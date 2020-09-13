Хорсенс
0:3
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 1216
Раннерс
9' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
29' Желтая карточкаМарксен Эрик
50' Желтая карточкаБрок-Мадсен Николай
59' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
0:1
73' ГолПисингер Симон
75' Undefined phrase: football_event_Bjarke Jacobsen
77' Красная карточкаBjarke Jacobsen
0:2
78' ГолEmil Riis Jakobsen
0:3
90' ГолEmil Riis Jakobsen
79
Jannik
Pohl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Буус ЯкобЗащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jonas DakirВратарь
- Нападающий
-
36 Karl Leth
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
29'
59'
73'
0:1
75'
77'
78'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emil Riis Jakobsen
|2
|2
|2.
|Писингер Симон
|1
|1
|3.
|Рёмер Андре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|0
|1
|2.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марксен Эрик
|1
|0
|2.
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|3.
|Vito Hammershoej-Mistrati
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс
Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус
Раннерс Последние 20 матчей: + = -Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг
Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Кубок Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 2:3 Раннерс Кубок Раннерс 1:0 Хорсенс Кубок Раннерс 0:0 Хорсенс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вайле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.05
|1.72
|—
|—
|8.20
|1.06
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|2.75
|1.49
|2.12
|1.72
|1.02
|11.00
|1.69
|2.17
|1.44
|2.60
|1.03
|10.00
|1.12
|5.60
|1.02
|11.00
|1.02
|11.50
|1.01
|12.60
|10.50
|1.05
|—
|—
|8.90
|1.07
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.32
|3.45
|1.15
|5.70
|1.12
|6.55
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.66
|1.43
|—
|—
|1.88
|1.84
|—
|—
|1.50
|2.45
|1.34
|3.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.40
|2.54
|1.55
|2.02
|1.86
|1.63
|2.35
|1.73
|2.18
|1.46
|2.83
|1.37
|3.20
|1.61
|2.40
|1.10
|7.52
|1.59
|2.45
|1.49
|2.72
|1.15
|5.97
|—
|—
|1.12
|6.86
|—
|—
|—
|—