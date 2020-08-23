Академика Клинчени
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Stadionul Clinceni
ЧФР Клуж
0:1
15' ГолКостаке Йонуц
16
Сушич
Матео
21
Боли
Кевин
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Рус ЙонуцВратарь
-
33 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
15'
0:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костаке Йонуц
|1
|1
|2.
|Дяк Чиприан
|0
|0
Предыдущие игры
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сепси 1:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы
Академика Клинчени 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:0 Сепси Германнштадт 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Волунтари 3:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:3 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 Волунтари Астра 3:1 Академика Клинчени
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =6 -1Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани
ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра
Последние игры между собой
Академика Клинчени: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|КСМ Политехника Яссы
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|УТА Арад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Академика Клинчени
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Сепси
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0