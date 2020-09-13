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Нэшвилл
3:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Dominique Badji
1:1
19' Гол
Ларентович Джефф
2:1
29' Гол
Мукхтар Хани
3:1
36' Гол
 37'
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
7
Abu
Danladi
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
9
Dominique
Badji
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Робинсон
Майлз
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
18
Ларентович
Джефф
11
Леннон
Брукс
28
Вольф
Тайлер
9
Россетто
Матеус
8
Барко
Эсекьель
14
Джан
Адам
Нэшвилл
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-1-4-1

Ход матча

1'
Dominique Badji
(Маккарти Дакс)
1:0
19'
1:1
Ларентович Джефф
(Барко Эсекьель)
29'
Мукхтар Хани
2:1
36'
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мукхтар Хани 1 0.13
2. Аккам Давид 1 0.13
3. Годой Анибал 1 0.13
4. Dominique Badji 1 0.13
5. David Romney 1 0.13
6. Леаль Рэндэлл 1 0.13
7. Маккарти Дакс 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Гонсало 2 0.22
2. Ремеди Эрик 1 0.11
3. Ларентович Джефф 1 0.11
4. Джан Адам 1 0.11
5. Леннон Брукс 1 0.11
6. Дамм Хурхен 0 0
7. Малрейни Джейк 0 0
8. Барко Эсекьель 0 0
9. Адамс Мохаммед 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 3 0
2. Маккарти Дакс 2 0
3. Анибаба Жалил 1 0
4. Годой Анибал 1 0
5. Dominique Badji 1 0
6. David Romney 1 0
7. Леаль Рэндэлл 1 0
8. Abu Danladi 1 0
9. Bryan Bekeles1 1 0
10. Alistair Johnston 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 4 0
2. Малрейни Джейк 2 1
3. Робинсон Майлз 3 0
4. Ларентович Джефф 2 0
5. Уолкс Антон 2 0
6. Леннон Брукс 2 0
7. Уильямс Джером 0 1
8. Торрес Эрик 1 0
9. Мартинес Гонсало 1 0
10. Дамм Хурхен 1 0
11. Барко Эсекьель 1 0
12. Белло Джордж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)
 Атланта Юнайтед 0 0 40% (2) 0 0 60% (3)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл МЛС Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 2:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Атланта Юнайтед
2.28
4.50
8.50
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Где смотреть матч Нэшвилл 3:1 Атланта Юнайтед онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.38 4.50 8.00
1.35 4.50 8.50
2.07 3.36 3.68
2.24 3.49 3.10
2.28 2.94 3.84

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.80 1.08 6.50 1.09 2.30 1.62 1.91 1.89 2.42 1.52 1.73 2.11 1.33 3.10 1.45 2.62 1.08 6.70 1.14 5.20 1.01 13.50 1.03 10.00
8.80 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.33 1.62 1.75 2.19 1.36 3.18 1.25 4.05 1.09 7.30 1.07 8.50 1.01 16.75
7.73 1.07 6.31 1.09 3.36 1.33 2.64 1.51 1.89 1.98 1.48 2.73 1.33 3.36 1.13 5.27 1.10 5.94 1.04 11.30 1.03 12.64
3.10 1.39 2.69 1.50 2.29 1.67 1.90 1.98 6.01 1.14 1.51 2.65 1.47 2.77 2.84 1.45 2.25 1.69 1.96 1.92 1.65 2.32 1.48 2.74 1.38 3.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.75 1.42 1.72 2.12 1.90 1.85 1.08 6.90 1.15 5.00
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.30
2.90 1.43 1.94 1.93 1.43 2.90 1.12 5.47 1.09 6.30 1.02 16.15 1.01 16.91
2.72 1.49 2.23 1.70 1.73 2.19 1.47 2.81 1.34 3.42 1.72 2.19 1.44 2.90 1.16 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.38 1.32 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
1.82 2.00
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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