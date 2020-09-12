22' Желтая карточкаФазлагич Энис
26' Желтая карточкаFilip Pankarican
1:0
28' ГолFilip Pankarican
2:0
42' ГолШпехар Дино
3:0
55' ГолШпехар Дино
3:1
77' ГолВалло Кристиан
80' Желтая карточкаAlen Mehic
84' Желтая карточкаПаур Якуб
86' Желтая карточкаAdam Morong
3:2
90' ГолКурминовски Давид
14
Adam
Morong
12
Denis
Potoma
22
Alex
Ivan
20
Denis
Busnja
25
Шпехар
Дино
23
Минарик
Ян
14
Кивиор
Якуб
29
Дурис
Давид
17
Паур
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Adam MorongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Denis PotomaПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Denis BusnjaПолузащитник
-
25 Шпехар ДиноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ярович СенадНападающий
-
-
23 Alen Mehic
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Защитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
25 Tomas Nemcik
-
-
-
21 Бернат Ян
-
Главный тренер: Стано Павол
Ход матча
22'
26'
28'
1:0
42'
2:0
55'
3:0
77'
3:1
80'
84'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шпехар Дино
|3
|0.6
|2.
|Denis Busnja
|2
|0.4
|3.
|Alex Ivan
|1
|0.2
|4.
|Filip Pankarican
|1
|0.2
|5.
|Roko Jureskin
|1
|0.2
|6.
|Михалик Любомир
|0
|0
|7.
|Ярович Сенад
|0
|0
|8.
|Adam Morong
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бичахчян Ваан
|5 (1)
|0.83
|2.
|Курминовски Давид
|3 (1)
|0.5
|3.
|Паур Якуб
|2
|0.33
|4.
|Дурис Давид
|2
|0.33
|5.
|Илько Патрик
|2
|0.33
|6.
|Валло Кристиан
|1
|0.17
|7.
|Мыслович Патрик
|1
|0.17
|8.
|Кивиор Якуб
|1
|0.17
|9.
|Капралик Адриан
|1
|0.17
|10.
|Слука Бранислав
|0
|0
|11.
|Копас Адам
|0
|0
|12.
|Бернат Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михалик Любомир
|3
|0
|2.
|Дурански Филип
|3
|0
|3.
|Гучко Томаш
|1
|1
|4.
|Nicolas Sumsky
|2
|0
|5.
|Filip Pankarican
|2
|0
|6.
|Andras Meszaros
|1
|0
|7.
|Ярович Сенад
|1
|0
|8.
|Adam Morong
|1
|0
|9.
|Tidiane Djibi Ba
|1
|0
|10.
|Alex Ivan
|1
|0
|11.
|Roko Jureskin
|1
|0
|12.
|Alen Mehic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паур Якуб
|1
|0
|2.
|Валло Кристиан
|1
|0
|3.
|Минарик Ян
|1
|0
|4.
|Копас Адам
|1
|0
|5.
|Фазлагич Энис
|1
|0
|6.
|Кивиор Якуб
|1
|0
|7.
|Гоно Мирослав
|1
|0
|8.
|Яворчек Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Середь
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Жилина
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь
МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь
Жилина Последние 20 матчей: +10 =2 -8Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина
Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава
Последние игры между собой
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Жилина: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Середь
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|18 - 11
|9
|5.
|Нитра
|6
|2
|2
|2
|6 - 14
|8
|6.
|Спартак Трнава
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Злате Моравце
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|8.
|Погронье
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|9.
|Сеница
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Земплин
|6
|1
|1
|4
|4 - 17
|4
|11.
|Ружомберок
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Тренчин
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|10.50
|1.02
|12.00
|1.01
|7.50
|1.07
|3.95
|1.23
|5.80
|1.11
|2.12
|1.68
|1.89
|1.85
|1.69
|2.10
|3.55
|1.27
|1.30
|3.35
|1.76
|2.00
|1.09
|6.60
|1.14
|5.20
|1.01
|12.00
|—
|—
|10.75
|1.01
|4.25
|1.19
|3.84
|1.21
|2.36
|1.52
|—
|—
|1.89
|1.85
|—
|—
|1.60
|2.40
|1.30
|3.32
|1.21
|3.92
|1.07
|6.50
|—
|—
|—
|—