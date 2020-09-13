  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Торпедо Москва
 
Позже
Оренбург
Торпедо Москва
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 3 (2) 0.38
2. Берковский Илья 3 0.38
3. Адаев Владислав 2 0.25
4. Кертанов Константин 2 0.25
5. Гордюшенко Астемир 2 0.25
6. Нетфуллин Равиль 1 0.13
7. Шоркин Максим 1 0.13
8. Прошляков Данила 1 0.13
9. Магаль Руслан 1 (1) 0.13
10. Калмыков Амур 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 2 0.25
2. Эктов Александр 2 0.25
3. Фамейе Джоэль 2 0.25
4. Кулишев Артём 2 (1) 0.25
5. Козлов Андрей 1 0.13
6. Чуканов Андреа 1 0.13
7. Козлов Савелий 1 0.13
8. Прудников Николай 1 0.13
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.13

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Магаль Руслан 3 0
2. Рязанцев Александр 2 0
3. Самсонов Артём Владимирович 2 0
4. Шустиков Сергей 2 0
5. Лях Андрей 2 0
6. Шоркин Максим 2 0
7. Берковский Илья 2 0
8. Лебеденко Игорь 1 0
9. Елисеев Александр 1 0
10. Кертанов Константин 1 0
11. Адаев Владислав 1 0
12. Калмыков Амур 1 0
13. Евдокимов Андрей 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 4 0
2. Малых Андрей 3 0
3. Аюпов Тимур 3 0
4. Козлов Савелий 3 0
5. Сиваков Михаил 1 1
6. Скворцов Алексей 2 0
7. Фамейе Джоэль 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Капленко Кирилл 1 0
11. Миронов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4)
 Оренбург 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник
Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания
Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург 0:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Нефтехимик Заявка 8 5 2 1 11 - 2 17
3. Балтика Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
5. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
6. Нижний Новгород 1:0 Заявка 9 5 1 3 8 - 7 16
7. Торпедо Москва Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
8. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 11 - 11 15
9. СКА-Хабаровск 2:4 Заявка 9 5 0 4 14 - 14 15
10. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
11. Краснодар-2 4:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
12. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
13. Текстильщик 0:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
14. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
15. Чайка Заявка 9 3 3 3 9 - 12 12
16. Акрон Заявка 9 2 1 6 4 - 10 7
17. Факел 0:1 Заявка 9 2 1 6 5 - 11 7
18. Чертаново 0:0 Заявка 9 2 1 6 5 - 12 7
19. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
20. Волгарь 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
21. Иртыш Омск 1:0 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
22. Томь Заявка 9 0 2 7 2 - 13 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 9-го утра первенства ФНЛ, в котором "Торпедо" сыграет с "Оренбургом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 158
Торпедо Москва 39.2% (62)
X 42.4% (67)
Оренбург 18.4% (29)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Оренбург
2.35
3.30
3.26
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Торпедо Москва - Оренбург

Исход игры
Торпедо Москва
39.2% (62)
Ничья
42.4% (67)
Оренбург
18.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (65)
Меньше
57.52% (88)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (57)
2:1 Торпедо Москва
21.5% (34)
1:2 Оренбург
10.8% (17)
1:0 Торпедо Москва
9.5% (15)
2:2 Ничья
5.1% (8)
0:1 Оренбург
4.4% (7)
2:0 Торпедо Москва
4.4% (7)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Торпедо Москва - Оренбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.30 3.10
2.30 3.30 2.90
2.27 3.30 3.18
2.32 3.26 3.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.04 7.70 1.06 3.25 1.32 2.45 1.51 2.04 1.73 1.79 1.99 1.42 2.80 1.28 3.40 1.13 5.80 1.10 6.50 1.02 11.00
9.60 1.05 8.10 1.08 3.45 1.31 2.56 1.51 1.86 2.02 1.44 2.77 1.31 3.45 1.13 6.00 1.10 6.80 1.02 13.00
3.48 1.31 2.65 1.49 2.12 1.74 1.85 1.99 1.64 2.28 1.44 2.81 1.30 3.53 1.10 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.81 1.93 1.37 2.85 1.11 6.10
2.86 1.41 1.88 1.90 1.41 2.86 1.12 6.05 1.08 7.40
3.03 1.39 2.49 1.55 1.94 1.89 1.57 2.43 1.41 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.65 2.17 1.28 3.65
3.86 1.25 2.58 1.49 1.66 2.19 1.26 3.78 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный