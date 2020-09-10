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Балтика
 
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Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.5
2. Альшин Ильнур 3 0.38
3. Казаев Ян 2 0.25
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климов Игорь 2 0.25
2. Котов Павел 2 0.25
3. Максименко Артём 2 0.25
4. Стефанович Илья 2 0.25
5. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.13
6. Галоян Артур 1 0.13
7. Малания Диего 1 (1) 0.13

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Макарчук Артём 4 0
2. Тишкин Максим 3 0
3. Кашчелан Младен 3 0
4. Мещанинов Артём 3 0
5. Чочиев Алан 2 0
6. Альшин Ильнур 2 0
7. Маклаков Иван 2 0
8. Дудиев Аслан 0 1
9. Маркин Михаил 1 0
10. Казаев Ян 1 0
11. Демьянов Виктор 1 0
12. Аллеф де Андраде 1 0
Велес Москва
# Игрок      
1. Котов Павел 4 0
2. Майга Мамаду 4 0
3. Ботака-Иобома Эрвинг 2 1
4. Осипов Александр 2 0
5. Галоян Артур 2 0
6. Фищенко Руслан 2 0
7. Кирсанов Никита 1 0
8. Максименко Артём 1 0
9. Стефанович Илья 1 0
10. Баев Алексей 1 0
11. Вакулич Алексей 1 0
12. Михайлов Александр 1 0
13. Макаров Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1)
 Велес Москва 45.45% (5) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика
Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика
Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва

Последние игры между собой

Балтика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва 4:1 Балтика Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Нефтехимик Заявка 8 5 2 1 11 - 2 17
3. Балтика Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
5. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 12 - 10 15
6. Торпедо Москва Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 11 - 11 15
8. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 11 - 7 13
11. Нижний Новгород Заявка 8 4 1 3 7 - 7 13
12. Текстильщик Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
13. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
14. Краснодар-2 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
15. Чайка Заявка 8 2 3 3 7 - 12 9
16. Акрон Заявка 8 2 1 5 4 - 8 7
17. Факел Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
18. Чертаново Заявка 8 2 0 6 5 - 12 6
19. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
20. Волгарь Заявка 8 1 1 6 7 - 11 4
21. Томь Заявка 8 0 2 6 2 - 11 2
22. Иртыш Омск Заявка 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Балтика 73.4% (47)
    X 21.9% (14)
    Велес Москва 4.7% (3)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Балтика - Велес Москва

    Исход игры
    Балтика
    73.4% (47)
    Ничья
    21.9% (14)
    Велес Москва
    4.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.71% (24)
    Меньше
    61.29% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    58.06% (36)
    Нет
    41.94% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    31.3% (20)
    1:0 Балтика
    28.1% (18)
    1:1 Ничья
    18.8% (12)
    2:0 Балтика
    9.4% (6)
    0:1 Велес Москва
    3.1% (2)
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