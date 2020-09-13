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Хорсенс
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 1216
Раннерс
0'
9' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
29' Желтая карточка
Марксен Эрик
50' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
59' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
0:1
73' Гол
Писингер Симон
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Bjarke Jacobsen
77' Красная карточка
Bjarke Jacobsen
0:2
78' Гол
Emil Riis Jakobsen
0:3
90' Гол
Emil Riis Jakobsen
90'+5
1
Делач
Матей
12
Rune
Frantsen
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
10
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
79
Jannik
Pohl
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
20
Vito
Hammershoej-Mistrati
6
Рёмер
Андре
14
Лауэнборг
Фредерик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
9
Emil
Riis
Jakobsen
Хорсенс
4-4-1-1
Раннерс
4-4-2

Ход матча

9'
 
Vito Hammershoej-Mistrati
29'
 
Марксен Эрик
46'
 
Камара Аль-Хаджи
Эгхо Марвин
50'
Брок-Мадсен Николай
 
59'
 
Каллесеэ Миккель
69'
Casper Tengstedt
Jannik Pohl
 
73'
0:1
Писингер Симон
75'
Bjarke Jacobsen
 
77'
Bjarke Jacobsen
 
78'
0:2
Emil Riis Jakobsen
82'
Геммер Йонас
Jonas Thorsen
 
82'
Буус Якоб
Rune Frantsen
 
83'
 
Tobias Klysner
Греве Матиас
87'
 
Matti Lund Nielsen II
Лауэнборг Фредерик
87'
Lirim Qamili
Louka Andreasen
 
88'
Magnus Jensen
Malte Kiilerich Hansen
 
90'
0:3
Emil Riis Jakobsen
(Рёмер Андре)
90'
 
Simon Graves
Emil Riis Jakobsen
90'
 
Karl Leth
Vito Hammershoej-Mistrati

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emil Riis Jakobsen 2 2
2. Писингер Симон 1 1
3. Рёмер Андре 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 1
2. Брок-Мадсен Николай 1 0
Раннерс
# Игрок      
1. Марксен Эрик 1 0
2. Каллесеэ Миккель 1 0
3. Vito Hammershoej-Mistrati 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 0 0 0 0 0 0
 Раннерс 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс
Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:2 Раннерс Хорсенс 1:2 Орхус
Раннерс Последние 20 матчей: + = -
Вайле 1:0 Раннерс Ольборг 4:3 Раннерс Гамбург 1:2 Раннерс Раннерс 5:1 Виборг
Раннерс 2:1 Хельсингёр Раннерс 2:1 Хельсингор Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Раннерс 3:1 Эсбьерг Хобро 2:3 Раннерс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Раннерс 4:0 Хобро Эсбьерг 4:2 Раннерс Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 0:1 Хобро Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 2:1 Веннсюссель Раннерс 0:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Раннерс 0:3 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хорсенс Суперлига Дании
Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Раннерс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Раннерс 5:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Раннерс Кубок Хорсенс 1:0 Раннерс Суперлига Дании Хорсенс 2:3 Раннерс Кубок Раннерс 1:0 Хорсенс Кубок Раннерс 0:0 Хорсенс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Люнгбю 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ольборг 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вайле 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
4.05 1.76 3.80
3.12 3.45 2.25
2.81 3.39 2.39
27.58 5.79 1.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.05 1.72 8.20 1.06 1.20 4.20 2.75 1.49 2.12 1.72 1.02 11.00 1.69 2.17 1.44 2.60 1.03 10.00 1.12 5.60 1.02 11.00 1.02 11.50 1.01 12.60
10.50 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.72 1.47 1.89 2.01 1.46 2.76 1.32 3.45 1.15 5.70 1.12 6.55 1.03 13.50
3.40 1.28 2.66 1.43 1.88 1.84 1.50 2.45 1.34 3.04
3.06 1.40 2.54 1.55 2.02 1.86 1.63 2.35 1.73 2.18 1.46 2.83 1.37 3.20 1.61 2.40 1.10 7.52 1.59 2.45 1.49 2.72 1.15 5.97 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 1.90 1.90 1.03 10.00 1.11 5.90 1.03 10.00
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 6.95
2.85 1.38 1.94 1.79 1.43 2.66
1.42 2.98 1.24 4.30 1.42 2.97 1.29 3.77 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.29 3.60 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
1.72 2.03
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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