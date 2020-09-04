  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.5
2. Роши Одисе 2 0.33
3. Тимофеев Артём 2 0.33
4. Бериша Бернард 1 0.17
5. Иванов Олег 0 0
6. Мелкадзе Георгий 0 0
7. Ненахов Максим 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 4 (1) 0.67
2. Бурмистров Никита 2 0.33
3. Мевля Миха 1 0.17
4. Миладинович Иван 1 0.17
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.17
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Заика Кирилл 0 0
8. Набиуллин Эльмир 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 3 1
2. Семёнов Андрей 4 0
3. Швец Антон 2 1
4. Исмаэл Силва 3 0
5. Бериша Бернард 3 0
6. Быстров Марат 1 1
7. Нижич Зоран 2 0
8. Роши Одисе 2 0
9. Тимофеев Артём 2 0
10. Иванов Олег 1 0
11. Кадыров Абубакар 1 0
12. Ильин Владимир 1 0
13. Понсе Андрес 1 0
14. Богосавац Мирослав 1 0
15. Адамов Арсен 1 0
16. Харин Евгений 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 3 0
2. Маргасов Тимофей 2 0
3. Нобоа Кристиан 1 0
4. Полоз Дмитрий 1 0
5. Набиуллин Эльмир 1 0
6. Маммана Эмануэль 1 0
7. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 Сочи 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор
Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин
Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат 1:1 Сочи Премьер-лига Ахмат 2:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ростов Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Краснодар Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Ахмат 45.9% (34)
    X 40.5% (30)
    Сочи 13.5% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Сочи
    2.59
    3.32
    3.14
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ахмат - Сочи

    Исход игры
    Ахмат
    45.9% (34)
    Ничья
    40.5% (30)
    Сочи
    13.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (26)
    Меньше
    63.89% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    76.39% (55)
    Нет
    23.61% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (29)
    2:1 Ахмат
    25.7% (19)
    1:0 Ахмат
    13.5% (10)
    1:2 Сочи
    8.1% (6)
    2:0 Ахмат
    5.4% (4)
    0:1 Сочи
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ахмат - Сочи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.45 3.20 3.00
    2.59 3.32 3.14

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    2.21 1.66
    7.90 1.09 6.15 1.13 2.76 1.46 2.05 1.79 1.67 2.49 1.28 3.72 1.20 4.55 1.07 8.90 1.06 9.90 1.00 19.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.66 2.22 1.32 3.38 1.07 8.20 1.05 9.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.14 1.73 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.45
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный