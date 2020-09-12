ДАК
3:2
Конец матча
Стадион: MOL Arena
Ружомберок
0:1
20' ГолАльмаси Ладислав
25' Желтая карточкаМюллер Янник
34' Вторая желтая карточкаМюллер Янник
39' Желтая карточкаБалич Андрия
49' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
1:1
53' ГолКальмар Жолт
2:1
57' ГолРамирес Эрик
58' Желтая карточкаКочан Матей
3:1
59' ГолКальмар Жолт
3:2
62' ГолКмет Матуш
64' Желтая карточкаТакач Далибор
81' Желтая карточкаБодя Мартин
90' Вторая желтая карточкаБодя Мартин
18
Мюллер
Янник
31
Дэвис
Эрик
26
Шефер
Андраш
23
Фриде
Сидней
13
Кальмар
Жолт
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
-
23 Фриде СиднейПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Мендес ХорхеЗащитник
-
33 Малы МатушЗащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
31 Alex Holub
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
20'
0:1
25'
34'
39'
49'
53'
1:1
57'
2:1
58'
59'
3:1
62'
3:2
64'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальмар Жолт
|5 (2)
|0.83
|2.
|Рамирес Эрик
|4
|0.67
|3.
|Дивкович Марко
|3
|0.5
|4.
|Дэвис Эрик
|3 (1)
|0.5
|5.
|Балич Андрия
|3
|0.5
|6.
|Фриде Сидней
|2
|0.33
|7.
|Беднар Мартин
|1
|0.17
|8.
|Мендес Хорхе
|0
|0
|9.
|Шефер Андраш
|0
|0
|10.
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.33
|2.
|Кмет Матуш
|1
|0.17
|3.
|Альмаси Ладислав
|1
|0.17
|4.
|Жигмунд Марек
|1
|0.17
|5.
|Бренкус Адам
|1
|0.17
|6.
|Герец Штефан
|0
|0
|7.
|Мойжиш Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мюллер Янник
|1
|1
|2.
|Кружляк Доминик
|2
|0
|3.
|Балич Андрия
|2
|0
|4.
|Едличка Мартин
|2
|0
|5.
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|6.
|Шефер Андраш
|1
|0
|7.
|Рамирес Эрик
|1
|0
|8.
|Дэвис Эрик
|1
|0
|9.
|Малы Матуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бодя Мартин
|2
|1
|2.
|Кочан Матей
|3
|0
|3.
|Кмет Матуш
|2
|0
|4.
|Такач Далибор
|2
|0
|5.
|Герец Штефан
|1
|0
|6.
|Чурма Матей
|1
|0
|7.
|Мацик Матуш
|1
|0
|8.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|9.
|Lukas Kojnok
|1
|0
|10.
|Дунгель Петер
|1
|0
|11.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|12.
|Бренкус Адам
|1
|0
|13.
|Мрва Марио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ДАК
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Ружомберок
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +12 =4 -4Злате Моравце 1:2 ДАК Хабнарфьордюр 0:2 ДАК ДАК 2:1 Спартак Трнава ДАК 6:0 Нитра
Ружомберок Последние 20 матчей: +3 =7 -10Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь
Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок
Последние игры между собой
ДАК: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
ДАК 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Середь
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|18 - 11
|9
|5.
|Нитра
|6
|2
|2
|2
|6 - 14
|8
|6.
|Спартак Трнава
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Злате Моравце
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|8.
|Погронье
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|9.
|Сеница
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Земплин
|6
|1
|1
|4
|4 - 17
|4
|11.
|Ружомберок
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Тренчин
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|9.20
|1.03
|9.20
|1.04
|5.10
|1.14
|2.95
|1.37
|1.77
|1.77
|1.76
|1.99
|1.55
|2.35
|1.28
|3.45
|1.17
|4.70
|2.95
|1.37
|1.05
|9.60
|1.70
|2.08
|1.09
|6.50
|—
|—
|9.70
|1.02
|3.92
|1.21
|3.04
|1.35
|2.08
|1.78
|—
|—
|1.61
|2.22
|1.38
|2.80
|1.17
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—