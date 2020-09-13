Погонь Щецин
1:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Висла Краков
0:1
3' ГолСалес Жеан Карлос
1:1
9' Гол в свои воротаКлеменз Лукаш
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
14
Дрыгас
Камил
43
Шот
Давид
10
Баша
Вуллнет
40
Йебоа
Яв
18
Чука
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
3'
9'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фронччак Адам
|1
|0.33
|2.
|Горгон Александр
|1
|0.33
|3.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|4.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блащиковский Якуб
|1
|0.33
|2.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.33
|3.
|Садлок Мацей
|0
|0
|4.
|Савич Стефан V
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|2
|0
|2.
|Фронччак Адам
|1
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баша Вуллнет
|1
|0
|2.
|Мехремич Ади
|1
|0
|3.
|Жуков Георгий
|1
|0
|4.
|Шот Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Висла Краков
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков
Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Гурник Забже
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Погонь Щецин
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Висла Краков
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.40
|1.05
|3.40
|1.28
|2.70
|1.45
|2.15
|1.70
|1.87
|1.93
|1.71
|2.14
|1.48
|2.60
|1.31
|3.25
|1.14
|5.40
|1.10
|5.90
|1.03
|10.50
|—
|—
|9.50
|1.02
|8.60
|1.04
|3.50
|1.28
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.95
|1.96
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.33
|3.20
|1.12
|5.25
|1.09
|5.85
|1.01
|10.50
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.35
|1.09
|3.15
|1.32
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.78
|1.95
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.29
|3.34
|1.12
|5.49
|1.10
|6.03
|1.03
|9.60
|1.02
|11.06