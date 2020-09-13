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Погонь Щецин
1:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Висла Краков
0'
0:1
3' Гол
Салес Жеан Карлос
1:1
9' Гол в свои ворота
Клеменз Лукаш
16'
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
61
Смолиньски
Кацпер
8
Дабровски
Дамьян
14
Дрыгас
Камил
18
Кухарчик
Михал
9
Фронччак
Адам
20
Горгон
Александр
1
Лис
Матеуш
43
Шот
Давид
5
Клеменз
Лукаш
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
10
Баша
Вуллнет
20
Жуков
Георгий
40
Йебоа
Яв
18
Чука
Виктор
33
David
Abramowicz
15
Салес
Жеан
Карлос
Погонь Щецин
4-4-2
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Салес Жеан Карлос
(Садлок Мацей)
9'
Клеменз Лукаш
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 1 0.33
2. Горгон Александр 1 0.33
3. Дрыгас Камил 0 0
4. Дабровски Дамьян 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блащиковский Якуб 1 0.33
2. Салес Жеан Карлос 1 0.33
3. Садлок Мацей 0 0
4. Савич Стефан V 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 2 0
2. Фронччак Адам 1 0
3. Дабровски Дамьян 1 0
4. Смолиньски Кацпер 1 0
5. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Баша Вуллнет 1 0
2. Мехремич Ади 1 0
3. Жуков Георгий 1 0
4. Шот Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Висла Краков 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков
Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Гурник Забже 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Погонь Щецин 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Лехия Гданьск 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Висла Краков 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Клеменз Лукаш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Jean Carlos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Висла Краков
2.26
3.62
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:1 Висла Краков онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.15 3.40 3.40
2.01 3.50 3.80
2.00 3.62 3.65
2.26 3.27 3.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.40 1.05 3.40 1.28 2.70 1.45 2.15 1.70 1.87 1.93 1.71 2.14 1.48 2.60 1.31 3.25 1.14 5.40 1.10 5.90 1.03 10.50
9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.96 1.50 2.59 1.33 3.20 1.12 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
7.12 1.07 6.35 1.09 3.15 1.32 2.45 1.50 1.78 1.95 1.42 2.70 1.29 3.34 1.12 5.49 1.10 6.03 1.03 9.60 1.02 11.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.90 1.90 1.41 2.85 1.12 5.80
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77
2.73 1.41 1.83 1.89 1.39 2.81 1.12 5.49 1.08 6.71 1.01 13.75
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.44 1.68 2.11 1.29 3.50
2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.00
1.81 1.91
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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