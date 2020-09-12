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Шлёнск
3:3
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
0:1
7' Гол
Исхак Микаэль
1:1
12' Гол
Целебан Пётр
2:1
14' Гол
Mathieu Scalet
2:2
28' Гол
Рамирес Даниэль
2:3
32' Гол
Исхак Микаэль
3:3
51' Пенальти
Пих Роберт
66' Желтая карточка
Собота Вальдемар
71' Желтая карточка
Штиглец Дино
90'+6
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
17
Павелец
Мариуш
21
Лабойко
Якуб
28
Собота
Вальдемар
8
Прашелик
Матеуш
18
Мусонда
Лубамба
7
Пих
Роберт
37
Mathieu
Scalet
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
4
Рогне
Томас
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
21
Скурась
Михал
10
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Шлёнск
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Исхак Микаэль
(Тиба Педру)
12'
Целебан Пётр
(Собота Вальдемар)
1:1
14'
Mathieu Scalet
(Голла Войцех)
2:1
28'
2:2
Рамирес Даниэль
(Исхак Микаэль)
32'
2:3
Исхак Микаэль
(Тиба Педру)
51'
Пих Роберт
3:3
66'
Собота Вальдемар
 
68'
Штиглец Дино
Павелец Мариуш
 
71'
Самец-Талар Пётр
Прашелик Матеуш
 
71'
 
Сикора Ян
Скурась Михал
71'
Штиглец Дино
 
81'
 
Деевски Томаш
Црномаркович Джордже
81'
 
Мархвиньски Филип
Рамирес Даниэль
83'
Маковски Рафал
Mathieu Scalet
 
83'
Баргель Пшемыслав
Мусонда Лубамба
 

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 3 (2) 1
2. Целебан Пётр 2 0.67
3. Собота Вальдемар 1 (1) 0.33
4. Fabian Piasecki 1 0.33
5. Mathieu Scalet 1 0.33
6. Прашелик Матеуш 0 0
7. Голла Войцех 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 4 1.33
2. Рамирес Даниэль 1 0.33
3. Каминьски Якуб 1 0.33
4. Тиба Педру 0 0
5. Модер Якуб 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Целебан Пётр 1 0
2. Штиглец Дино 1 0
3. Собота Вальдемар 1 0
4. Пуэрто Исраэль 1 0
Лех
# Игрок      
1. Шатка Любомир 1 0
2. Црномаркович Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 37.5% (3) 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Лех 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск
Лех Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех
Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шлёнск 2:2 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
13. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Висла Краков 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.20 2.15 2.75
4.90 1.72 3.40
3.10 3.60 2.21
3.04 3.52 2.19
6.47 1.59 3.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5
9.50 1.04 3.85 1.23 3.10 1.35 2.08 1.77 1.83 1.97 1.61 2.30 1.39 2.85 1.18 4.40 1.14 5.20 1.04 9.10 4.60 1.17 1.92 1.82 1.15 5.00 1.12 5.55 1.01 12.60
10.50 1.01 9.60 1.02 4.10 1.22 3.04 1.38 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
8.16 1.05 7.60 1.06 3.64 1.25 2.90 1.37 2.00 1.74 1.58 2.26 1.39 2.81 1.18 4.39 1.14 5.06 1.05 8.16 1.04 8.81
4.33 1.23 2.50 1.57 2.11 1.78 1.88 2.00 1.65 2.33 1.51 2.65 1.42 2.97 3.14 1.39 2.74 1.48 2.34 1.64 1.94 1.94 4.84 1.20 1.53 2.59 3.47 1.33 2.41 1.61 1.72 2.19 1.45 2.85 1.18 5.09 1.59 2.45 1.11 7.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
2.07 1.75 1.45 2.60 1.15 5.10 1.40 2.80 1.03 10.00
3.30 1.33 2.19 1.68 1.53 2.50
2.99 1.35 2.04 1.71 1.47 2.53 1.16 4.70 1.11 5.74 1.02 11.76 1.02 12.38
3.28 1.36 2.71 1.49 2.13 1.77 1.68 2.26 1.48 2.74 2.06 1.82 1.69 2.24 1.33 3.49 1.28 3.80 1.15 5.84
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05
2.95 1.40 1.82 1.99 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
1.66 2.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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