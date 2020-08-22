Сепси
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Университатя Крайова
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
-
10 Istvan FulopПолузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Vlad Mitrea
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Ovidiu Bic
-
39 Ionut Mitran
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: + = -Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ
Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца ФКСБ 4:1 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Сепси: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Университатя Крайова: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|УТА Арад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Академика Клинчени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0