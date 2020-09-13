Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Джейбали Иссам изменил счет на табло!

43' Мадс Фрокьяер-Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Вратарь парирует удар, который нанес Джейбали Иссам , и мяч снова в игре

42' Вратарь парирует удар, который нанес Эммануэль Сабби , и мяч снова в игре

41' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

41' Отличные скиллы показывает Мозес Опондо , обводя своих соперников

40' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Вильчек Камиль из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Отличный пас сделал Ларсен Каспер из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хорошую попытку сделал Фальк Расмус . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вратарь парирует удар, который нанес Эммануэль Сабби , и мяч снова в игре

26' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Мозес Опондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хорошую попытку сделал Фальк Расмус . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

19' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Г О О О О Л - Джейбали Иссам изменил счет на табло!

17' Оливер Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

16' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Г О О О О Л - Томасен Йенс из команды Оденсе переиграл вратаря дальним ударом!

10' Вратарь парирует удар, который нанес Мадс Фрокьяер-Йенсен , и мяч снова в игре

8' Вильчек Камиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

2' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Копенгаген начинает с центра поля