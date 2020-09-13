  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Хорсенс
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Раннерс
0'
9' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
30' Желтая карточка
Марксен Эрик
50' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
52'
1
Делач
Матей
12
Rune
Frantsen
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
10
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
79
Jannik
Pohl
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
6
Рёмер
Андре
14
Лауэнборг
Фредерик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
9
Emil
Riis
Jakobsen
Хорсенс
4-4-1-1
Раннерс
4-4-2

Ход матча

9'
 
Vito Hammershoej-Mistrati
30'
 
Марксен Эрик
46'
 
Камара Аль-Хаджи
Эгхо Марвин
50'
Брок-Мадсен Николай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Брок-Мадсен Николай 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Марксен Эрик 1 0
2. Vito Hammershoej-Mistrati 1 0

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс
Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус
Раннерс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг
Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Раннерс 0:3 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хорсенс Суперлига Дании
Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Кубок Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 2:3 Раннерс Кубок Раннерс 1:0 Хорсенс Кубок Раннерс 0:0 Хорсенс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Раннерс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Люнгбю 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хорсенс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ольборг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вайле 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Раннерс
3.60
3.45
2.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хорсенс 0:0 Раннерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.45 2.95 2.35
3.60 2.55 2.45
3.12 3.45 2.25
2.81 3.39 2.39
3.46 2.70 2.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.20 8.20 1.06 1.82 1.92 2.75 1.49 2.12 1.72 1.25 3.75 1.69 2.17 1.44 2.60 1.05 8.50 1.12 5.60 1.02 11.00 1.02 11.50 1.01 12.60
10.50 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.72 1.47 1.89 2.01 1.46 2.76 1.32 3.45 1.15 5.70 1.12 6.55 1.03 13.50
3.40 1.28 2.66 1.43 1.88 1.84 1.50 2.45 1.34 3.04
4.55 1.22 3.18 1.38 2.24 1.69 1.87 2.01 1.62 2.38 1.37 3.20 1.61 2.40 1.24 4.28 1.59 2.45 1.49 2.72 1.15 5.97 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 1.90 1.90 1.03 10.00 1.11 5.90 1.03 10.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 6.95
2.85 1.38 1.94 1.79 1.43 2.66
1.42 2.98 1.24 4.30 1.42 2.97 1.29 3.77 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.29 3.60 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
1.72 2.03
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный