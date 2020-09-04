Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.5
|2.
|Роши Одисе
|2
|0.33
|3.
|Тимофеев Артём
|2
|0.33
|4.
|Бериша Бернард
|1
|0.17
|5.
|Иванов Олег
|0
|0
|6.
|Мелкадзе Георгий
|0
|0
|7.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|4 (1)
|0.67
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.33
|3.
|Мевля Миха
|1
|0.17
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.17
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.17
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Заика Кирилл
|0
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|3
|1
|2.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|3.
|Швец Антон
|2
|1
|4.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|5.
|Бериша Бернард
|3
|0
|6.
|Быстров Марат
|1
|1
|7.
|Нижич Зоран
|2
|0
|8.
|Роши Одисе
|2
|0
|9.
|Тимофеев Артём
|2
|0
|10.
|Иванов Олег
|1
|0
|11.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|12.
|Ильин Владимир
|1
|0
|13.
|Понсе Андрес
|1
|0
|14.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|15.
|Адамов Арсен
|1
|0
|16.
|Харин Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|3
|0
|2.
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|3.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|4.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|6.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|7.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|Сочи
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор
Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин
Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Ахмат - Сочи
Исход игры
Ахмат
45.9% (34)
Ничья
40.5% (30)
Сочи
13.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (26)
Меньше
63.89% (46)
Обе команды забьют
Да
76.39% (55)
Нет
23.61% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (29)
2:1 Ахмат
25.7% (19)
1:0 Ахмат
13.5% (10)
1:2 Сочи
8.1% (6)
2:0 Ахмат
5.4% (4)
0:1 Сочи
2.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!