Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Сепси

45' Кольич Элвир не смог попасть в створ ударом издали

44' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

44' Васвари Габриэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Пурече Флориан не смог попасть в створ ударом издали

42' Roland Niczuly из команды Сепси сделал отличный сейв!

42' Roland Niczuly не дал случится голу! Valentin Mihaila должен был забивать, но Roland Niczuly сделал отличный сейв

41' Пурече Флориан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Аганович Аднан из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

35' Пурече Флориан разрезает оборону соперника отличным пасом

34' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Florin Stefan делает длинную передачу вперед

32' Удар от ворот произведет Сепси

30' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

30' Florin Stefan из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Нистор Дан наказан за толчок Marius Stefanescu

26' Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

23' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Иван Андрей наказан за толчок Marius Stefanescu

22' Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Florin Stefan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

18' Удар от ворот произведет Сепси

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Rachid Bouhenna выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Делияннидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Судья свистит. Marius Stefanescu атаковал сзади соперника. Это Stefan Vladoiu заработал своей команде штрафной

12' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

11' Marius Stefanescu задерживает мяч рукой

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Чикылдэу Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Пурече Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Бэлаша Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Сепси

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сепси имеет хороший шанс забить.

5' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Кольич Элвир пробил со штрафного прямо в стенку

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Nicolae Carnat из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Идеальный солнечный день для футбола