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Торпедо Москва
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 3 (2) 0.38
2. Берковский Илья 3 0.38
3. Адаев Владислав 2 0.25
4. Кертанов Константин 2 0.25
5. Гордюшенко Астемир 2 0.25
6. Нетфуллин Равиль 1 0.13
7. Шоркин Максим 1 0.13
8. Прошляков Данила 1 0.13
9. Магаль Руслан 1 (1) 0.13
10. Калмыков Амур 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 2 0.25
2. Эктов Александр 2 0.25
3. Фамейе Джоэль 2 0.25
4. Кулишев Артём 2 (1) 0.25
5. Козлов Андрей 1 0.13
6. Чуканов Андреа 1 0.13
7. Козлов Савелий 1 0.13
8. Прудников Николай 1 0.13
9. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.13

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Магаль Руслан 3 0
2. Рязанцев Александр 2 0
3. Самсонов Артём Владимирович 2 0
4. Шустиков Сергей 2 0
5. Лях Андрей 2 0
6. Шоркин Максим 2 0
7. Берковский Илья 2 0
8. Лебеденко Игорь 1 0
9. Елисеев Александр 1 0
10. Кертанов Константин 1 0
11. Адаев Владислав 1 0
12. Калмыков Амур 1 0
13. Евдокимов Андрей 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 4 0
2. Малых Андрей 3 0
3. Аюпов Тимур 3 0
4. Козлов Савелий 3 0
5. Сиваков Михаил 1 1
6. Скворцов Алексей 2 0
7. Фамейе Джоэль 2 0
8. Ткачук Денис 1 0
9. Шкофлек Жига 1 0
10. Капленко Кирилл 1 0
11. Миронов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4)
 Оренбург 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник
Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания
Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Оренбург 0:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Нефтехимик Заявка 8 5 2 1 11 - 2 17
3. Балтика Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Алания Заявка 9 5 1 3 17 - 10 16
5. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 12 - 10 15
6. Торпедо Москва Заявка 8 4 3 1 17 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 11 - 11 15
8. Енисей Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Спартак-2 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 11 - 7 13
11. Нижний Новгород Заявка 8 4 1 3 7 - 7 13
12. Текстильщик Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
13. Динамо Брянск Заявка 8 4 0 4 5 - 8 12
14. Краснодар-2 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
15. Чайка Заявка 8 2 3 3 7 - 12 9
16. Акрон Заявка 8 2 1 5 4 - 8 7
17. Факел Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
18. Чертаново Заявка 8 2 0 6 5 - 12 6
19. Шинник Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
20. Волгарь Заявка 8 1 1 6 7 - 11 4
21. Томь Заявка 8 0 2 6 2 - 11 2
22. Иртыш Омск Заявка 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 68
    Торпедо Москва 42.6% (29)
    X 33.8% (23)
    Оренбург 23.5% (16)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Оренбург

    Исход игры
    Торпедо Москва
    42.6% (29)
    Ничья
    33.8% (23)
    Оренбург
    23.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.22% (37)
    Меньше
    44.78% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    77.61% (52)
    Нет
    22.39% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (17)
    2:1 Торпедо Москва
    23.5% (16)
    1:2 Оренбург
    16.2% (11)
    2:2 Ничья
    8.8% (6)
    1:0 Торпедо Москва
    8.8% (6)
    0:1 Оренбург
    5.9% (4)
    2:0 Торпедо Москва
    4.4% (3)
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