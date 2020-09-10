Торпедо Москва
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лебеденко Игорь
|3 (2)
|0.38
|2.
|Берковский Илья
|3
|0.38
|3.
|Адаев Владислав
|2
|0.25
|4.
|Кертанов Константин
|2
|0.25
|5.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.25
|6.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.13
|7.
|Шоркин Максим
|1
|0.13
|8.
|Прошляков Данила
|1
|0.13
|9.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.13
|10.
|Калмыков Амур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|2
|0.25
|2.
|Эктов Александр
|2
|0.25
|3.
|Фамейе Джоэль
|2
|0.25
|4.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.25
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.13
|6.
|Чуканов Андреа
|1
|0.13
|7.
|Козлов Савелий
|1
|0.13
|8.
|Прудников Николай
|1
|0.13
|9.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магаль Руслан
|3
|0
|2.
|Рязанцев Александр
|2
|0
|3.
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0
|4.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|5.
|Лях Андрей
|2
|0
|6.
|Шоркин Максим
|2
|0
|7.
|Берковский Илья
|2
|0
|8.
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|9.
|Елисеев Александр
|1
|0
|10.
|Кертанов Константин
|1
|0
|11.
|Адаев Владислав
|1
|0
|12.
|Калмыков Амур
|1
|0
|13.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|2.
|Малых Андрей
|3
|0
|3.
|Аюпов Тимур
|3
|0
|4.
|Козлов Савелий
|3
|0
|5.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|6.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|7.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|10.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|11.
|Миронов Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
|Оренбург
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник
Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания
Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 2
|17
|3.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 10
|15
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 7
|15
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 11
|15
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|13.
|Динамо Брянск
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|5 - 8
|12
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Чайка
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|16.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|17.
|Факел
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|18.
|Чертаново
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|19.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|20.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 11
|4
|21.
|Томь
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 11
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Оренбург
Исход игры
Торпедо Москва
42.6% (29)
Ничья
33.8% (23)
Оренбург
23.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (37)
Меньше
44.78% (30)
Обе команды забьют
Да
77.61% (52)
Нет
22.39% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (17)
2:1 Торпедо Москва
23.5% (16)
1:2 Оренбург
16.2% (11)
2:2 Ничья
8.8% (6)
1:0 Торпедо Москва
8.8% (6)
0:1 Оренбург
5.9% (4)
2:0 Торпедо Москва
4.4% (3)
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