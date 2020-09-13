Крылья Советов
Позже
Томь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|4
|0.5
|2.
|Голенков Егор
|2
|0.25
|3.
|Гацкан Александр
|1
|0.13
|4.
|Сергеев Иван
|1
|0.13
|5.
|Солдатенков Александр
|1
|0.13
|6.
|Ежов Роман
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долгов Павел
|1
|0.13
|2.
|Визнович Илья
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Божин Сергей
|3
|0
|2.
|Сарвели Владислав
|3
|0
|3.
|Гацкан Александр
|1
|1
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Ежов Роман
|2
|0
|7.
|Фролов Евгений
|1
|0
|8.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|9.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|10.
|Голенков Егор
|1
|0
|11.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зуев Илья
|4
|0
|2.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|3.
|Талалай Денис
|3
|0
|4.
|Бычков Андрей
|1
|1
|5.
|Бугриёв Сергей
|1
|1
|6.
|Шалаев Олег
|2
|0
|7.
|Каменщиков Дмитрий
|2
|0
|8.
|Текучёв Андрей
|2
|0
|9.
|Поярков Денис
|1
|0
|10.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|11.
|Киреенко Павел
|1
|0
|12.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|13.
|Долгов Павел
|1
|0
|14.
|Белов Антон
|1
|0
|15.
|Синяк Антон
|1
|0
|16.
|Дмитриев Максим II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|Томь
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск
Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург
Томь Последние 20 матчей: + = -Томь 0:2 Текстильщик Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород
Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь Енисей 3:0 Томь Текстильщик 0:2 Томь Авангард Курск 3:2 Томь
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Томь: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига Томь 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Томь Премьер-лига Томь 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Томь Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:3 Томь Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Томь Премьер-лига Томь 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Томь 0:4 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Томь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 2
|17
|3.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 10
|15
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 7
|15
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 11
|15
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|13.
|Динамо Брянск
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|5 - 8
|12
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Чайка
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|16.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|17.
|Факел
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|18.
|Чертаново
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|19.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|20.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 11
|4
|21.
|Томь
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 11
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
Прогнозы на матч Крылья Советов - Томь
Исход игры
Крылья Советов
94.8% (147)
Ничья
2.6% (4)
Томь
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.11% (49)
Меньше
66.89% (99)
Обе команды забьют
Да
24.32% (36)
Нет
75.68% (112)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
44.5% (69)
1:0 Крылья Советов
16.1% (25)
2:1 Крылья Советов
12.9% (20)
3:0 Крылья Советов
8.4% (13)
3:1 Крылья Советов
5.8% (9)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Крылья Советов
1.9% (3)
0:1 Томь
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|9.10
|1.04
|3.70
|1.25
|2.90
|1.38
|2.08
|1.70
|1.96
|1.79
|1.75
|2.00
|1.55
|2.37
|—
|—
|1.36
|2.95
|1.16
|4.80
|1.13
|5.50
|1.04
|9.70
|1.03
|10.50
|9.40
|1.02
|8.40
|1.04
|3.62
|1.26
|2.86
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.87
|—
|—
|1.56
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.94
|1.15
|4.65
|1.11
|5.30
|1.02
|9.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.73
|1.28
|2.93
|1.41
|2.32
|1.62
|2.01
|1.83
|1.77
|2.07
|1.54
|2.50
|1.45
|2.74
|1.35
|3.19
|—
|—
|1.14
|5.94
|—
|—
|—
|—