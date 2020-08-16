Фрозиноне
0:1
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Специя
0:1
21' ГолГьяси Эммануэль
23' Желтая карточкаДионизи Федерико
33' Желтая карточкаТерци Клаудио
69' Желтая карточкаРиччи Матео
73' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
79' Желтая карточкаЭрлич Мартин
83' Желтая карточкаНовакович Андрия
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Ход матча
21'
23'
33'
69'
73'
79'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 29
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чано Камилло
|2
|0.5
|2.
|Дионизи Федерико
|1
|0.25
|3.
|Сальви Алессандро
|1
|0.25
|4.
|Новакович Андрия
|1
|0.25
|5.
|Роден Маркус
|0
|0
|6.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|7.
|Хаас Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маджоре Джулио
|1
|0.33
|2.
|Галабинов Андрей
|1
|0.33
|3.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.33
|4.
|Нзола М'Бала
|1
|0.33
|5.
|Витале Луиджи
|0
|0
|6.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|7.
|Эрлич Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|2.
|Хаас Николас
|2
|0
|3.
|Чано Камилло
|1
|0
|4.
|Бригенти Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|0
|2.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|3.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|4.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|5.
|Риччи Матео
|1
|0
|6.
|Мора Лука
|1
|0
|7.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|8.
|Виньяли Лука
|1
|0
|9.
|Маджоре Джулио
|1
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Фрозиноне
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Специя
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза
Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла
Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:1 Специя
Исход игры
Фрозиноне
73.5% (114)
Ничья
20% (31)
Специя
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.17% (48)
Меньше
68.83% (106)
Обе команды забьют
Да
50% (77)
Нет
50% (77)
Популярный счёт
1:0 Фрозиноне
36.8% (57)
2:1 Фрозиноне
28.4% (44)
1:1 Ничья
18.7% (29)
2:0 Фрозиноне
7.1% (11)
0:1 Специя
4.5% (7)
1:2 Специя
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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