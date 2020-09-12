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  3. Словакия
Нитра
1:0
Перерыв

Стадион:
Погронье
0'
20' Желтая карточка
Richard Zupa
1:0
22' Гол
Колчак Кристиан
31' Желтая карточка
Alieu Fadera
40' Желтая карточка
Lukas Fabis

Ход матча

20'
 
Richard Zupa
22'
Колчак Кристиан
1:0
31'
 
Alieu Fadera
40'
Lukas Fabis
 

Бомбардиры внутри турнира

Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 3 0.5
2. Колчак Кристиан 1 0.17
3. Шефчик Самуэл 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bonfils-Caleb Bimenyimana 2 0.33
2. Alieu Fadera 2 0.33
3. Уэйр Джеймс 1 0.17
4. Peter Mazan 1 0.17
5. Петрак Бернард 0 0
6. Patrik Blahut 0 0

Карточки

Нитра
# Игрок      
1. Загуменски Тимотей 2 0
2. Шефчик Самуэл 2 0
3. Колчак Кристиан 1 0
4. Фашко Михал 1 0
5. Nikola Gataric 1 0
6. Matus Kunik 1 0
7. Lukas Fabis 1 0
8. Мустафич Ален 1 0
9. Ondrej Vrabel 1 0
10. Armen Hovhannisyan 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Dominik Spiriak 4 0
2. Хрибик Петер 3 0
3. Peter Mazan 2 0
4. Павлик Петр 2 0
5. Richard Zupa 2 0
6. Cedric Badolo 2 0
7. Уэйр Джеймс 1 0
8. Абрахам Патрик 1 0
9. Петрак Бернард 1 0
10. Patrik Blahut 1 0
11. Alieu Fadera 1 0
12. Martin Repisky 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нитра 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
Погронье 0 0 16.67% (1) 0 50% (3) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: + = -
Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра
Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: + = -
Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК
Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь

Последние игры между собой

Нитра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Нитра 0:2 Погронье Суперлига Нитра 0:0 Погронье Суперлига Погронье 0:3 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Погронье Вторая лига
Погронье 1:6 Нитра Вторая лига Нитра 2:2 Погронье Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 0:1 6 5 0 1 18 - 4 15
2. Слован Братислава 2:0 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Середь 2:0 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Жилина 0:2 6 3 0 3 16 - 10 9
5. Нитра 1:0 6 2 2 2 4 - 13 8
6. Спартак Трнава 0:2 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Ружомберок 1:0 6 1 4 1 5 - 6 7
8. Погронье 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
9. Злате Моравце 6 1 3 2 8 - 9 6
10. Тренчин 1:0 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Сеница 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Земплин 0:1 6 1 0 5 3 - 17 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Lukas Fabis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Alieu Fadera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Колчак Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Richard Zupa получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нитра
Ничья
Погронье
3.10
3.59
7.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нитра 1:0 Погронье онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.10 3.15 2.50
1.55 3.10 6.80
2.83 3.45 2.38
1.54 3.59 7.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 7.80 1.07 2.42 1.52 2.50 1.48 2.06 1.72 1.55 2.35 1.69 2.10 1.42 2.80 1.14 5.20 1.11 5.70 1.05 8.50 1.01 12.00 1.03 9.90
8.10 1.04 3.64 1.24 2.66 1.44 1.91 1.86 1.53 2.33 1.34 2.98 1.11 5.25 1.18 4.15
2.92 1.39 2.30 1.61 3.68 1.26 2.97 1.38 2.08 1.74 1.74 2.09 1.52 2.50 1.50 2.64 1.61 2.29 1.35 3.22 1.13 6.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.90 1.85 1.81 1.93 1.33 3.15 1.10 6.10
2.97 1.36 2.18 1.60 1.54 2.31 1.22 3.98
1.77 2.05 1.47 2.64 1.75 2.07 1.47 2.65 1.17 4.84 1.36 3.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.64 2.15 1.25 3.60 1.30 3.35
2.63 1.39 1.88 1.86 1.36 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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