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Варта Познань
0:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
21' Желтая карточка
Голубек Якуб
45' Желтая карточка
Mateusz Czyzycki
90'+4
12
Adrian
Lis
I
2
Гжесик
Ян
16
Aleks
Lawniczak
5
Bartosz
Kieliba
3
Jakub
Kielb
6
Тралка
Лукаш
10
Adrian
Laskowski
19
Рыбицкий
Мариуш
17
Mateusz
Czyzycki
11
Michal
Jakobowski
9
Mateusz
Kuzimski
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
18
Соколовски
Патрик
3
Йодловец
Томаш
16
Стечик
Доминик
17
Липски
Патрик
10
Вида
Кристофер
9
Пажишек
Пётр
Варта Познань
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Голубек Якуб
45'
Mateusz Czyzycki
 
46'
Robert Janicki
Mateusz Czyzycki
 
46'
Mateusz Kupczak
Adrian Laskowski
 
64'
 
Arkadiusz Pyrka
Стечик Доминик
64'
 
Жиро Михал
Соколовски Патрик
70'
Gracjan Jaroch
Michal Jakobowski
 
75'
Jakub Kuzdra
Гжесик Ян
 
77'
 
Алвеш Тьягу
Пажишек Пётр
88'
Kajetan Szmyt
Рыбицкий Мариуш
 
90'
 
Рыманяк Бартош
Голубек Якуб

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Michal Jakobowski 1 1
2. Тралка Лукаш 1 0
3. Jakub Kielb 1 0
4. Mateusz Kuzimski 1 0
5. Jakub Kuzdra 1 0
6. Mateusz Czyzycki 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 1 0
2. Сверчок Якуб 1 0
3. Голубек Якуб 1 0
4. Гук Томаш 1 0
5. Липски Патрик 1 0
6. Стечик Доминик 1 0

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом
Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Одра Ополе 2:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Олимпия Грудзёнз ГКС Ястшембе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 2:0 Варта Познань Варта Познань 3:0 Радомьяк Радом Варта Познань 3:0 Вигры Сувалки
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст
Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Пяст: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Пяст 3:0 Варта Познань First League Варта Познань 1:3 Пяст First League Варта Познань 1:0 Пяст First League Пяст 4:0 Варта Познань First League
Варта Познань 0:1 Пяст Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Шлёнск 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
12. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Лех 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Mateusz Czyzycki получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Голубек Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Warty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Варта Познань 0:0 Пяст онлайн

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Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.30 1.38 5.40
9.20 1.17 8.50
3.44 3.42 2.14
4.12 3.63 1.81
5.47 1.57 4.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.18 4.50 6.70 1.09 1.12 5.55 2.28 1.63 1.90 1.90 1.09 6.50 1.70 2.15 1.36 3.15 1.08 7.00 1.08 6.80 1.05 8.50 1.01 13.50
8.10 1.04 7.00 1.07 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30 1.01 10.50
7.60 1.06 7.12 1.07 3.40 1.28 2.66 1.43 1.87 1.85 1.49 2.48 1.33 3.09 1.14 5.06 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
1.69 2.24 1.43 2.94 1.17 5.33 1.49 2.73 1.36 3.28 1.69 2.25 1.44 2.91 1.70 2.24 1.11 7.31 1.54 2.59 1.42 2.95 1.18 5.10 1.10 7.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.60 2.25 1.72 2.12 1.07 7.50 1.08 6.90 1.05 8.50
2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10
2.81 1.39 1.90 1.82 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 12.95 1.01 13.56
1.42 3.00 1.23 4.36 1.48 2.75 1.32 3.51 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.81 1.91
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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