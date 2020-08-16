Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Альберто Пиччи
Специя
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чано Камилло
|2
|0.67
|2.
|Дионизи Федерико
|1
|0.33
|3.
|Сальви Алессандро
|1
|0.33
|4.
|Новакович Андрия
|1
|0.33
|5.
|Роден Маркус
|0
|0
|6.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|7.
|Хаас Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|1
|0.5
|2.
|Нзола М'Бала
|1
|0.5
|3.
|Маджоре Джулио
|1
|0.5
|4.
|Витале Луиджи
|0
|0
|5.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|6.
|Эрлич Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хаас Николас
|2
|0
|2.
|Дионизи Федерико
|1
|0
|3.
|Чано Камилло
|1
|0
|4.
|Бригенти Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|2.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|3.
|Мора Лука
|1
|0
|4.
|Виньяли Лука
|1
|0
|5.
|Маджоре Джулио
|1
|0
|6.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Фрозиноне
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Специя
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза
Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла
Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Специя
Исход игры
Фрозиноне
73.5% (114)
Ничья
20% (31)
Специя
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.17% (48)
Меньше
68.83% (106)
Обе команды забьют
Да
50% (77)
Нет
50% (77)
Популярный счёт
1:0 Фрозиноне
36.8% (57)
2:1 Фрозиноне
28.4% (44)
1:1 Ничья
18.7% (29)
2:0 Фрозиноне
7.1% (11)
0:1 Специя
4.5% (7)
1:2 Специя
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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