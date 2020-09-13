Гурник Забже
2:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Эрнест Поль
Лехия Гданьск
1:0
34' ПенальтиХименес Хесус
53' Желтая карточкаКой Михал
2:0
60' ГолBartosz Nowak
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Полузащитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
34'
1:0
53'
57'
60'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|4 (2)
|1.33
|2.
|Bartosz Nowak
|1
|0.33
|3.
|Бохневич Павел
|1
|0.33
|4.
|Манне Аласана
|1
|0.33
|5.
|Кравчик Пётр
|1
|0.33
|6.
|Янжа Эрик
|0
|0
|7.
|Alex Sobczyk
|0
|0
|8.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|9.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|1
|0.33
|2.
|Хайдари Омран
|1
|0.33
|3.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|4.
|Налепа Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кой Михал
|1
|0
|2.
|Alex Sobczyk
|1
|0
|3.
|Wojciech Hajda
|1
|0
|4.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|1
|1
|2.
|Куцяк Душан
|1
|0
|3.
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|4.
|Фила Карол
|1
|0
|5.
|Сопочко Матеуш
|1
|0
|6.
|Маковский Томаш
|1
|0
|7.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Лехия Гданьск
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск
Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Гурник Забже Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Висла Краков
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.05
|11.00
|1.02
|4.70
|1.17
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.92
|1.82
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.23
|3.80
|1.05
|8.50
|1.07
|7.60
|1.05
|8.20
|12.00
|1.00
|11.00
|1.01
|4.40
|1.20
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.57
|1.22
|3.88
|1.16
|4.50
|1.04
|7.70
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.12
|1.07
|3.55
|1.26
|—
|—
|2.81
|1.39
|—
|—
|1.95
|1.78
|—
|—
|1.55
|2.33
|—
|—
|1.37
|2.90
|1.17
|4.54
|1.13
|5.26
|1.04
|8.81
|1.04
|8.81
|7.67
|1.10
|—
|—
|4.65
|1.21
|2.34
|1.64
|3.26
|1.36
|2.28
|1.67
|1.90
|1.98
|1.64
|2.34
|1.39
|3.14
|1.48
|2.75
|1.24
|4.23
|—
|—
|1.18
|5.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.90
|1.85
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.11
|5.80
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.36
|—
|—
|2.00
|1.74
|—
|—
|1.45
|2.60
|—
|—
|1.15
|4.87
|1.10
|6.03
|1.02
|12.11
|1.01
|12.72
|1.58
|2.47
|1.34
|3.38
|1.11
|7.28
|1.53
|2.60
|1.38
|3.17
|1.35
|3.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—