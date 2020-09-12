Ахмат
0:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Ахмат-Арена
Сочи
0:1
24' ГолНобоа Кристиан
39' Желтая карточкаБурмистров Никита
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
11
Исмаэл
Силва
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Умаев ИдрисНападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
24'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.43
|2.
|Роши Одисе
|2
|0.29
|3.
|Тимофеев Артём
|2
|0.29
|4.
|Бериша Бернард
|1
|0.14
|5.
|Иванов Олег
|0
|0
|6.
|Мелкадзе Георгий
|0
|0
|7.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|5 (1)
|0.71
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.29
|3.
|Мевля Миха
|1
|0.14
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.14
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.14
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Заика Кирилл
|0
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|3
|1
|2.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|3.
|Швец Антон
|2
|1
|4.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|5.
|Бериша Бернард
|3
|0
|6.
|Быстров Марат
|1
|1
|7.
|Нижич Зоран
|2
|0
|8.
|Роши Одисе
|2
|0
|9.
|Тимофеев Артём
|2
|0
|10.
|Иванов Олег
|1
|0
|11.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|12.
|Ильин Владимир
|1
|0
|13.
|Понсе Андрес
|1
|0
|14.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|15.
|Адамов Арсен
|1
|0
|16.
|Харин Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|3
|0
|2.
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|3.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|4.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|5.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|6.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|7.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|8.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|Сочи
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор
Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин
Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|11.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Сочи
Исход игры
Ахмат
50% (81)
Ничья
35.8% (58)
Сочи
14.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.29% (64)
Меньше
58.71% (91)
Обе команды забьют
Да
74.84% (116)
Нет
25.16% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (53)
2:1 Ахмат
27.8% (45)
1:0 Ахмат
13% (21)
1:2 Сочи
8% (13)
2:0 Ахмат
4.9% (8)
0:1 Сочи
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:1 Ахмат
1.2% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.21
|1.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.00
|1.06
|7.50
|1.09
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.82
|2.20
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.20
|4.55
|1.10
|6.95
|1.08
|7.80
|1.01
|16.25
|5.83
|1.14
|—
|—
|2.85
|1.44
|1.58
|2.43
|1.34
|3.32
|1.72
|2.17
|1.45
|2.82
|1.32
|3.46
|1.41
|2.97
|1.40
|3.02
|1.16
|5.40
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