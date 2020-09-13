Торпедо Москва
Позже
Оренбург
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
-
24 Лях АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ткачук ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаПолузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лебеденко Игорь
|3 (2)
|0.38
|2.
|Берковский Илья
|3
|0.38
|3.
|Адаев Владислав
|2
|0.25
|4.
|Кертанов Константин
|2
|0.25
|5.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.25
|6.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.13
|7.
|Шоркин Максим
|1
|0.13
|8.
|Прошляков Данила
|1
|0.13
|9.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.13
|10.
|Калмыков Амур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|2
|0.25
|2.
|Эктов Александр
|2
|0.25
|3.
|Фамейе Джоэль
|2
|0.25
|4.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.25
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.13
|6.
|Чуканов Андреа
|1
|0.13
|7.
|Козлов Савелий
|1
|0.13
|8.
|Прудников Николай
|1
|0.13
|9.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магаль Руслан
|3
|0
|2.
|Рязанцев Александр
|2
|0
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|4.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|5.
|Лях Андрей
|2
|0
|6.
|Шоркин Максим
|2
|0
|7.
|Берковский Илья
|2
|0
|8.
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|9.
|Елисеев Александр
|1
|0
|10.
|Кертанов Константин
|1
|0
|11.
|Адаев Владислав
|1
|0
|12.
|Калмыков Амур
|1
|0
|13.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|2.
|Малых Андрей
|3
|0
|3.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|4.
|Козлов Савелий
|3
|0
|5.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|6.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|7.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|10.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|11.
|Миронов Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
|Оренбург
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник
Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания
Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 2
|17
|3.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|6.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 7
|15
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 11
|15
|9.
|СКА-Хабаровск
|2:4 Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|11.
|Краснодар-2
|4:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|13.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|5 - 8
|12
|15.
|Чайка
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|16.
|Акрон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 10
|7
|17.
|Факел
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 11
|7
|18.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|19.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|20.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|21.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|22.
|Томь
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 13
|2
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Оренбург
Исход игры
Торпедо Москва
39.2% (62)
Ничья
42.4% (67)
Оренбург
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (65)
Меньше
57.52% (88)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (57)
2:1 Торпедо Москва
21.5% (34)
1:2 Оренбург
10.8% (17)
1:0 Торпедо Москва
9.5% (15)
2:2 Ничья
5.1% (8)
0:1 Оренбург
4.4% (7)
2:0 Торпедо Москва
4.4% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.00
|1.04
|7.70
|1.06
|3.25
|1.32
|2.45
|1.51
|2.04
|1.73
|1.79
|1.99
|—
|—
|1.42
|2.80
|1.28
|3.40
|1.13
|5.80
|1.10
|6.50
|1.02
|11.00
|9.60
|1.05
|8.10
|1.08
|3.45
|1.31
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.86
|2.02
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.31
|3.45
|1.13
|6.00
|1.10
|6.80
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|3.48
|1.31
|2.65
|1.49
|2.12
|1.74
|1.85
|1.99
|1.64
|2.28
|1.44
|2.81
|1.30
|3.53
|—
|—
|1.10
|7.20
|—
|—