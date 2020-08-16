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Фрозиноне
0:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
0:1
21' Гол
Гьяси Эммануэль
23' Желтая карточка
Дионизи Федерико
33' Желтая карточка
Терци Клаудио
69' Желтая карточка
Риччи Матео
73' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
79' Желтая карточка
Эрлич Мартин
83' Желтая карточка
Новакович Андрия
90'+5
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
7
Паганини
Лука
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
14
Сальви
Алессандро
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
33
Витале
Луиджи
16
Бартоломей
Паоло
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
14
Нзола
М'Бала
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
Фрозиноне
3-5-2
Специя
4-3-3

Ход матча

21'
0:1
Гьяси Эммануэль
(Маджоре Джулио)
23'
Дионизи Федерико
 
33'
 
Терци Клаудио
58'
Чано Камилло
Дионизи Федерико
 
64'
 
Мора Лука
Маджоре Джулио
65'
 
Рамос Хуан
Витале Луиджи
69'
 
Риччи Матео
71'
Трибуцци Алессио
Гори Мирко
 
73'
 
Гьяси Эммануэль
74'
 
Риччи Федерико
Галабинов Андрей
79'
 
Эрлич Мартин
83'
Новакович Андрия
 
83'
Бегетто Андреа
Сальви Алессандро
 
84'
Ардеманьи Маттео
Новакович Андрия
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 29
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чано Камилло 2 0.5
2. Дионизи Федерико 1 0.25
3. Сальви Алессандро 1 0.25
4. Новакович Андрия 1 0.25
5. Роден Маркус 0 0
6. Бегетто Андреа 0 0
7. Хаас Николас 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маджоре Джулио 1 0.33
2. Галабинов Андрей 1 0.33
3. Гьяси Эммануэль 1 0.33
4. Нзола М'Бала 1 0.33
5. Витале Луиджи 0 0
6. Бартоломей Паоло 0 0
7. Эрлич Мартин 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 2 0
2. Хаас Николас 2 0
3. Чано Камилло 1 0
4. Бригенти Николо 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 0
2. Рагуза Антонио 1 0
3. Гьяси Эммануэль 1 0
4. Бартоломей Паоло 1 0
5. Риччи Матео 1 0
6. Мора Лука 1 0
7. Эрлич Мартин 1 0
8. Виньяли Лука 1 0
9. Маджоре Джулио 1 0
10. Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Фрозиноне 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Специя 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза
Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла
Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Фрозиноне 2:1 Специя Серия B Специя 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 1:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:0 Специя Серия B Специя 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Специя Кубок Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:2 Специя Серия C1 B Фрозиноне 4:2 Специя Серия B
1/2 финала
2 Фрозиноне
1 Порденоне
3 Кьево
3 Специя
Финал
?
?
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Гьяси Эммануэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Фрозиноне 73.5% (114)
X 20% (31)
Специя 6.5% (10)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Фрозиноне 0:1 Специя

Исход игры
Фрозиноне
73.5% (114)
Ничья
20% (31)
Специя
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.17% (48)
Меньше
68.83% (106)
Обе команды забьют
Да
50% (77)
Нет
50% (77)
Популярный счёт
1:0 Фрозиноне
36.8% (57)
2:1 Фрозиноне
28.4% (44)
1:1 Ничья
18.7% (29)
2:0 Фрозиноне
7.1% (11)
0:1 Специя
4.5% (7)
1:2 Специя
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

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47.00 6.50 1.11

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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