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Сепси
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Университатя Крайова
0' 3'
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
3
Митря
Богдан
96
Штефан
Флорин
2
Делияннидис
Панайотис
77
Аганович
Аднан
8
Васвари
Габриэл
30
Пурече
Флориан
27
Nicolae
Carnat
11
Marius
Stefanescu
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
8
Матею
Александру
10
Чикылдэу
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
28
Valentin
Mihaila
Сепси
Университатя Крайова

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: + = -
Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ
Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -
Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца ФКСБ 4:1 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Сепси: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Университатя Крайова: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сепси 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 Сепси Первая лига Университатя Крайова 1:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:1 Университатя Крайова Лига 1
Университатя Крайова 1:1 Сепси Первая лига Сепси 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:0 Сепси Лига 1 Сепси 2:3 Университатя Крайова Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
3. УТА Арад 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Газ-Метан Медиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Академика Клинчени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
11. КСМ Политехника Яссы 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астра 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Университатя Крайова
3.55
3.15
2.18
Все Коэффициенты
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3.55 3.15 2.18

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.84 1.90
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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