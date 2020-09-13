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Погонь Щецин
2:2
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
0:1
3' Гол
Салес Жеан Карлос
1:1
8' Гол в свои ворота
Клеменз Лукаш
16' Желтая карточка
Садлок Мацей
38' Желтая карточка
Смолиньски Кацпер
1:2
57' Гол
Чука Виктор
78' Желтая карточка
Горгон Александр
2:2
90' Гол
Триантафиллопулос Константинос
90'+5
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
20
Горгон
Александр
61
Смолиньски
Кацпер
14
Дрыгас
Камил
18
Кухарчик
Михал
9
Фронччак
Адам
1
Лис
Матеуш
43
Шот
Давид
5
Клеменз
Лукаш
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
10
Баша
Вуллнет
20
Жуков
Георгий
40
Йебоа
Яв
18
Чука
Виктор
33
David
Abramowicz
15
Салес
Жеан
Карлос
Погонь Щецин
4-1-4-1
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Салес Жеан Карлос
(Садлок Мацей)
8'
Клеменз Лукаш
1:1
16'
 
Садлок Мацей
38'
Смолиньски Кацпер
 
46'
 
Савич Стефан V
Клеменз Лукаш
57'
1:2
Чука Виктор
(Савич Стефан V)
64'
Журавски Мачей
Дрыгас Камил
 
64'
Бенедычак Адриан
Фронччак Адам
 
65'
 
Бечирай Фатос
Салес Жеан Карлос
65'
 
Нипзуй Давид
Йебоа Яв
68'
Ковальчик Себастьян
Кухарчик Михал
 
68'
Хостикка Сантери
Смолиньски Кацпер
 
78'
Горгон Александр
 
80'
Цибицки Павел
Горгон Александр
 
84'
 
Богуски Рафал
Чука Виктор
84'
 
Мак Михал
Баша Вуллнет
90'
Триантафиллопулос Константинос
(Дабровски Дамьян)
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 1 0.33
2. Горгон Александр 1 0.33
3. Триантафиллопулос Константинос 1 0.33
4. Дабровски Дамьян 0 0
5. Дрыгас Камил 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блащиковский Якуб 1 0.33
2. Салес Жеан Карлос 1 0.33
3. Чука Виктор 1 0.33
4. Савич Стефан V 0 0
5. Садлок Мацей 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 2 0
2. Смолиньски Кацпер 2 0
3. Фронччак Адам 1 0
4. Горгон Александр 1 0
5. Дабровски Дамьян 1 0
6. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Баша Вуллнет 1 0
2. Садлок Мацей 1 0
3. Мехремич Ади 1 0
4. Жуков Георгий 1 0
5. Шот Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Висла Краков 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков
Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Погонь Щецин 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Лехия Гданьск 0:2 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Висла Краков 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Смолиньски Кацпер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Клеменз Лукаш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Jean Carlos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Погонь Щецин 2:2 Висла Краков онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
18.00 4.70 1.25
17.00 3.90 1.31
2.00 3.62 3.65
2.26 3.27 3.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 8.40 1.05 3.40 1.28 2.70 1.45 2.15 1.70 3.75 1.25 1.71 2.14 1.48 2.60 1.80 1.95 1.14 5.40 1.45 5.80 1.03 10.50 1.10 6.25 1.04 9.00
9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.96 1.50 2.59 1.33 3.20 1.12 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
7.12 1.07 6.35 1.09 3.15 1.32 2.45 1.50 1.78 1.95 1.42 2.70 1.29 3.34 1.12 5.49 1.10 6.03 1.03 9.60 1.02 11.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
1.90 1.90 1.41 2.85 1.12 5.80 1.35 3.05 1.02 11.00 1.02 11.00
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77
2.73 1.41 1.83 1.89 1.39 2.81 1.12 5.49 1.08 6.71 1.01 13.75
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.44 1.68 2.11 1.29 3.50
2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.00
1.81 1.91
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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