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Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Специя
0' 12'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
7
Паганини
Лука
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
14
Сальви
Алессандро
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
33
Витале
Луиджи
16
Бартоломей
Паоло
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
14
Нзола
М'Бала
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
Фрозиноне
3-5-2
Специя
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чано Камилло 2 0.67
2. Дионизи Федерико 1 0.33
3. Сальви Алессандро 1 0.33
4. Новакович Андрия 1 0.33
5. Роден Маркус 0 0
6. Бегетто Андреа 0 0
7. Хаас Николас 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 1 0.5
2. Нзола М'Бала 1 0.5
3. Маджоре Джулио 1 0.5
4. Витале Луиджи 0 0
5. Бартоломей Паоло 0 0
6. Эрлич Мартин 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Хаас Николас 2 0
2. Дионизи Федерико 1 0
3. Чано Камилло 1 0
4. Бригенти Николо 1 0
Специя
# Игрок      
1. Рагуза Антонио 1 0
2. Бартоломей Паоло 1 0
3. Мора Лука 1 0
4. Виньяли Лука 1 0
5. Маджоре Джулио 1 0
6. Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Фрозиноне 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Специя 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза
Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла
Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Фрозиноне 2:1 Специя Серия B Специя 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 1:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:0 Специя Серия B Специя 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Специя Кубок Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:2 Специя Серия C1 B Фрозиноне 4:2 Специя Серия B
1/2 финала
2 Фрозиноне
1 Порденоне
3 Кьево
3 Специя
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Фрозиноне 73.5% (114)
X 20% (31)
Специя 6.5% (10)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Специя

Исход игры
Фрозиноне
73.5% (114)
Ничья
20% (31)
Специя
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.17% (48)
Меньше
68.83% (106)
Обе команды забьют
Да
50% (77)
Нет
50% (77)
Популярный счёт
1:0 Фрозиноне
36.8% (57)
2:1 Фрозиноне
28.4% (44)
1:1 Ничья
18.7% (29)
2:0 Фрозиноне
7.1% (11)
0:1 Специя
4.5% (7)
1:2 Специя
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.75 2.75 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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