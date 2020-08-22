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Сепси
0:1
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
7' Желтая карточка
Бэлаша Михай
44' Желтая карточка
Васвари Габриэл
65' Желтая карточка
Istvan Fulop
0:1
88' Гол
Кольич Элвир
90' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
90'+5
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
3
Митря
Богдан
96
Штефан
Флорин
2
Делияннидис
Панайотис
77
Аганович
Аднан
8
Васвари
Габриэл
30
Пурече
Флориан
27
Nicolae
Carnat
11
Marius
Stefanescu
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
10
Чикылдэу
Александру
8
Матею
Александру
16
Нистор
Дан
28
Valentin
Mihaila
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Сепси
Университатя Крайова

Ход матча

7'
 
Бэлаша Михай
44'
Васвари Габриэл
 
46'
Istvan Fulop
Marius Stefanescu
 
63'
 
Скречу Владимир
Матею Александру
64'
 
Баярам Штефан
Valentin Mihaila
65'
Istvan Fulop
 
66'
 
Вэтэжелу Богдан
Stefan Vladoiu
76'
Нувье Бриан
Делияннидис Панайотис
 
76'
Lorant Kovacs
Аганович Аднан
 
84'
Ахабар Анасс
Пурече Флориан
 
84'
Vlad Mitrea
Nicolae Carnat
 
86'
 
Бэрбуц Кристиан
Иван Андрей
88'
0:1
Кольич Элвир
(Бэрбуц Кристиан)
90'
 
Бэрбуц Кристиан

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кольич Элвир 1 1
2. Бэрбуц Кристиан 0 0

Карточки

Сепси
# Игрок      
1. Васвари Габриэл 1 0
2. Istvan Fulop 1 0
Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 1 0
2. Бэрбуц Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сепси 0 0 0 0 0 0
 Университатя Крайова 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: + = -
Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ
Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -
Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца ФКСБ 4:1 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Сепси: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Университатя Крайова: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Сепси 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:1 Сепси Первая лига Университатя Крайова 1:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:1 Университатя Крайова Лига 1
Университатя Крайова 1:1 Сепси Первая лига Сепси 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:0 Сепси Лига 1 Сепси 2:3 Университатя Крайова Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
4. УТА Арад 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Газ-Метан Медиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Академика Клинчени 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
12. КСМ Политехника Яссы 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астра 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сепси 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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5.20 1.14
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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