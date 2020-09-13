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Гурник Забже
3:0
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
34' Пенальти
Хименес Хесус
53' Желтая карточка
Кой Михал
57' Желтая карточка
Прохазка Роман
2:0
60' Гол
Bartosz Nowak
3:0
81' Гол
Сцисляк Даниэль
88' Желтая карточка
Сопочко Матеуш
90'+5
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
14
Кой
Михал
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
17
Bartosz
Nowak
8
Манне
Аласана
6
Прохазка
Роман
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
9
Хименес
Хесус
12
Куцяк
Душан
77
Кобрынь
Рафал
23
Малоча
Марио
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
15
Сайеф
Кеннет
6
Кубицки
Ярослав
8
Хайдари
Омран
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Гурник Забже
3-5-2
Лехия Гданьск
4-3-2-1

Ход матча

34'
Хименес Хесус
1:0
46'
 
Фила Карол
Кобрынь Рафал
46'
 
Сопочко Матеуш
Конрадо
53'
Кой Михал
 
56'
Кравчик Пётр
Alex Sobczyk
 
57'
Прохазка Роман
 
59'
 
Зволински Лукаш
Пайшау Флавиу
59'
 
Мигалик Ярослав
Сайеф Кеннет
60'
Bartosz Nowak
2:0
71'
Кубица Кшиштоф
Прохазка Роман
 
71'
Сцисляк Даниэль
Bartosz Nowak
 
81'
 
Маулана Эги
Хайдари Омран
81'
Сцисляк Даниэль
3:0
88'
 
Сопочко Матеуш

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 4 (2) 1.33
2. Bartosz Nowak 1 0.33
3. Бохневич Павел 1 0.33
4. Манне Аласана 1 0.33
5. Сцисляк Даниэль 1 0.33
6. Кравчик Пётр 1 0.33
7. Янжа Эрик 0 0
8. Alex Sobczyk 0 0
9. Павловски Дариуш 0 0
10. Висневски Пшемыслав 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 1 0.33
2. Хайдари Омран 1 0.33
3. Гаёс Мацей 0 0
4. Налепа Михал 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Прохазка Роман 1 0
2. Кой Михал 1 0
3. Alex Sobczyk 1 0
4. Wojciech Hajda 1 0
5. Висневски Пшемыслав 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 1 1
2. Сопочко Матеуш 2 0
3. Куцяк Душан 1 0
4. Кубицки Ярослав 1 0
5. Фила Карол 1 0
6. Маковский Томаш 1 0
7. Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 22.22% (2)
 Лехия Гданьск 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск
Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Гурник Забже Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Погонь Щецин 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ракув 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Лехия Гданьск 3 1 0 2 2 - 6 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Висла Краков 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Хименес Хесус из команды Гурник Забже забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 16.00 56.00
1.93 3.82 3.70
2.32 3.50 2.83
1.24 5.53 17.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 11.00 1.02 4.70 1.17 3.50 1.28 2.65 1.44 2.01 1.80 1.77 2.05 1.28 3.45 1.23 3.80 1.05 8.50 1.07 7.60 1.05 8.20
12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.76 2.06 1.48 2.57 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
8.16 1.05 7.12 1.07 3.55 1.26 2.81 1.39 1.95 1.78 1.55 2.33 1.37 2.90 1.17 4.54 1.13 5.26 1.04 8.81 1.04 8.81
7.67 1.10 4.65 1.21 2.34 1.64 3.26 1.36 2.28 1.67 2.25 1.68 1.88 2.01 1.48 2.77 1.33 3.48 1.25 4.18 1.18 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.90 1.85 2.28 1.63 1.14 5.20 1.19 4.40 1.11 5.80
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40
2.94 1.36 2.00 1.74 1.45 2.60 1.15 4.87 1.10 6.03 1.02 12.11 1.01 12.72
1.58 2.47 1.34 3.38 1.11 7.28 1.53 2.60 1.38 3.17 1.35 3.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75
3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
1.68 2.08
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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