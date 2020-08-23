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Академика Клинчени
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:1
15' Гол
Костаке Йонуц
18'
1
Octavian
Valceanu
6
Пашов
Георгий
15
Mladen
Jutric
29
Razvan
Bogdan
Nichita
Patriche
21
Mihai
Dobrescu
3
Florin
Achim
37
Чеботару
Евгений
19
Denis
Ventura
7
Думитру
Кристиан
11
Jovan
Markovic
9
Бойчук
Александр
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
21
Боли
Кевин
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
37
Бордеяну
Михай
94
Иту
Кэтэлин
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
Академика Клинчени
ЧФР Клуж

Ход матча

15'
0:1
Костаке Йонуц
(Дяк Чиприан)

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костаке Йонуц 1 1
2. Дяк Чиприан 0 0

Предыдущие игры

Академика Клинчени Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сепси 1:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы
Академика Клинчени 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:0 Сепси Германнштадт 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Волунтари 3:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:3 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 Волунтари Астра 3:1 Академика Клинчени
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани
ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра

Последние игры между собой

Академика Клинчени: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. КСМ Политехника Яссы 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя Крайова 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
7. УТА Арад 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Газ-Метан Медиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Академика Клинчени 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Сепси 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Астра 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Clinceni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Академика Клинчени
Ничья
ЧФР Клуж
19.00
7.20
1.35
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19.00 7.20 1.09
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.35 1.60
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
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