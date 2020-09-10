Балтика
Позже
Велес Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|0.5
|2.
|Альшин Ильнур
|3
|0.38
|3.
|Казаев Ян
|2
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климов Игорь
|2
|0.25
|2.
|Котов Павел
|2
|0.25
|3.
|Максименко Артём
|2
|0.25
|4.
|Стефанович Илья
|2
|0.25
|5.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.13
|6.
|Галоян Артур
|1
|0.13
|7.
|Малания Диего
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макарчук Артём
|4
|0
|2.
|Тишкин Максим
|3
|0
|3.
|Кашчелан Младен
|3
|0
|4.
|Мещанинов Артём
|3
|0
|5.
|Чочиев Алан
|2
|0
|6.
|Альшин Ильнур
|2
|0
|7.
|Маклаков Иван
|2
|0
|8.
|Дудиев Аслан
|0
|1
|9.
|Маркин Михаил
|1
|0
|10.
|Казаев Ян
|1
|0
|11.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|12.
|Аллеф де Андраде
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Котов Павел
|4
|0
|2.
|Майга Мамаду
|4
|0
|3.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|1
|4.
|Осипов Александр
|2
|0
|5.
|Галоян Артур
|2
|0
|6.
|Фищенко Руслан
|2
|0
|7.
|Кирсанов Никита
|1
|0
|8.
|Максименко Артём
|1
|0
|9.
|Стефанович Илья
|1
|0
|10.
|Баев Алексей
|1
|0
|11.
|Вакулич Алексей
|1
|0
|12.
|Михайлов Александр
|1
|0
|13.
|Макаров Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Велес Москва
|45.45% (5)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +10 =6 -4Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика
Торпедо Москва 1:1 Балтика Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск
Велес Москва Последние 20 матчей: +14 =5 -1Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика
Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва
Последние игры между собой
Балтика: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 2
|17
|3.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 10
|15
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 7
|15
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 11
|15
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|13.
|Динамо Брянск
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|5 - 8
|12
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Чайка
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|16.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|17.
|Факел
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|18.
|Чертаново
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|19.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|20.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 11
|4
|21.
|Томь
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 11
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
Прогнозы на матч Балтика - Велес Москва
Исход игры
Балтика
73.4% (47)
Ничья
21.9% (14)
Велес Москва
4.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (24)
Меньше
61.29% (38)
Обе команды забьют
Да
58.06% (36)
Нет
41.94% (26)
Популярный счёт
2:1 Балтика
31.3% (20)
1:0 Балтика
28.1% (18)
1:1 Ничья
18.8% (12)
2:0 Балтика
9.4% (6)
0:1 Велес Москва
3.1% (2)
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