Нэшвилл
3:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Ниссан
Атланта Юнайтед
1:0
1' ГолDominique Badji
1:1
19' ГолЛарентович Джефф
2:1
29' ГолМукхтар Хани
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
21
Белло
Джордж
11
Леннон
Брукс
28
Вольф
Тайлер
14
Джан
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Daniel RiosНападающий
-
-
-
-
18 Jack Maher
-
19 Alan Winn
-
27 Brian Anunga
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephen Glass
Ход матча
1'
1:0
19'
29'
2:1
36'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|1
|0.13
|2.
|Аккам Давид
|1
|0.13
|3.
|Годой Анибал
|1
|0.13
|4.
|Dominique Badji
|1
|0.13
|5.
|David Romney
|1
|0.13
|6.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.13
|7.
|Маккарти Дакс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.22
|2.
|Ремеди Эрик
|1
|0.11
|3.
|Ларентович Джефф
|1
|0.11
|4.
|Джан Адам
|1
|0.11
|5.
|Леннон Брукс
|1
|0.11
|6.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|7.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|8.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|9.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|2.
|Маккарти Дакс
|2
|0
|3.
|Анибаба Жалил
|1
|0
|4.
|Годой Анибал
|1
|0
|5.
|Dominique Badji
|1
|0
|6.
|David Romney
|1
|0
|7.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|8.
|Abu Danladi
|1
|0
|9.
|Bryan Bekeles1
|1
|0
|10.
|Alistair Johnston
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|4
|0
|2.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|3.
|Робинсон Майлз
|3
|0
|4.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|5.
|Уолкс Антон
|2
|0
|6.
|Леннон Брукс
|2
|0
|7.
|Уильямс Джером
|0
|1
|8.
|Торрес Эрик
|1
|0
|9.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|10.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|12.
|Белло Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|40% (2)
|0
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =5 -6Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|6.80
|1.08
|6.50
|1.09
|—
|—
|2.30
|1.62
|1.91
|1.89
|2.42
|1.52
|1.73
|2.11
|1.33
|3.10
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.08
|6.70
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.01
|13.50
|1.03
|10.00
|8.80
|1.07
|7.30
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.36
|3.18
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.09
|7.30
|—
|—
|1.07
|8.50
|1.01
|16.75
|—
|—
|7.73
|1.07
|6.31
|1.09
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.64
|1.51
|—
|—
|1.89
|1.98
|—
|—
|1.48
|2.73
|—
|—
|1.33
|3.36
|—
|—
|1.13
|5.27
|—
|—
|1.10
|5.94
|1.04
|11.30
|1.03
|12.64
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.39
|2.69
|1.50
|2.29
|1.67
|1.90
|1.98
|6.01
|1.14
|1.51
|2.65
|1.47
|2.77
|2.84
|1.45
|2.25
|1.69
|1.96
|1.92
|1.65
|2.32
|1.48
|2.74
|1.38
|3.15
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.75
|1.42
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.90
|1.85
|1.08
|6.90
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.10
|7.10
|1.07
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.90
|1.43
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|1.43
|2.90
|1.12
|5.47
|1.09
|6.30
|—
|—
|1.02
|16.15
|1.01
|16.91
|2.72
|1.49
|2.23
|1.70
|1.73
|2.19
|1.47
|2.81
|1.34
|3.42
|—
|—
|1.72
|2.19
|1.44
|2.90
|1.16
|5.55
|—
|—