Варта Познань
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Warty
Пяст
21' Желтая карточкаГолубек Якуб
45' Желтая карточкаMateusz Czyzycki
12
Adrian
Lis
I
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
-
12 Adrian Lis IВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Jakub KuzdraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Нападающий
-
23 Javier Hyjek
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
21'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Michal Jakobowski
|1
|1
|2.
|Тралка Лукаш
|1
|0
|3.
|Jakub Kielb
|1
|0
|4.
|Mateusz Kuzimski
|1
|0
|5.
|Jakub Kuzdra
|1
|0
|6.
|Mateusz Czyzycki
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|2.
|Сверчок Якуб
|1
|0
|3.
|Голубек Якуб
|1
|0
|4.
|Гук Томаш
|1
|0
|5.
|Липски Патрик
|1
|0
|6.
|Стечик Доминик
|1
|0
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом
Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Одра Ополе 2:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Олимпия Грудзёнз ГКС Ястшембе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 2:0 Варта Познань Варта Познань 3:0 Радомьяк Радом Варта Познань 3:0 Вигры Сувалки
Пяст Последние 20 матчей: + = -Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст
Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Пяст: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Шлёнск
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|12.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Лех
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.18
|4.50
|—
|—
|6.70
|1.09
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|2.28
|1.63
|1.90
|1.90
|1.09
|6.50
|1.70
|2.15
|1.36
|3.15
|1.08
|7.00
|1.08
|6.80
|1.05
|8.50
|1.01
|13.50
|—
|—
|8.10
|1.04
|—
|—
|7.00
|1.07
|—
|—
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.25
|3.78
|1.08
|6.70
|1.05
|7.30
|1.01
|10.50
|—
|—
|7.60
|1.06
|—
|—
|7.12
|1.07
|—
|—
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.66
|1.43
|—
|—
|1.87
|1.85
|—
|—
|1.49
|2.48
|1.33
|3.09
|1.14
|5.06
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|1.69
|2.24
|1.43
|2.94
|1.17
|5.33
|1.49
|2.73
|1.36
|3.28
|1.69
|2.25
|1.44
|2.91
|1.70
|2.24
|1.11
|7.31
|1.54
|2.59
|1.42
|2.95
|1.18
|5.10
|—
|—
|1.10
|7.76
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.08
|6.90
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.37
|3.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.39
|—
|—
|1.90
|1.82
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.13
|5.26
|1.09
|6.35
|1.01
|12.95
|1.01
|13.56
|1.42
|3.00
|1.23
|4.36
|1.48
|2.75
|1.32
|3.51
|1.37
|3.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—