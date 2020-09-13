Оденсе
3:0
Перерыв
Стадион: Nature Energy Park
Копенгаген
1:0
10' ГолТомасен Йенс
2:0
17' ГолДжейбали Иссам
3:0
45' ГолДжейбали Иссам
14
Томасен
Йенс
25
Moses
Opondo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Max Fenger
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
17'
45'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|1
|1
|2.
|Томасен Йенс
|1
|1
|3.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс
Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе
Копенгаген Последние 20 матчей: + = -Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир
Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск Копенгаген 2:2 Оденсе Истанбул Башакшехир 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Хорсенс
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Копенгаген: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Оденсе
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вайле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Копенгаген
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|8.30
|1.05
|9.00
|1.04
|2.65
|1.44
|2.17
|1.69
|7.50
|1.07
|1.72
|2.12
|1.49
|2.65
|2.55
|1.47
|1.13
|5.30
|1.50
|2.48
|1.02
|11.00
|1.17
|4.70
|1.03
|10.00
|11.25
|1.04
|9.50
|1.06
|3.60
|1.30
|2.82
|1.44
|—
|—
|1.95
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.35
|3.26
|1.15
|5.55
|1.12
|6.35
|1.04
|12.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.40
|1.28
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.89
|1.83
|—
|—
|1.50
|2.45
|1.34
|3.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—