "Сочи" в ноги сопернику и рукой смог мяч выбить!
  • 17'
    А вот  игроки "Сочи" наоборот сделал акцент на контратаки. При перехвате они тут же стараются убежать вперёд.
  • 16'
    Игроки "Ахмата" не особо торопятся. Они стараются контролировать мяч, но без особого продвижения вперёд у них это получается.
  • 14'
    Жоаозиньо неплохо забежал по левому флангу, простреливал в центр в направлении Руденко, но Нижич сыграл на перехвате. Аут в пользу "Сочи".
  • Фол, нарушение
    12'
    "Ахмат" пытался убежать в контратаку, но Мевля в центре поля остановил Ильина. Мешков пока решил без карточки обойтись, устно сделав словенцу предупреждение.
  • 11'
    Ненахов смог на правом фланге накрутить Набиуллина, опасно отдал в центр к линии вратарской на Понсе, который принял мяч, а вот пробил с разворота высоковато. Неплохой момент.
  • 10'
    Цаллагов решился на дальний удар, подкараулив отскок из штрафной площади соперника, но не лёг мяч как следует на ногу Ибрагиму.
  • 9'
    Неплохо начинает "Сочи", сейчас гости активно и прессингуют соперника, так что у хозяев разбежаться никак не получается.
  • 7'
    И вновь "Сочи" в атаке, Бурмистров попытался пробить с подступов к штрафной площади, но закрутить мяч в дальний угол не получилось. Шелия от ворот сыграет.
  • Опасный момент
    6'
    Ничего себе, какой момент! Руденко здорово убежал за спины защитников "Ахмата", откликнулся на заброс Жоаозиньо и вышел один на один! Обыгрывать не стал, а вот удар со входа в штрафную точным не получился!
  • 4'
    Длинная передача налево на Беришу, тот подключил защитника, навес у которого откровенно не получился. Мяч улетел в аут на противоположном фланге. Это Богосавац был.
  • 3'
    Шелия в игре. Первый навес к его воротам в этой игре, уверенно голкипер мяч в руки забрал.
  • 2'
    Врачи "Сочи" появились на поле, но Набиуллин к тому времени уже поднялся и вместе с ними отправился за его пределы. Скоро вернётся, думаю.
  • 1'
    Первая же атака "Ахмата", и уже остановка в игре. Досталось там в борьбе игроку "Сочи" Набиуллину, это Марат Быстров сыграл не очень аккуратно.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Ахмата". В белой форме сегодня играют хозяева, а "Сочи" будет действовать в синем. Виталий Мешков будет обслуживать нашу встречу.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Бурмистров Никита получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Нобоа Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Akhmat-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Сочи

Исход игры
Ахмат
50% (81)
Ничья
35.8% (58)
Сочи
14.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.29% (64)
Меньше
58.71% (91)
Обе команды забьют
Да
74.84% (116)
Нет
25.16% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (53)
2:1 Ахмат
27.8% (45)
1:0 Ахмат
13% (21)
1:2 Сочи
8% (13)
2:0 Ахмат
4.9% (8)
0:1 Сочи
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:1 Ахмат
1.2% (2)
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Основное время
Букмекер 1 X 2
10.50 3.95 1.43
2.54 3.46 3.00
29.86 4.83 1.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.21 1.66
8.00 1.06 7.50 1.09 3.05 1.39 2.31 1.63 1.82 2.20 1.36 3.20 1.20 4.55 1.10 6.95 1.08 7.80 1.01 16.25
5.83 1.14 2.85 1.44 1.58 2.43 1.34 3.32 1.72 2.17 1.45 2.82 1.32 3.46 1.41 2.97 1.40 3.02 1.16 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.04 1.77 1.03 12.00
2.72 1.46 1.82 1.99 1.32 3.38 1.07 8.20 1.05 9.30
1.79 2.07 1.49 2.68 1.19 4.78 1.48 2.71 1.25 4.06 1.13 6.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.12 1.72 1.57 2.40 1.17 5.10 1.11 6.45
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