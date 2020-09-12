Нитра
1:0
Перерыв
Стадион: Стидион под Зобором
Погронье
20' Желтая карточкаRichard Zupa
1:0
22' ГолКолчак Кристиан
31' Желтая карточкаAlieu Fadera
40' Желтая карточкаLukas Fabis
Ход матча
20'
22'
1:0
31'
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|3
|0.5
|2.
|Колчак Кристиан
|1
|0.17
|3.
|Шефчик Самуэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0.33
|2.
|Alieu Fadera
|2
|0.33
|3.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.17
|4.
|Peter Mazan
|1
|0.17
|5.
|Петрак Бернард
|0
|0
|6.
|Patrik Blahut
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|2.
|Шефчик Самуэл
|2
|0
|3.
|Колчак Кристиан
|1
|0
|4.
|Фашко Михал
|1
|0
|5.
|Nikola Gataric
|1
|0
|6.
|Matus Kunik
|1
|0
|7.
|Lukas Fabis
|1
|0
|8.
|Мустафич Ален
|1
|0
|9.
|Ondrej Vrabel
|1
|0
|10.
|Armen Hovhannisyan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dominik Spiriak
|4
|0
|2.
|Хрибик Петер
|3
|0
|3.
|Peter Mazan
|2
|0
|4.
|Павлик Петр
|2
|0
|5.
|Richard Zupa
|2
|0
|6.
|Cedric Badolo
|2
|0
|7.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|8.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|9.
|Петрак Бернард
|1
|0
|10.
|Patrik Blahut
|1
|0
|11.
|Alieu Fadera
|1
|0
|12.
|Martin Repisky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нитра
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Погронье
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: + = -Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра
Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: + = -Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК
Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь
Последние игры между собой
Нитра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|0:1
|6
|5
|0
|1
|18 - 4
|15
|2.
|Слован Братислава
|2:0
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Середь
|2:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Жилина
|0:2
|6
|3
|0
|3
|16 - 10
|9
|5.
|Нитра
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 13
|8
|6.
|Спартак Трнава
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Ружомберок
|1:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Погронье
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Злате Моравце
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|10.
|Тренчин
|1:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Сеница
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Земплин
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 17
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.11
|7.80
|1.07
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.50
|1.48
|2.06
|1.72
|1.55
|2.35
|1.69
|2.10
|1.42
|2.80
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.11
|5.70
|1.05
|8.50
|1.01
|12.00
|1.03
|9.90
|—
|—
|8.10
|1.04
|—
|—
|3.64
|1.24
|—
|—
|2.66
|1.44
|—
|—
|1.91
|1.86
|—
|—
|1.53
|2.33
|—
|—
|1.34
|2.98
|1.11
|5.25
|1.18
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.92
|1.39
|2.30
|1.61
|3.68
|1.26
|2.97
|1.38
|2.08
|1.74
|1.74
|2.09
|1.52
|2.50
|1.50
|2.64
|1.61
|2.29
|1.35
|3.22
|—
|—
|1.13
|6.27
|—
|—
|—
|—