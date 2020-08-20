Специя
0:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Фрозиноне
52' Желтая карточкаМаджоре Джулио
61' Желтая карточкаНзола М'Бала
0:1
61' ГолРоден Маркус
80' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
81' Желтая карточкаТерци Клаудио
90' Желтая карточкаПаганини Лука
28
Эрлич
Мартин
14
Нзола
М'Бала
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
52'
61'
61'
0:1
80'
81'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 12
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маджоре Джулио
|1
|0.25
|2.
|Галабинов Андрей
|1
|0.25
|3.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.25
|4.
|Нзола М'Бала
|1
|0.25
|5.
|Витале Луиджи
|0
|0
|6.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|7.
|Эрлич Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чано Камилло
|2
|0.4
|2.
|Роден Маркус
|1
|0.2
|3.
|Дионизи Федерико
|1
|0.2
|4.
|Сальви Алессандро
|1
|0.2
|5.
|Новакович Андрия
|1
|0.2
|6.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|7.
|Хаас Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|2
|0
|2.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|3.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|4.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|5.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|6.
|Риччи Матео
|1
|0
|7.
|Мора Лука
|1
|0
|8.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|9.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|10.
|Виньяли Лука
|1
|0
|11.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|2.
|Хаас Николас
|2
|0
|3.
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|4.
|Чано Камилло
|1
|0
|5.
|Бригенти Николо
|1
|0
|6.
|Паганини Лука
|1
|0
|7.
|Новакович Андрия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Специя
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|0
|Фрозиноне
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя
Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне
Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне
Последние игры между собой
Специя: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Прогнозы на матч Специя 0:1 Фрозиноне
Исход игры
Специя
71.2% (104)
Ничья
17.8% (26)
Фрозиноне
11% (16)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
49.31% (71)
Нет
50.69% (73)
Популярный счёт
1:0 Специя
33.6% (49)
2:1 Специя
26% (38)
1:1 Ничья
13.7% (20)
2:0 Специя
11% (16)
1:2 Фрозиноне
6.2% (9)
0:1 Фрозиноне
2.7% (4)
0:2 Фрозиноне
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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