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Крылья Советов
 
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Томь

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 4 0.5
2. Голенков Егор 2 0.25
3. Гацкан Александр 1 0.13
4. Сергеев Иван 1 0.13
5. Солдатенков Александр 1 0.13
6. Ежов Роман 1 0.13
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долгов Павел 1 0.13
2. Визнович Илья 1 0.13

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Божин Сергей 3 0
2. Сарвели Владислав 3 0
3. Гацкан Александр 1 1
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Ежов Роман 2 0
7. Фролов Евгений 1 0
8. Полуяхтов Владимир 1 0
9. Зеффан Мехди 1 0
10. Голенков Егор 1 0
11. Пруцев Данил 1 0
Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 4 0
2. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
3. Талалай Денис 3 0
4. Бычков Андрей 1 1
5. Бугриёв Сергей 1 1
6. Шалаев Олег 2 0
7. Каменщиков Дмитрий 2 0
8. Текучёв Андрей 2 0
9. Поярков Денис 1 0
10. Ахъядов Апти 1 0
11. Киреенко Павел 1 0
12. Каленкович Виталий 1 0
13. Долгов Павел 1 0
14. Белов Антон 1 0
15. Синяк Антон 1 0
16. Дмитриев Максим II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Томь 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск
Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург
Томь Последние 20 матчей: + = -
Томь 0:2 Текстильщик Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород
Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь Енисей 3:0 Томь Текстильщик 0:2 Томь Авангард Курск 3:2 Томь

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Томь: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Крылья Советов 3:3 Томь Кубок ФНЛ Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Томь 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Томь Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:3 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Томь Премьер-лига Томь 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 0:4 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Нефтехимик Заявка 8 5 2 1 11 - 2 17
3. Балтика Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
5. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 12 - 10 15
6. Торпедо Москва Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 11 - 11 15
8. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 11 - 7 13
11. Нижний Новгород Заявка 8 4 1 3 7 - 7 13
12. Текстильщик Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
13. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
14. Краснодар-2 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
15. Чайка Заявка 8 2 3 3 7 - 12 9
16. Акрон Заявка 8 2 1 5 4 - 8 7
17. Факел Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
18. Чертаново Заявка 8 2 0 6 5 - 12 6
19. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
20. Волгарь Заявка 8 1 1 6 7 - 11 4
21. Томь Заявка 8 0 2 6 2 - 11 2
22. Иртыш Омск Заявка 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 155
    Крылья Советов 94.8% (147)
    X 2.6% (4)
    Томь 2.6% (4)
    Все прогнозы
    1.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Томь
    1.20
    8.03
    27.77
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Томь

    Исход игры
    Крылья Советов
    94.8% (147)
    Ничья
    2.6% (4)
    Томь
    2.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.11% (49)
    Меньше
    66.89% (99)
    Обе команды забьют
    Да
    24.32% (36)
    Нет
    75.68% (112)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    44.5% (69)
    1:0 Крылья Советов
    16.1% (25)
    2:1 Крылья Советов
    12.9% (20)
    3:0 Крылья Советов
    8.4% (13)
    3:1 Крылья Советов
    5.8% (9)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    4:0 Крылья Советов
    1.9% (3)
    0:1 Томь
    1.3% (2)
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    Где смотреть матч Крылья Советов - Томь онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.20 6.00 18.50
    1.15 6.60 28.00
    1.18 6.35 18.75
    1.13 8.03 27.77

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 9.10 1.04 3.70 1.25 2.90 1.38 2.08 1.70 1.96 1.79 1.75 2.00 1.55 2.37 1.36 2.95 1.16 4.80 1.13 5.50 1.04 9.70 1.03 10.50
    9.40 1.02 8.40 1.04 3.62 1.26 2.86 1.41 2.01 1.87 1.56 2.40 1.37 2.94 1.15 4.65 1.11 5.30 1.02 9.20
    3.73 1.28 2.93 1.41 2.32 1.62 2.01 1.83 1.77 2.07 1.54 2.50 1.45 2.74 1.35 3.19 1.14 5.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.96 1.79 1.41 2.65 1.14 5.20
    2.99 1.38 1.99 1.80 1.46 2.68 1.15 5.30 1.10 6.50
    3.11 1.38 2.57 1.52 2.01 1.83 1.61 2.33 1.44 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15
    4.10 1.23 2.86 1.41 1.76 2.04 1.33 3.26 1.22 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Букмекер Да Нет
    8.40 1.04
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.11
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