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  2. Матчи
  3. Словакия
Нитра
3:1
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
20' Желтая карточка
Richard Zupa
1:0
22' Гол
Колчак Кристиан
31' Желтая карточка
Alieu Fadera
40' Желтая карточка
Lukas Fabis
1:1
66' Гол
Peter Mazan
77' Желтая карточка
Хрибик Петер
2:1
88' Гол в свои ворота
Уэйр Джеймс
3:1
90' Гол
Patrik Danek
90'+4
1
David
Sipos
22
Matus
Kunik
20
Oliver
Podhorin
5
Колчак
Кристиан
11
Lukas
Fabis
8
Ondrej
Vrabel
6
Мустафич
Ален
23
Фашко
Михал
16
Marian
Chobot
10
Шефчик
Самуэл
25
Nikola
Gataric
1
Томаш
Йенчо
10
Cedric
Badolo
5
Павлик
Петр
32
Dominik
Spiriak
2
Richard
Zupa
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
22
Петрак
Бернард
18
Patrik
Blahut
23
Alieu
Fadera
12
Bonfils-Caleb
Bimenyimana
Нитра
3-5-2
Погронье
4-3-3

Ход матча

20'
 
Richard Zupa
22'
Колчак Кристиан
(Lukas Fabis)
1:0
31'
 
Alieu Fadera
40'
Lukas Fabis
 
46'
 
Peter Mazan
Петрак Бернард
63'
 
Kojo Matic
Patrik Blahut
66'
1:1
Peter Mazan
(Alieu Fadera)
69'
Адамец Мартин
Ondrej Vrabel
 
77'
 
Хрибик Петер
79'
 
Абрахам Патрик
Bonfils-Caleb Bimenyimana
79'
Matej Franko
Nikola Gataric
 
86'
Patrik Danek
Шефчик Самуэл
 
88'
Уэйр Джеймс
2:1
90'
Patrik Danek
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 3 0.5
2. Колчак Кристиан 1 0.17
3. Patrik Danek 1 0.17
4. Шефчик Самуэл 0 0
5. Lukas Fabis 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alieu Fadera 2 0.33
2. Peter Mazan 2 0.33
3. Bonfils-Caleb Bimenyimana 2 0.33
4. Уэйр Джеймс 1 0.17
5. Петрак Бернард 0 0
6. Patrik Blahut 0 0

Карточки

Нитра
# Игрок      
1. Загуменски Тимотей 2 0
2. Шефчик Самуэл 2 0
3. Колчак Кристиан 1 0
4. Фашко Михал 1 0
5. Nikola Gataric 1 0
6. Matus Kunik 1 0
7. Lukas Fabis 1 0
8. Мустафич Ален 1 0
9. Ondrej Vrabel 1 0
10. Armen Hovhannisyan 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Хрибик Петер 4 0
2. Dominik Spiriak 4 0
3. Peter Mazan 2 0
4. Павлик Петр 2 0
5. Richard Zupa 2 0
6. Cedric Badolo 2 0
7. Уэйр Джеймс 1 0
8. Абрахам Патрик 1 0
9. Петрак Бернард 1 0
10. Patrik Blahut 1 0
11. Alieu Fadera 1 0
12. Martin Repisky 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нитра 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
Погронье 0 0 14.29% (1) 0 57.14% (4) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра
Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК
Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь

Последние игры между собой

Нитра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Нитра 0:2 Погронье Суперлига Нитра 0:0 Погронье Суперлига Погронье 0:3 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Погронье Вторая лига
Погронье 1:6 Нитра Вторая лига Нитра 2:2 Погронье Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 6 6 0 0 21 - 5 18
2. Слован Братислава 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Середь 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Жилина 6 3 0 3 18 - 11 9
5. Нитра 6 2 2 2 6 - 14 8
6. Спартак Трнава 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Злате Моравце 6 1 3 2 8 - 9 6
8. Погронье 6 1 3 2 7 - 9 6
9. Сеница 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Земплин 6 1 1 4 4 - 17 4
11. Ружомберок 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Тренчин 5 0 3 2 7 - 10 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Patrik Danek бьет в цель!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Уэйр Джеймс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 86'
    Шефчик Самуэл уходит с поля. Patrik Danek выходит вместо него
  • 79'
    Nikola Gataric уходит с поля. Matej Franko выходит вместо него
  • 79'
    Bonfils-Caleb Bimenyimana уходит с поля. Абрахам Патрик выходит вместо него
  • Желтая карточка
    77'
    Peter Chribik получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Ondrej Vrabel уходит с поля. Адамец Мартин выходит вместо него
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Peter Mazan бьет в цель!
  • 63'
    Patrik Blahut уходит с поля. Kojo Matic выходит вместо него
  • 46'
    Bernard Petrak уходит с поля. Peter Mazan выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Lukas Fabis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Alieu Fadera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Колчак Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Richard Zupa получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 1.73 3.45
5.00 1.45 4.50
2.83 3.45 2.38
7.87 1.26 6.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 7.80 1.07 2.90 1.38 2.50 1.48 2.06 1.72 1.58 2.30 1.69 2.10 1.42 2.80 1.07 7.50 1.11 5.70 1.05 8.50 1.01 12.00 1.03 9.90
8.10 1.04 3.64 1.24 2.66 1.44 1.91 1.86 1.53 2.33 1.34 2.98 1.11 5.25 1.18 4.15
2.92 1.39 2.30 1.61 3.55 1.28 2.85 1.41 2.03 1.78 1.29 3.47 1.15 5.17 1.55 2.41 1.36 3.05 1.35 3.22 1.13 6.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.90 1.85 1.81 1.93 1.33 3.15 1.10 6.10
2.97 1.36 2.18 1.60 1.54 2.31 1.22 3.98
1.77 2.05 1.47 2.64 1.75 2.07 1.47 2.65 1.17 4.84 1.36 3.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.64 2.15 1.25 3.60 1.30 3.35
2.63 1.39 1.88 1.86 1.36 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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