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Нэшвилл
4:2
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Dominique Badji
1:1
19' Гол
Ларентович Джефф
2:1
28' Гол
Мукхтар Хани
3:1
36' Гол
Маккарти Дакс
4:1
57' Гол
Abu Danladi
4:2
61' Гол
Белло Джордж
63' Желтая карточка
Ремеди Эрик
90'+4
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
7
Abu
Danladi
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
9
Dominique
Badji
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Робинсон
Майлз
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
18
Ларентович
Джефф
11
Леннон
Брукс
28
Вольф
Тайлер
9
Россетто
Матеус
8
Барко
Эсекьель
14
Джан
Адам
Нэшвилл
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-1-4-1

Ход матча

1'
Dominique Badji
(Маккарти Дакс)
1:0
19'
1:1
Ларентович Джефф
(Барко Эсекьель)
28'
Мукхтар Хани
(Dominique Badji)
2:1
36'
Маккарти Дакс
(Ловитц Дэниел)
3:1
46'
 
Дамм Хурхен
Леннон Брукс
56'
 
Галлахер Джон
Россетто Матеус
56'
 
Ремеди Эрик
Вольф Тайлер
57'
Abu Danladi
(Маккарти Дакс)
4:1
61'
4:2
Белло Джордж
(Джан Адам)
62'
Alan Winn
Мьюл Алекс
 
62'
Taylor Washington
Abu Danladi
 
63'
 
Ремеди Эрик
75'
 
Торрес Эрик
Джан Адам
75'
 
Малрейни Джейк
Дамм Хурхен
75'
Daniel Rios
Dominique Badji
 
75'
Derrick Jones
Мукхтар Хани
 
86'
Brian Anunga
Маккарти Дакс
 

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маккарти Дакс 1 0.13
2. Мукхтар Хани 1 0.13
3. Dominique Badji 1 0.13
4. Аккам Давид 1 0.13
5. Годой Анибал 1 0.13
6. David Romney 1 0.13
7. Леаль Рэндэлл 1 0.13
8. Abu Danladi 1 0.13
9. Ловитц Дэниел 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Гонсало 2 0.22
2. Джан Адам 1 0.11
3. Ремеди Эрик 1 0.11
4. Ларентович Джефф 1 0.11
5. Леннон Брукс 1 0.11
6. Белло Джордж 1 0.11
7. Дамм Хурхен 0 0
8. Малрейни Джейк 0 0
9. Барко Эсекьель 0 0
10. Адамс Мохаммед 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 3 0
2. Маккарти Дакс 2 0
3. Анибаба Жалил 1 0
4. Годой Анибал 1 0
5. Dominique Badji 1 0
6. David Romney 1 0
7. Леаль Рэндэлл 1 0
8. Abu Danladi 1 0
9. Bryan Bekeles1 1 0
10. Alistair Johnston 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Эскобар Франко 4 0
2. Малрейни Джейк 2 1
3. Робинсон Майлз 3 0
4. Ларентович Джефф 2 0
5. Уолкс Антон 2 0
6. Леннон Брукс 2 0
7. Уильямс Джером 0 1
8. Торрес Эрик 1 0
9. Мартинес Гонсало 1 0
10. Дамм Хурхен 1 0
11. Барко Эсекьель 1 0
12. Белло Джордж 1 0
13. Ремеди Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 12.5% (1)
 Атланта Юнайтед 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Нэшвилл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл МЛС Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 2:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Маккарти Дакс бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ларентович Джефф бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.03 12.00 41.00
2.07 3.36 3.68
2.24 3.49 3.10
2.28 2.94 3.84

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5
8.50 1.05 6.80 1.08 6.50 1.09 2.30 1.62 1.91 1.89 2.42 1.52 1.73 2.11 1.33 3.10 1.45 2.62 1.08 6.70 3.90 1.23 1.01 13.50 1.65 2.15 1.42 2.75 1.28 3.45 1.04 9.00
8.80 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.33 1.62 1.75 2.19 1.36 3.18 1.25 4.05 1.09 7.30 1.07 8.50 1.01 16.75
7.73 1.07 6.31 1.09 3.36 1.33 2.64 1.51 1.89 1.98 1.48 2.73 1.33 3.36 1.13 5.27 1.10 5.94 1.04 11.30 1.03 12.64
3.10 1.39 2.69 1.50 2.29 1.67 1.90 1.98 6.01 1.14 1.51 2.65 1.47 2.77 2.84 1.45 2.25 1.69 1.96 1.92 1.65 2.32 1.48 2.74 4.02 1.26 3.38 1.34 2.72 1.49 2.01 1.87 1.70 2.22 1.49 2.72 1.23 4.40 1.12 6.95 1.39 3.13 1.27 3.95 1.20 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.75 1.42 1.72 2.12 1.90 1.85 1.08 6.90 1.15 5.00 1.20 4.20
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.30
2.90 1.43 1.94 1.93 1.43 2.90 1.12 5.47 1.09 6.30 1.02 16.15 1.01 16.91
2.72 1.49 2.23 1.70 1.73 2.19 1.47 2.81 1.34 3.42 1.72 2.19 1.44 2.90 1.16 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.38 1.32 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
1.82 2.00
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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