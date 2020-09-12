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Шлёнск
2:2
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лех
0'
0:1
7' Гол
Исхак Микаэль
1:1
11' Гол
Целебан Пётр
2:1
16' Гол
Mathieu Scalet
2:2
28' Гол
Рамирес Даниэль
30'
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
17
Павелец
Мариуш
21
Лабойко
Якуб
28
Собота
Вальдемар
8
Прашелик
Матеуш
18
Мусонда
Лубамба
7
Пих
Роберт
37
Mathieu
Scalet
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
4
Рогне
Томас
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
21
Скурась
Михал
10
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Шлёнск
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Исхак Микаэль
11'
Целебан Пётр
1:1
16'
Mathieu Scalet
2:1
28'
2:2
Рамирес Даниэль

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Целебан Пётр 2 0.67
2. Пих Роберт 2 (1) 0.67
3. Собота Вальдемар 1 (1) 0.33
4. Fabian Piasecki 1 0.33
5. Прашелик Матеуш 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 3 1
2. Каминьски Якуб 1 0.33
3. Тиба Педру 0 0
4. Модер Якуб 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Целебан Пётр 1 0
2. Пуэрто Исраэль 1 0
Лех
# Игрок      
1. Шатка Любомир 1 0
2. Црномаркович Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Лех 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск
Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех
Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шлёнск 2:2 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
12. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Лех 1:2 3 0 1 2 4 - 6 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Лех
7.10
4.10
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шлёнск 2:2 Лех онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.10 4.10 1.47
3.15 3.55 2.20
3.10 3.60 2.21
3.04 3.52 2.19
1.79 3.93 4.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
9.50 1.04 3.85 1.23 3.10 1.35 2.08 1.77 1.83 1.97 1.61 2.30 1.39 2.85 1.18 4.40 1.14 5.20 1.04 9.10 1.03 9.70
10.50 1.01 9.60 1.02 4.10 1.22 3.04 1.38 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
8.16 1.05 7.60 1.06 3.64 1.25 2.90 1.37 2.00 1.74 1.58 2.26 1.39 2.81 1.18 4.39 1.14 5.06 1.05 8.16 1.04 8.81
4.33 1.23 2.50 1.57 2.11 1.78 1.88 2.00 1.65 2.33 1.51 2.65 1.42 2.97 3.14 1.39 2.74 1.48 2.34 1.64 1.94 1.94 1.71 2.21 1.53 2.59 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
2.07 1.75 1.45 2.60 1.15 5.10
3.30 1.33 2.19 1.68 1.53 2.50
2.99 1.35 2.04 1.71 1.47 2.53 1.16 4.70 1.11 5.74 1.02 11.76 1.02 12.38
3.28 1.36 2.71 1.49 2.13 1.77 1.68 2.26 1.48 2.74 2.06 1.82 1.69 2.24 1.33 3.49
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05
2.95 1.40 1.82 1.99 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
1.66 2.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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