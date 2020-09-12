Нитра
3:1
Конец матча
Стадион: Стидион под Зобором
Погронье
20' Желтая карточкаRichard Zupa
1:0
22' ГолКолчак Кристиан
31' Желтая карточкаAlieu Fadera
40' Желтая карточкаLukas Fabis
1:1
66' ГолPeter Mazan
77' Желтая карточкаХрибик Петер
2:1
88' Гол в свои воротаУэйр Джеймс
3:1
90' ГолPatrik Danek
22
Matus
Kunik
11
Lukas
Fabis
23
Фашко
Михал
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
23
Alieu
Fadera
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Matus KunikЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Lukas FabisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
21 Robert Kosa
-
18 Matej Franko
-
-
19 Patrik Danek
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Alieu FaderaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Peter MazanНападающий
- Нападающий
-
-
11 Kojo Matic
-
30 Samuel Dovec
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
20'
22'
1:0
31'
40'
66'
1:1
77'
88'
2:1
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|3
|0.5
|2.
|Колчак Кристиан
|1
|0.17
|3.
|Patrik Danek
|1
|0.17
|4.
|Шефчик Самуэл
|0
|0
|5.
|Lukas Fabis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alieu Fadera
|2
|0.33
|2.
|Peter Mazan
|2
|0.33
|3.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0.33
|4.
|Уэйр Джеймс
|1
|0.17
|5.
|Петрак Бернард
|0
|0
|6.
|Patrik Blahut
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|2.
|Шефчик Самуэл
|2
|0
|3.
|Колчак Кристиан
|1
|0
|4.
|Фашко Михал
|1
|0
|5.
|Nikola Gataric
|1
|0
|6.
|Matus Kunik
|1
|0
|7.
|Lukas Fabis
|1
|0
|8.
|Мустафич Ален
|1
|0
|9.
|Ondrej Vrabel
|1
|0
|10.
|Armen Hovhannisyan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хрибик Петер
|4
|0
|2.
|Dominik Spiriak
|4
|0
|3.
|Peter Mazan
|2
|0
|4.
|Павлик Петр
|2
|0
|5.
|Richard Zupa
|2
|0
|6.
|Cedric Badolo
|2
|0
|7.
|Уэйр Джеймс
|1
|0
|8.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|9.
|Петрак Бернард
|1
|0
|10.
|Patrik Blahut
|1
|0
|11.
|Alieu Fadera
|1
|0
|12.
|Martin Repisky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нитра
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Погронье
|0
|0
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра
Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра Нитра 0:2 Погронье Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК
Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь
Последние игры между собой
Нитра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Середь
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|18 - 11
|9
|5.
|Нитра
|6
|2
|2
|2
|6 - 14
|8
|6.
|Спартак Трнава
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Злате Моравце
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|8.
|Погронье
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|9.
|Сеница
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Земплин
|6
|1
|1
|4
|4 - 17
|4
|11.
|Ружомберок
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Тренчин
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.11
|7.80
|1.07
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.50
|1.48
|2.06
|1.72
|1.58
|2.30
|1.69
|2.10
|1.42
|2.80
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.11
|5.70
|1.05
|8.50
|1.01
|12.00
|1.03
|9.90
|—
|—
|8.10
|1.04
|—
|—
|3.64
|1.24
|—
|—
|2.66
|1.44
|—
|—
|1.91
|1.86
|—
|—
|1.53
|2.33
|—
|—
|1.34
|2.98
|1.11
|5.25
|1.18
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.92
|1.39
|2.30
|1.61
|3.55
|1.28
|2.85
|1.41
|2.03
|1.78
|1.29
|3.47
|1.15
|5.17
|1.55
|2.41
|1.36
|3.05
|1.35
|3.22
|—
|—
|1.13
|6.27
|—
|—
|—
|—