  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Оденсе
3:0
Перерыв

Стадион:
Копенгаген
0'
1:0
10' Гол
Томасен Йенс
2:0
17' Гол
Джейбали Иссам
3:0
45' Гол
Джейбали Иссам
27
Oliver
Christensen
2
Лунд
Оливер
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
25
Moses
Opondo
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
10
Зека
Карлос
6
Стаге
Йенс
11
Дарами
Мохаммед
23
Винд
Жонас
33
Фальк
Расмус
9
Вильчек
Камиль
Оденсе
4-3-3
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

10'
Томасен Йенс
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
1:0
17'
Джейбали Иссам
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
2:0
45'
Джейбали Иссам
(Шельвик Йорген)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 1 1
2. Томасен Йенс 1 1
3. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс
Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -
Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир
Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Копенгаген 2:2 Оденсе Товарищеские матчи Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Оденсе 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брондбю 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Люнгбю 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ольборг 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вайле 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Копенгаген 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Копенгаген
3.56
5.80
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оденсе 3:0 Копенгаген онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 5.70 8.00
1.22 5.80 11.00
3.44 3.58 2.07
3.56 3.52 1.98

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 8.30 1.05 9.00 1.04 2.65 1.44 2.17 1.69 7.50 1.07 1.72 2.12 1.49 2.65 2.55 1.47 1.13 5.30 1.50 2.48 1.02 11.00 1.17 4.70 1.03 10.00
11.25 1.04 9.50 1.06 3.60 1.30 2.82 1.44 1.95 1.94 1.52 2.57 1.35 3.26 1.15 5.55 1.12 6.35 1.04 12.25
3.40 1.28 2.70 1.42 1.89 1.83 1.50 2.45 1.34 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.92 1.88 2.16 1.62 1.12 5.70 1.50 2.48 1.04 9.00
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
2.85 1.38 1.94 1.79 1.43 2.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.30
1.76 1.97
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный