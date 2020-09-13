Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

95' Винд Жонас из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Ойконому Мариос нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

94' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Отличные скиллы показывает Фишер Виктор , обводя своих соперников

93' Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Мудражия Роберт из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Тактическая замена. Джейбали Иссам уходит с поля и его заменяет Миккель Хиллегард

92' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Кауфманн Миккель из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

89' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

89' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

87' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

83' Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

82' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Кауфманн Миккель из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Вильчек Камиль получил желтую карточку от судьи

78' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Сегодняшная посещаемость составляет 4315 болельщиков

76' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

76' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л - Вильчек Камиль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

70' Плохо сыграл Тверсков Йеппе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Плохо сыграл Ларсен Каспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

67' Хорошие навыки показал Шельвик Йорген из команды Оденсе , красиво сыграв в пас с одноклубником.

67' Удар от ворот произведет Оденсе

67' Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Матч возобновлен

62' Оливер Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Матч остановлен

62' Кауфманн Миккель получил желтую карточку от судьи

60' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матч возобновлен

51' Эммануэль Сабби получил желтую карточку от судьи

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

48' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля