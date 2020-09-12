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  3. Словакия
ДАК
3:2
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
0:1
20' Гол
Альмаси Ладислав
25' Желтая карточка
Мюллер Янник
34' Вторая желтая карточка
Мюллер Янник
39' Желтая карточка
Балич Андрия
49' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
1:1
53' Гол
Кальмар Жолт
2:1
57' Гол
Рамирес Эрик
58' Желтая карточка
Кочан Матей
3:1
59' Гол
Кальмар Жолт
3:2
62' Гол
Кмет Матуш
64' Желтая карточка
Такач Далибор
81' Желтая карточка
Бодя Мартин
90' Вторая желтая карточка
Бодя Мартин
90'+3
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
18
Мюллер
Янник
24
Кружляк
Доминик
31
Дэвис
Эрик
26
Шефер
Андраш
23
Фриде
Сидней
6
Балич
Андрия
13
Кальмар
Жолт
9
Рамирес
Эрик
29
Дивкович
Марко
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
5
Мрва
Марио
4
Кмет
Матуш
8
Такач
Далибор
24
Жигмунд
Марек
11
Кочан
Матей
32
Дунгель
Петер
99
Альмаси
Ладислав
15
Герец
Штефан
ДАК
4-3-1-2
Ружомберок
3-5-2

Ход матча

20'
0:1
Альмаси Ладислав
(Кмет Матуш)
25'
Мюллер Янник
 
34'
Мюллер Янник
 
39'
Балич Андрия
 
40'
Малы Матуш
Фриде Сидней
 
49'
Блэкмэн Сезар
 
53'
Кальмар Жолт
(Дэвис Эрик)
1:1
57'
Рамирес Эрик
2:1
58'
 
Кочан Матей
59'
Кальмар Жолт
3:1
62'
3:2
Кмет Матуш
64'
 
Такач Далибор
70'
 
Бодя Мартин
Альмаси Ладислав
70'
 
Бренкус Адам
Кочан Матей
79'
Фабри Андрей
Дивкович Марко
 
81'
 
Бодя Мартин
82'
 
Michal Dopater
Такач Далибор
82'
 
Мудры Тимотей
Жигмунд Марек
86'
 
David Filinsky
Дунгель Петер
88'
Беднар Мартин
Балич Андрия
 
88'
Нджие Сейни
Рамирес Эрик
 
90'
 
Бодя Мартин

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальмар Жолт 5 (2) 0.83
2. Рамирес Эрик 4 0.67
3. Дивкович Марко 3 0.5
4. Дэвис Эрик 3 (1) 0.5
5. Балич Андрия 3 0.5
6. Фриде Сидней 2 0.33
7. Беднар Мартин 1 0.17
8. Мендес Хорхе 0 0
9. Шефер Андраш 0 0
10. Блэкмэн Сезар 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масло Ян 2 (2) 0.33
2. Кмет Матуш 1 0.17
3. Альмаси Ладислав 1 0.17
4. Жигмунд Марек 1 0.17
5. Бренкус Адам 1 0.17
6. Герец Штефан 0 0
7. Мойжиш Александр 0 0

Карточки

ДАК
# Игрок      
1. Мюллер Янник 1 1
2. Кружляк Доминик 2 0
3. Балич Андрия 2 0
4. Едличка Мартин 2 0
5. Блэкмэн Сезар 2 0
6. Шефер Андраш 1 0
7. Рамирес Эрик 1 0
8. Дэвис Эрик 1 0
9. Малы Матуш 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Бодя Мартин 2 1
2. Кочан Матей 3 0
3. Кмет Матуш 2 0
4. Такач Далибор 2 0
5. Герец Штефан 1 0
6. Чурма Матей 1 0
7. Мацик Матуш 1 0
8. Костадинов Тихомир 1 0
9. Lukas Kojnok 1 0
10. Дунгель Петер 1 0
11. Мойжиш Александр 1 0
12. Бренкус Адам 1 0
13. Мрва Марио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ДАК 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 19.05% (4)
 Ружомберок 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Злате Моравце 1:2 ДАК Хабнарфьордюр 0:2 ДАК ДАК 2:1 Спартак Трнава ДАК 6:0 Нитра
Погронье 1:2 ДАК ДАК 6:0 Середь ДАК 0:6 Ницца ДАК 2:1 Марсель Ружомберок 0:1 ДАК ДАК 2:0 Жилина ДАК 1:3 Слован Братислава Ружомберок 3:0 ДАК Спартак Трнава 0:2 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок ДАК 5:0 Земплин ДАК 0:1 Спартак Трнава ДАК 2:0 Попрад Жилина 2:2 ДАК Ружомберок 0:0 ДАК ДАК 0:0 Сеница
Ружомберок Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь
Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок

Последние игры между собой

ДАК: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Кубок ДАК 1:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:0 ДАК Суперлига
ДАК 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 6 6 0 0 21 - 5 18
2. Слован Братислава 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Середь 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Жилина 6 3 0 3 18 - 11 9
5. Нитра 6 2 2 2 6 - 14 8
6. Спартак Трнава 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Злате Моравце 6 1 3 2 8 - 9 6
8. Погронье 6 1 3 2 7 - 9 6
9. Сеница 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Земплин 6 1 1 4 4 - 17 4
11. Ружомберок 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Тренчин 5 0 3 2 7 - 10 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Фриде Сидней уходит с поля. Matus Maly выходит вместо него
  • Желтая карточка
    39'
    Балич Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Мюллер Янник получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    25'
    Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Альмаси Ладислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.22 11.50 22.00
1.18 4.50 23.00
1.35 4.95 8.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.20 1.03 9.20 1.04 5.10 1.14 2.95 1.37 1.77 1.77 1.76 1.99 1.55 2.35 1.28 3.45 1.17 4.70 2.95 1.37 1.05 9.60 1.70 2.08 1.09 6.50
9.70 1.02 3.92 1.21 3.04 1.35 2.08 1.78 1.61 2.22 1.38 2.80 1.17 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 2.02 1.74 1.23 3.90 1.14 5.10
3.26 1.31 2.14 1.66 1.50 2.48
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
2.94 1.37 1.78 1.97 1.34 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.95 1.27
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