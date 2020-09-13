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Нью-Йорк Сити
2:1
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
39' Гол
Ринг Александр
52' Желтая карточка
Уостон Кендаль
2:0
55' Гол
Тиннерхольм Антон
2:1
74' Гол
Васкес Брэндон
78' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
84' Желтая карточка
Шано Максим
90' Желтая карточка
Депланье Матье
90'+8
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
55
Паркс
Китон
10
Моралес
Максимильяно
8
Ринг
Александр
9
Эбер
Араужо
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
96
Гутман
Эндрю
36
Гайаю
Джозеф-Клод
6
Медунянин
Харис
33
Станко
Калеб
7
Кубо
Юя
10
Локадия
Юрген
11
Де
Йонг
Сим
Нью-Йорк Сити
4-1-4-1
Цинциннати
4-4-2

Ход матча

30'
Маккей-Стивен Гари
Моралес Максимильяно
 
39'
Ринг Александр
(Маккей-Стивен Гари)
1:0
52'
 
Уостон Кендаль
55'
Тиннерхольм Антон
2:0
65'
 
Крус Аллан
Кубо Юя
65'
 
Хагглунд Ник
Де Йонг Сим
73'
 
Васкес Брэндон
Станко Калеб
74'
2:1
Васкес Брэндон
78'
Сэндс Джеймс
 
84'
Шано Максим
 
85'
Кастельянос Валентин
Эбер Араужо
 
85'
Тажури-Шради Исмаэль
Медина Хесус
 
90'
 
Депланье Матье
90'
Роча Тони
Маккей-Стивен Гари
 

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ринг Александр 3 0.33
2. Тиннерхольм Антон 2 0.22
3. Эбер Араужо 1 0.11
4. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.11
5. Медина Хесус 1 0.11
6. Паркс Китон 1 0.11
7. Митрицэ Александру 0 0
8. Моралес Максимильяно 0 0
9. Маккей-Стивен Гари 0 0
10. Матаррита Рональд 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.11
2. Васкес Брэндон 1 0.11
3. Амайя Фрэнки 1 0.11
4. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Сэндс Джеймс 4 0
2. Тиннерхольм Антон 3 0
3. Шано Максим 2 0
4. Калленс Александр 2 0
5. Ринг Александр 1 0
6. Эбер Араужо 1 0
7. Медина Хесус 1 0
8. Паркс Китон 1 0
9. Кастельянос Валентин 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 5 0
2. Амайя Фрэнки 4 0
3. Ван дер Верфф Майкел 2 0
4. Уостон Кендаль 2 0
5. Станко Калеб 2 0
6. Петтерссон Том 1 0
7. Кубо Юя 1 0
8. Гайаю Джозеф-Клод 1 0
9. Эйлаш Фатей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 0 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 33.33% (3) 0
 Цинциннати 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 8.50 77.00
1.04 9.20 71.00
1.39 4.90 7.10
1.51 4.49 5.81
1.15 7.11 30.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 9.60 1.04 5.10 1.14 3.05 1.33 2.31 1.57 1.84 1.96 1.62 2.30 1.20 4.20 1.18 4.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.04 9.60
12.50 1.03 11.00 1.04 3.94 1.26 3.32 1.34 2.10 1.81 1.62 2.33 1.42 2.91 1.19 4.75 1.16 5.55 1.05 10.00
11.30 1.04 11.30 1.04 4.34 1.20 3.67 1.28 2.34 1.64 1.84 2.04 1.53 2.59 1.26 3.82 1.20 4.34 1.07 7.40 1.07 7.99 1.02 15.12 1.02 15.58
3.92 1.27 3.27 1.36 2.61 1.53 1.95 1.93 2.05 1.83 1.69 2.25 1.33 3.48 1.53 2.62 1.18 5.25 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.92 1.82 2.11 1.73 1.14 5.20 1.16 4.80
3.26 1.34 2.14 1.71 1.50 2.59 1.18 5.05 1.12 6.30
3.42 1.32 2.34 1.64 1.59 2.44 1.20 4.36 1.13 5.29 1.03 12.64 1.03 13.35
1.75 2.16 1.46 2.84 1.17 5.36 1.40 3.06 1.50 2.71 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.36 1.78 1.97 1.36 3.00 1.29 3.40
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
1.78 2.05
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
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