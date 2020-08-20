  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Специя
0:1
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
52' Желтая карточка
Маджоре Джулио
61' Желтая карточка
Нзола М'Бала
0:1
61' Гол
Роден Маркус
80' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
81' Желтая карточка
Терци Клаудио
90' Желтая карточка
Паганини Лука
90'+7
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
33
Витале
Луиджи
16
Бартоломей
Паоло
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
14
Нзола
М'Бала
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
14
Сальви
Алессандро
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
Специя
4-3-3
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

52'
Маджоре Джулио
 
61'
Нзола М'Бала
 
61'
0:1
Роден Маркус
(Чано Камилло)
67'
 
Ардеманьи Маттео
Новакович Андрия
73'
Мастину Джузеппе
Гьяси Эммануэль
 
77'
 
Трибуцци Алессио
Сальви Алессандро
78'
Мора Лука
Маджоре Джулио
 
80'
 
Майелло Раффаэле
81'
Терци Клаудио
 
85'
 
Паганини Лука
Бригенти Николо
86'
 
Читро Никола
Майелло Раффаэле
88'
Ди Гаудио Антонио
Нзола М'Бала
 
88'
Виньяли Лука
Феррер Сальвадор
 
90'
 
Паганини Лука

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 24 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маджоре Джулио 1 0.25
2. Галабинов Андрей 1 0.25
3. Гьяси Эммануэль 1 0.25
4. Нзола М'Бала 1 0.25
5. Витале Луиджи 0 0
6. Бартоломей Паоло 0 0
7. Эрлич Мартин 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чано Камилло 2 0.4
2. Роден Маркус 1 0.2
3. Дионизи Федерико 1 0.2
4. Сальви Алессандро 1 0.2
5. Новакович Андрия 1 0.2
6. Бегетто Андреа 0 0
7. Хаас Николас 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 2 0
2. Маджоре Джулио 2 0
3. Рагуза Антонио 1 0
4. Гьяси Эммануэль 1 0
5. Бартоломей Паоло 1 0
6. Риччи Матео 1 0
7. Мора Лука 1 0
8. Нзола М'Бала 1 0
9. Эрлич Мартин 1 0
10. Виньяли Лука 1 0
11. Феррер Сальвадор 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дионизи Федерико 2 0
2. Хаас Николас 2 0
3. Майелло Раффаэле 1 0
4. Чано Камилло 1 0
5. Бригенти Николо 1 0
6. Паганини Лука 1 0
7. Новакович Андрия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Специя 25% (1) 25% (1) 0 50% (2) 0 0 0
 Фрозиноне 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя
Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне
Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне

Последние игры между собой

Специя: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Фрозиноне 0:1 Специя Серия B Фрозиноне 2:1 Специя Серия B Специя 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Специя Серия B
Специя 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Специя Серия B Специя 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Специя Кубок Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:2 Специя Серия C1 B Фрозиноне 4:2 Специя Серия B
1/2 финала
2 Фрозиноне
1 Порденоне
3 Кьево
3 Специя
Финал
?
?
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Специя 71.2% (104)
X 17.8% (26)
Фрозиноне 11% (16)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Специя 0:1 Фрозиноне

Исход игры
Специя
71.2% (104)
Ничья
17.8% (26)
Фрозиноне
11% (16)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
49.31% (71)
Нет
50.69% (73)
Популярный счёт
1:0 Специя
33.6% (49)
2:1 Специя
26% (38)
1:1 Ничья
13.7% (20)
2:0 Специя
11% (16)
1:2 Фрозиноне
6.2% (9)
0:1 Фрозиноне
2.7% (4)
0:2 Фрозиноне
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Специя 0:1 Фрозиноне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
2.46 3.20 2.90
3.25 2.50 2.95
90.00 6.50 1.13

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.69
Букмекер Да Нет
6.10 1.10
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный