Шлёнск
2:2
Первый тайм: 30'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Лех
0:1
7' ГолИсхак Микаэль
1:1
11' ГолЦелебан Пётр
2:1
16' ГолMathieu Scalet
2:2
28' ГолРамирес Даниэль
14
Голла
Войцех
21
Лабойко
Якуб
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Борун БартошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
7'
0:1
11'
1:1
16'
2:1
28'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Целебан Пётр
|2
|0.67
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.67
|3.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.33
|4.
|Fabian Piasecki
|1
|0.33
|5.
|Прашелик Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|3
|1
|2.
|Каминьски Якуб
|1
|0.33
|3.
|Тиба Педру
|0
|0
|4.
|Модер Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Целебан Пётр
|1
|0
|2.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шатка Любомир
|1
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Лех
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск
Лех Последние 20 матчей: + = -Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех
Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шлёнск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|12.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|15.
|Лех
|1:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.50
|1.04
|3.85
|1.23
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.08
|1.77
|1.83
|1.97
|1.61
|2.30
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.18
|4.40
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.04
|9.10
|—
|—
|1.03
|9.70
|—
|—
|—
|—
|10.50
|1.01
|9.60
|1.02
|4.10
|1.22
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.18
|4.33
|1.13
|4.95
|—
|—
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.60
|1.06
|3.64
|1.25
|2.90
|1.37
|—
|—
|2.00
|1.74
|—
|—
|1.58
|2.26
|—
|—
|1.39
|2.81
|1.18
|4.39
|1.14
|5.06
|—
|—
|1.05
|8.16
|—
|—
|1.04
|8.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.33
|1.23
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.11
|1.78
|1.88
|2.00
|1.65
|2.33
|1.51
|2.65
|1.42
|2.97
|—
|—
|3.14
|1.39
|2.74
|1.48
|2.34
|1.64
|1.94
|1.94
|1.71
|2.21
|1.53
|2.59
|1.25
|4.16
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|—
|—
|—
|—
|2.07
|1.75
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.15
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.35
|—
|—
|2.04
|1.71
|—
|—
|1.47
|2.53
|1.16
|4.70
|1.11
|5.74
|1.02
|11.76
|1.02
|12.38
|—
|—
|—
|—
|3.28
|1.36
|2.71
|1.49
|2.13
|1.77
|1.68
|2.26
|1.48
|2.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.06
|1.82
|1.69
|2.24
|1.33
|3.49