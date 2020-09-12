  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Середь
3:2
Конец матча

Стадион:
Жилина
0'
22' Желтая карточка
Фазлагич Энис
26' Желтая карточка
Filip Pankarican
1:0
28' Гол
Filip Pankarican
2:0
42' Гол
Шпехар Дино
3:0
55' Гол
Шпехар Дино
3:1
77' Гол
Валло Кристиан
80' Желтая карточка
Alen Mehic
84' Желтая карточка
Паур Якуб
86' Желтая карточка
Adam Morong
3:2
90' Гол
Курминовски Давид
90'+5
31
Matthew
Yakubu
14
Adam
Morong
21
Tidiane
Djibi
Ba
6
Михалик
Любомир
4
Гучко
Томаш
12
Denis
Potoma
88
Дурански
Филип
22
Alex
Ivan
13
Filip
Pankarican
20
Denis
Busnja
25
Шпехар
Дино
22
Петраш
Самуэл
15
Валло
Кристиан
23
Минарик
Ян
14
Кивиор
Якуб
27
Слука
Бранислав
29
Дурис
Давид
18
Фазлагич
Энис
11
Бичахчян
Ваан
7
Мыслович
Патрик
90
Курминовски
Давид
17
Паур
Якуб
Середь
4-2-3-1
Жилина
4-4-2

Ход матча

22'
 
Фазлагич Энис
26'
Filip Pankarican
 
28'
Filip Pankarican
1:0
42'
Шпехар Дино
(Denis Busnja)
2:0
46'
 
Руснак Матуш
Фазлагич Энис
55'
Шпехар Дино
(Denis Busnja)
3:0
61'
 
Гоно Мирослав
Мыслович Патрик
69'
Nicolas Sumsky
Filip Pankarican
 
69'
Alen Mehic
Шпехар Дино
 
72'
 
Бернат Ян
Бичахчян Ваан
72'
 
Капралик Адриан
Дурис Давид
76'
Roko Jureskin
Denis Busnja
 
76'
Ярович Сенад
Denis Potoma
 
77'
3:1
Валло Кристиан
(Бернат Ян)
80'
Alen Mehic
 
84'
 
Паур Якуб
86'
Adam Morong
 
88'
Сланинка Мартин
Alex Ivan
 
90'
3:2
Курминовски Давид

Бомбардиры внутри турнира

Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шпехар Дино 3 0.6
2. Denis Busnja 2 0.4
3. Alex Ivan 1 0.2
4. Filip Pankarican 1 0.2
5. Roko Jureskin 1 0.2
6. Михалик Любомир 0 0
7. Ярович Сенад 0 0
8. Adam Morong 0 0
Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бичахчян Ваан 5 (1) 0.83
2. Курминовски Давид 3 (1) 0.5
3. Паур Якуб 2 0.33
4. Дурис Давид 2 0.33
5. Илько Патрик 2 0.33
6. Валло Кристиан 1 0.17
7. Мыслович Патрик 1 0.17
8. Кивиор Якуб 1 0.17
9. Капралик Адриан 1 0.17
10. Слука Бранислав 0 0
11. Копас Адам 0 0
12. Бернат Ян 0 0

Карточки

Середь
# Игрок      
1. Михалик Любомир 3 0
2. Дурански Филип 3 0
3. Гучко Томаш 1 1
4. Nicolas Sumsky 2 0
5. Filip Pankarican 2 0
6. Andras Meszaros 1 0
7. Ярович Сенад 1 0
8. Adam Morong 1 0
9. Tidiane Djibi Ba 1 0
10. Alex Ivan 1 0
11. Roko Jureskin 1 0
12. Alen Mehic 1 0
Жилина
# Игрок      
1. Паур Якуб 1 0
2. Валло Кристиан 1 0
3. Минарик Ян 1 0
4. Копас Адам 1 0
5. Фазлагич Энис 1 0
6. Кивиор Якуб 1 0
7. Гоно Мирослав 1 0
8. Яворчек Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Середь 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Жилина 5.56% (1) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь
МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь Комарно 3:2 Середь Середь 2:1 Петржалка Злате Моравце 1:0 Середь Тренчин 3:2 Середь Середь 1:0 Нитра Середь 2:2 Погронье Сеница 1:1 Середь Середь 2:1 Банска-Бистрица Середь 2:1 Дукла Банска-Бистрица Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:3 Жилина Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь
Жилина Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина
Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава

Последние игры между собой

Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Жилина: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Середь 0:3 Жилина Суперлига Жилина 1:0 Середь Суперлига Середь 2:3 Жилина Суперлига Жилина 1:2 Середь Суперлига
Середь 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Середь Кубок Жилина 2:1 Середь Суперлига Середь 1:1 Жилина Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 6 6 0 0 21 - 5 18
2. Слован Братислава 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Середь 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Жилина 6 3 0 3 18 - 11 9
5. Нитра 6 2 2 2 6 - 14 8
6. Спартак Трнава 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Злате Моравце 6 1 3 2 8 - 9 6
8. Погронье 6 1 3 2 7 - 9 6
9. Сеница 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Земплин 6 1 1 4 4 - 17 4
11. Ружомберок 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Тренчин 5 0 3 2 7 - 10 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Шпехар Дино бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Filip Pankarican бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Filip Pankarican получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Фазлагич Энис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Середь 3:2 Жилина онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.09 7.20 17.00
2.42 3.68 2.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 12.00 1.01 7.50 1.07 3.95 1.23 5.80 1.11 2.12 1.68 1.89 1.85 1.69 2.10 3.55 1.27 1.30 3.35 1.76 2.00 1.09 6.60 1.14 5.20 1.01 12.00
10.75 1.01 4.25 1.19 3.84 1.21 2.36 1.52 1.89 1.85 1.60 2.40 1.30 3.32 1.21 3.92 1.07 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 2.28 1.59 1.25 3.75 1.22 3.95 1.04 9.00
3.40 1.29 2.48 1.50 1.61 2.22 1.23 3.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.04 1.71 1.52 2.39 1.32 3.10
3.54 1.27 1.97 1.78 1.47 2.57

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.48 1.48
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