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Гурник Забже
2:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
34' Пенальти
Хименес Хесус
53' Желтая карточка
Кой Михал
57' Желтая карточка
2:0
60' Гол
Bartosz Nowak
63'
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
14
Кой
Михал
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
17
Bartosz
Nowak
8
Манне
Аласана
6
Прохазка
Роман
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
9
Хименес
Хесус
12
Куцяк
Душан
77
Кобрынь
Рафал
23
Малоча
Марио
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
15
Сайеф
Кеннет
6
Кубицки
Ярослав
8
Хайдари
Омран
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Гурник Забже
3-5-2
Лехия Гданьск
4-3-2-1

Ход матча

34'
Хименес Хесус
1:0
46'
 
Фила Карол
Кобрынь Рафал
46'
 
Сопочко Матеуш
Конрадо
53'
Кой Михал
 
57'
 
60'
Bartosz Nowak
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 4 (2) 1.33
2. Bartosz Nowak 1 0.33
3. Бохневич Павел 1 0.33
4. Манне Аласана 1 0.33
5. Кравчик Пётр 1 0.33
6. Янжа Эрик 0 0
7. Alex Sobczyk 0 0
8. Павловски Дариуш 0 0
9. Висневски Пшемыслав 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 1 0.33
2. Хайдари Омран 1 0.33
3. Гаёс Мацей 0 0
4. Налепа Михал 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Кой Михал 1 0
2. Alex Sobczyk 1 0
3. Wojciech Hajda 1 0
4. Висневски Пшемыслав 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 1 1
2. Куцяк Душан 1 0
3. Кубицки Ярослав 1 0
4. Фила Карол 1 0
5. Сопочко Матеуш 1 0
6. Маковский Томаш 1 0
7. Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Лехия Гданьск 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск
Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Гурник Забже Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 2:0 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Погонь Щецин 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Лехия Гданьск 0:2 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Висла Краков 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Хименес Хесус из команды Гурник Забже забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Лехия Гданьск
2.12
5.53
3.70
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.27 5.00 12.50
1.22 5.25 14.00
1.93 3.82 3.70
2.32 3.50 2.83
1.24 5.53 17.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 11.00 1.02 4.70 1.17 3.50 1.28 1.92 1.82 2.01 1.80 1.77 2.05 1.27 3.55 1.23 3.80 1.05 8.50 1.07 7.60 1.05 8.20
12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.76 2.06 1.48 2.57 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
8.16 1.05 7.12 1.07 3.55 1.26 2.81 1.39 1.95 1.78 1.55 2.33 1.37 2.90 1.17 4.54 1.13 5.26 1.04 8.81 1.04 8.81
7.67 1.10 4.65 1.21 2.34 1.64 3.26 1.36 2.28 1.67 1.90 1.98 1.64 2.34 1.39 3.14 1.48 2.75 1.24 4.23 1.18 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.90 1.85 2.28 1.63 1.14 5.20 1.19 4.40 1.11 5.80
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40
2.94 1.36 2.00 1.74 1.45 2.60 1.15 4.87 1.10 6.03 1.02 12.11 1.01 12.72
1.58 2.47 1.34 3.38 1.11 7.28 1.53 2.60 1.38 3.17 1.35 3.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75
3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
1.68 2.08
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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