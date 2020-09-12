Нью-Йорк Сити
1:0
Перерыв
Стадион: Янки
Цинциннати
1:0
39' ГолРинг Александр
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
55
Паркс
Китон
96
Гутман
Эндрю
33
Станко
Калеб
7
Кубо
Юя
11
Де
Йонг
Сим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
-
11 Де Йонг СимНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ринг Александр
|3
|0.33
|2.
|Эбер Араужо
|1
|0.11
|3.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0.11
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.11
|5.
|Медина Хесус
|1
|0.11
|6.
|Паркс Китон
|1
|0.11
|7.
|Митрицэ Александру
|0
|0
|8.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Юя
|1
|0.11
|2.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.11
|3.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0
|2.
|Сэндс Джеймс
|3
|0
|3.
|Калленс Александр
|2
|0
|4.
|Ринг Александр
|1
|0
|5.
|Эбер Араужо
|1
|0
|6.
|Шано Максим
|1
|0
|7.
|Медина Хесус
|1
|0
|8.
|Паркс Китон
|1
|0
|9.
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|4
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|3.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|4.
|Станко Калеб
|2
|0
|5.
|Петтерссон Том
|1
|0
|6.
|Уостон Кендаль
|1
|0
|7.
|Кубо Юя
|1
|0
|8.
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0
|9.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|Цинциннати
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.50
|1.05
|9.60
|1.04
|5.10
|1.14
|—
|—
|3.05
|1.33
|—
|—
|2.01
|2.08
|1.84
|1.96
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.18
|4.50
|1.08
|7.00
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|—
|—
|—
|—
|12.50
|1.03
|11.00
|1.04
|3.94
|1.26
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.19
|4.75
|1.16
|5.55
|1.05
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.30
|1.04
|11.30
|1.04
|4.34
|1.20
|—
|—
|3.67
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.64
|—
|—
|1.84
|2.04
|—
|—
|1.53
|2.59
|1.26
|3.82
|1.20
|4.34
|1.07
|7.40
|1.07
|7.99
|1.02
|15.12
|1.02
|15.58
|—
|—
|—
|—
|5.12
|1.18
|2.59
|1.53
|3.58
|1.31
|2.40
|1.61
|1.96
|1.93
|1.70
|2.23
|1.44
|2.89
|1.53
|2.62
|1.28
|3.85
|—
|—
|1.17
|5.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.92
|1.82
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.16
|4.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.18
|5.05
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.32
|—
|—
|2.34
|1.64
|—
|—
|1.59
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.36
|1.13
|5.29
|1.03
|12.64
|1.03
|13.35
|1.75
|2.16
|1.46
|2.84
|1.17
|5.36
|1.40
|3.06
|1.50
|2.71
|1.34
|3.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—