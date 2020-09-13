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Балтика
 
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Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.5
2. Альшин Ильнур 3 0.38
3. Казаев Ян 2 0.25
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климов Игорь 2 0.25
2. Котов Павел 2 0.25
3. Максименко Артём 2 0.25
4. Стефанович Илья 2 0.25
5. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.13
6. Галоян Артур 1 0.13
7. Малания Диего 1 (1) 0.13

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Макарчук Артём 4 0
2. Тишкин Максим 3 0
3. Кашчелан Младен 3 0
4. Мещанинов Артём 3 0
5. Чочиев Алан 2 0
6. Альшин Ильнур 2 0
7. Маклаков Иван 2 0
8. Дудиев Аслан 0 1
9. Маркин Михаил 1 0
10. Казаев Ян 1 0
11. Демьянов Виктор 1 0
12. Аллеф де Андраде 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Котов Павел 4 0
2. Майга Мамаду 4 0
3. Ботака-Иобома Эрвинг 2 1
4. Осипов Александр 2 0
5. Галоян Артур 2 0
6. Фищенко Руслан 2 0
7. Кирсанов Никита 1 0
8. Максименко Артём 1 0
9. Стефанович Илья 1 0
10. Баев Алексей 1 0
11. Вакулич Алексей 1 0
12. Михайлов Александр 1 0
13. Макаров Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1)
 Велес Москва 45.45% (5) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика
Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика
Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва

Последние игры между собой

Балтика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва 4:1 Балтика Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:1 Заявка 9 7 2 0 14 - 3 23
2. Балтика Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
3. Нефтехимик 0:1 Заявка 9 5 2 2 11 - 3 17
4. Спартак-2 1:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 7 16
5. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
6. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
7. Нижний Новгород Заявка 9 5 1 3 8 - 7 16
8. Торпедо Москва 1:1 Заявка 9 4 4 1 18 - 8 16
9. Текстильщик Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
10. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 11 - 11 15
11. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 0 4 14 - 14 15
12. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
14. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
15. Чайка Заявка 9 3 3 3 9 - 12 12
16. Волгарь Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
17. Акрон Заявка 9 2 1 6 4 - 10 7
18. Факел Заявка 9 2 1 6 5 - 11 7
19. Чертаново Заявка 9 2 0 7 5 - 13 6
20. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Томь Заявка 9 0 2 7 2 - 13 2
22. Иртыш Омск Заявка 9 0 1 8 4 - 18 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 156
    Балтика 82.1% (128)
    X 13.5% (21)
    Велес Москва 4.5% (7)
    Все прогнозы
    1.7 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Велес Москва
    1.60
    4.35
    6.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Балтика - Велес Москва

    Исход игры
    Балтика
    82.1% (128)
    Ничья
    13.5% (21)
    Велес Москва
    4.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.71% (66)
    Меньше
    56.29% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    54.97% (83)
    Нет
    45.03% (68)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    34% (53)
    1:0 Балтика
    26.9% (42)
    2:0 Балтика
    15.4% (24)
    1:1 Ничья
    10.9% (17)
    3:1 Балтика
    3.2% (5)
    1:2 Велес Москва
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    1:3 Велес Москва
    1.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.50 4.35 6.00
    1.60 3.66 5.85

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.00 1.06 7.50 1.09 3.15 1.36 2.40 1.57 1.78 2.12 1.40 2.95 1.28 3.68 1.11 6.60 1.09 6.65 1.02 14.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.71 1.45 1.80 1.99 1.38 2.99 1.13 5.30 1.09 7.00
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