Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Удар от ворот произведет Раннерс

50' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Хорсенс

47' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Хорсенс

47' Плохо сыграл Брок-Мадсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

46' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Удар от ворот произведет Хорсенс

42' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Раннерс

41' Ханссон Халлюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Плохо сыграл Эгхо Марвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Малте Килерих Хансен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Малте Килерих Хансен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Раннерс

36' Ламб Микаэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Хорошую попытку сделал Эгхо Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Игрок команды Раннерс сделал подножку сопернику.

33' Удар от ворот произведет Раннерс

33' Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

32' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Судья подбегает и показывает Марксен Эрик из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.

28' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

27' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Каллесеэ Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Раннерс

20' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Янник Поль из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Удар от ворот произведет Раннерс

18' Лука Прип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Отличные скиллы показывает Йонас Торсен , обводя своих соперников

17' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Хорсенс

14' Матч возобновлен

10' Делач Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Вито Хаммершой-Мистрати совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

8' Ох, нехорошо это выглядит. Ламб Микаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Хорсенс

5' О, нет. Из многообещающей позиции Греве Матиас из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

5' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хорсенс начинает с центра поля